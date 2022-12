Ce que les déclarations de revenus de Trump pourraient révéler

Plusieurs années de déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump sont enfin rendues publiques après des années de batailles juridiques et d’enquêtes du Congrès, ce qui suggère qu’il deviendra plus difficile pour lui de protéger ses relations commerciales de tout examen après avoir échappé aux audits obligatoires pendant des années.

Le comité des voies et moyens de la Chambre a voté mardi selon les lignes du parti pour publier les déclarations de revenus de Trump pour 2015 à 2020. Il faudra probablement quelques jours avant que les dossiers complets ne soient publiés, car les législateurs doivent expurger des informations personnelles telles que les numéros de sécurité sociale des documents. . Mais les rapports publiés mardi par le comité des voies et moyens et le comité mixte sur la fiscalité donnent un aperçu des parties les plus troublantes des déclarations de revenus de Trump – et de l’incapacité de l’IRS à le tenir responsable.

L’IRS a eu une politique d’agence consistant à vérifier chaque année les déclarations de revenus des présidents et des vice-présidents depuis l’ère Nixon. Mais sous Trump – qui a été le premier président à refuser de publier publiquement ses déclarations de revenus au motif qu’il faisait l’objet d’un audit, même si rien ne l’empêchait légalement de le faire – le programme s’est éteint.

“Nous nous attendions à ce que l’IRS élargisse le programme d’audit obligatoire pour tenir compte de la nature complexe de la situation financière de l’ancien président, mais nous n’avons trouvé aucune preuve de cela”, a déclaré le président du comité des voies et moyens, Richard Neal (D-MA), lors d’une audience mardi. “C’est un échec majeur de l’IRS sous l’administration précédente, et certainement pas ce que nous espérions trouver.”

Selon le rapport du comité, ce n’est qu’en 2019, deux ans après le début de la présidence de Trump, que l’IRS a lancé un audit de ses déclarations de revenus. L’agence l’a fait le jour même où le comité a demandé des copies des déclarations de revenus de Trump et des audits connexes, et n’a commencé ses audits des déclarations de revenus déposées pendant sa présidence qu’après son départ de ses fonctions. Aucun des audits n’est encore terminé.

L’IRS manque cruellement de ressources et les démocrates de la Chambre ont suggéré qu’il n’avait pas la capacité de gérer des affaires fiscales complexes. Cependant, certains observateurs du gouvernement ont également exprimé leur inquiétude quant à l’influence inappropriée de l’administration Trump sur l’agence.

“Cela suggère qu’il s’agissait d’un autre exemple de gouvernement fédéral politisé par l’administration de Donald Trump et utilisé à son profit”, a déclaré Noah Bookbinder, président et chef de la direction de l’organisation de surveillance Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). “C’est quelque chose que je dirais que le Congrès voudrait enquêter.”

L’IRS n’a pas audité et les démocrates veulent s’assurer que cela ne se reproduira plus

Les rapports fournissent des explications sur les raisons pour lesquelles l’IRS n’a pas audité à temps. Ils notent que Trump a pris des mesures pour étirer les audits, notamment en déposant des demandes en vertu de la Freedom of Information Act qui ont immobilisé les ressources de l’IRS et en omettant de fournir toutes les informations nécessaires pour résoudre certains problèmes.

À l’époque, l’agence était dirigée par Charles Rettig, nommé par Trump, qui a reçu des centaines de milliers de dollars pour la location de propriétés Trump pendant son mandat, selon une enquête de CREW. Cela a soulevé des questions sur l’impartialité de l’agence.

Les membres démocrates du comité des voies et moyens, entre autres, craignaient également que l’IRS ne soit pas équipé pour gérer ce qui était considéré comme une affaire énorme et complexe.

