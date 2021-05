Ce que les défenseurs disent que Biden se trompe sur l’annulation du prêt étudiant

Le président américain Joe Biden. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Le président Joe Biden a un problème avec la remise générale des prêts étudiants. Dans une récente interview avec le chroniqueur du New York Times David Brooks, Biden mentionné: « L’idée que vous allez à Penn et que vous payez un total de 70 000 dollars par an et que le public devrait payer pour ça ? Je ne suis pas d’accord. » Les propos du président ont fait écho ceux qu’il a fait dans une mairie de CNN en février, où il a déclaré qu’il n’avait pas de sens d’annuler les prêts « pour les personnes qui sont allées à Harvard, Yale et Penn ». Le fait que Biden continue d’évoquer les écoles de l’Ivy League lorsqu’on l’interroge sur le pardon provoque une frustration chez les emprunteurs et les défenseurs, qui disent que c’est un mythe que les personnes endettées – en particulier celles qui sont aux prises avec cela – bénéficient d’une éducation prestigieuse derrière eux. Plus de Personal Finance :

60 000 chèques de relance envoyés aux personnes décédées ont été retournés

Protégez vos dépenses contre l’inflation en évitant ces achats

54% des Américains soutiennent la réduction du chômage par l’État « La grande majorité des étudiants diplômés des écoles d’élite mentionnées par le président dans la mairie de CNN obtiennent leur diplôme avec une dette de prêt étudiant nulle », a déclaré Eileen Connor, directeur du contentieux au projet de la faculté de droit de Harvard sur les prêts aux étudiants prédateurs. En effet, seulement 0,3% des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux ont fréquenté les collèges de l’Ivy League, selon les estimations fournies à CNBC par l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz. « Les collèges de l’Ivy League ne sont que huit collèges sur plus de 6 000 », a déclaré Kantrowitz. « Les collèges de l’Ivy League ont aussi ‘aucune politique d’aide financière pour les prêts qui réduisent considérablement le pourcentage d’étudiants qui empruntent.

Chaque année, environ 5 millions d’étudiants de premier cycle contractent des prêts, selon Kantrowitz. Au cours de l’année universitaire 2019-2020, seulement 1 263 de ces étudiants ont fréquenté l’Université de Pennsylvanie, le collège le plus récemment utilisé par le président pour exprimer ses doutes sur l’annulation du prêt étudiant. De loin, la plus grande part des emprunteurs de prêts étudiants – 49% – fréquentaient des collèges publics, a expliqué Kantrowitz. « Les collèges publics ne sont pas bon marché », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il en coûte toujours plus de 22 000 $ par an pour en fréquenter un, y compris les frais de scolarité, la chambre, la pension et les frais. Pendant ce temps, 25% des emprunteurs ont fréquenté des écoles à but lucratif, qui ont fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir induit les étudiants en erreur sur leurs programmes et leurs résultats de carrière, ainsi que pour s’en prendre aux anciens combattants et aux personnes de couleur. Près de la moitié de ceux qui contractent des prêts étudiants dans ces écoles finissent par faire défaut.