Il est vrai que l’agence a été assiégée par des pénuries de personnel et, selon le rapport, Trump était représenté par une équipe juridique de poids lourds connaissant bien le droit fiscal, y compris l’ancien conseiller juridique en chef de l’IRS et des associés d’un cabinet d’avocats multinational. Mais le comité n’a pas trouvé le genre de “grand volume de déclarations de revenus et de fichiers de vérification massifs liés aux déclarations” auxquels ils s’étaient attendus – seulement trois boîtes de banquiers et quelques fichiers électroniques, y compris de nombreux documents d’une page et des doublons, selon le rapport. Cela donne à penser que les vérifications ne représentaient pas une tâche insurmontable qui aurait justifié le genre de retards flagrants qui se sont produits.

“Il m’est difficile de croire qu’il s’agissait d’une ressource ou d’un problème prioritaire, car ce n’est pas qu’ils n’ont pas terminé les enquêtes, c’est qu’ils n’ont même pas commencé”, a déclaré Bookbinder. “Il est difficile de croire que c’était autre chose qu’une décision d’éviter de faire le genre d’examen du président qui est nécessaire.”

Présidente de la Chambre Nancy Pelosi tweeté mardi que l’enquête du comité a “révélé le besoin urgent d’une législation pour garantir que le public puisse faire confiance à une responsabilité et une transparence réelles lors de l’audit des déclarations de revenus d’un président en exercice – non seulement dans le cas du président Trump, mais pour n’importe quel président”.

Elle a ajouté que les démocrates de la Chambre “agiraient rapidement” pour faire avancer une législation exigeant que l’IRS procède à un audit annuel des finances du président. Pourtant, cette législation ne devrait pas être adoptée au Sénat, où les démocrates auraient besoin de 10 républicains pour signer avant que le Congrès ne s’ajourne pour l’année.

Il est peu probable que les républicains, qui contrôleront la Chambre en janvier, soient enclins à enquêter sur le non-respect par l’IRS de sa propre politique. Mais ce qui s’est exactement passé à l’IRS pourrait faire l’objet d’enquêtes supplémentaires de la part de la commission des finances du Sénat contrôlée par les démocrates ou d’entités au sein de l’exécutif, telles que les inspecteurs généraux.

Ce que les déclarations de revenus de Trump nous montrent jusqu’à présent

Les rapports publiés mardi fournissent de nouvelles informations sur les finances de Trump tout au long de sa présidence. Il a payé 1,1 million de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu entre 2016 et 2019, mais aucun en 2020 après que ses entreprises ont signalé de grosses pertes au milieu de la pandémie. Il a également gagné un total de 38,1 millions de dollars en intérêts pendant son séjour à la Maison Blanche, dont la source n’est pas encore connue.

Le New York Times avait précédemment obtenu deux décennies de déclarations de revenus de Trump, se terminant en 2017, qui montraient une longue histoire de réclamation de pertes importantes pour compenser son impôt fédéral sur le revenu. Au cours de 10 des 15 années qui ont précédé sa nomination à la présidence, il n’a pas payé un seul dollar d’impôts, selon l’analyse du Times.

Les rapports montrent également qu’il a annulé d’importantes contributions caritatives. Il a principalement fait don de terres, qui, selon lui, étaient à des fins de conservation afin de pouvoir bénéficier d’une déduction, mais il n’est pas clair si ces dons étaient réellement éligibles à une déduction.

Il y a beaucoup plus que les déclarations expurgées entières peuvent nous dire une fois qu’elles sont publiées sur les relations commerciales, la fortune, les stratégies fiscales et les efforts philanthropiques de Trump. Bookbinder, par exemple, recherchera toute information pouvant être glanée sur les conflits d’intérêts potentiels entre les activités de Trump et ses responsabilités en tant que président. Cela inclut des informations indiquant si ses revenus provenaient de gouvernements étrangers ou d’entreprises qui auraient pu avoir un intérêt dans ses décisions politiques.

“Cela va être vraiment important pour essayer de comprendre dans quelle mesure les décisions politiques de Donald Trump et ses décisions quant à ce qu’il a fait en tant que président ont pu être affectées par ses intérêts financiers”, a déclaré Bookbinder.