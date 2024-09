Ce que les débats Trump-Clinton pourraient nous apprendre sur le match de mardi contre Harris

NEW YORK — Il a affirmé qu’elle augmenterait les impôts et l’a accusée de soutenir des politiques d’ouverture des frontières qui permettraient un afflux de migrants non contrôlés dans le pays. Il lui a reproché une litanie d’échecs de l’administration actuelle et a présenté sa présidence potentielle comme quatre années supplémentaires de la même chose.

Donald Trump n’était pas face au vice-président Kamala Harris. C’était Hillary Clinton sur la scène du débat.

Alors que Trump et Harris se préparent à débattre pour la première – et potentiellement la seule – fois mardi, ses trois rencontres avec Clinton en 2016 illustrent les défis auxquels sont confrontés les deux candidats dans ce qui s’annonce à nouveau comme une élection extrêmement serrée.

Harris devra affronter un débatteur expérimenté et compétent, qui excelle à ébranler ses adversaires avec un déluge d’insultes et d’interruptions, tout en projetant une confiance et une conviction imperturbables. Et Trump devra affronter un procureur de longue date, connu pour ses coups de poing pointus. Il devra à nouveau affronter une femme qui deviendrait la première femme présidente du pays, et devra faire face à la dynamique de genre sous-jacente en jeu.

Lors de leur premier débat de 2016, fin septembre, animé par Lester Holt, présentateur de NBC, Trump a commencé à se comporter de la meilleure des manières. Après être montés sur scène, lui et Clinton se sont chaleureusement serré la main et Trump, dans sa première réponse, a déclaré qu’il était d’accord avec son rival sur l’importance de la garde d’enfants à prix abordable.

Après avoir fait référence à l’ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d’État sous le nom de « secrétaire Clinton », il a vérifié qu’elle approuvait.

« Oui ? Est-ce que ça vous va ? Bien. Je veux que vous soyez très heureuse. C’est très important pour moi », a-t-il dit, provoquant les rires du public et de Clinton elle-même. (Lors des débats ultérieurs, il l’appelait « Hillary », alors qu’elle utilisait systématiquement « Donald »).

C’est Clinton qui a été la première à critiquer la star de télé-réalité et promoteur immobilier de l’époque pour avoir soutenu l’économie du « ruissellement » inventée par Trump et pour avoir déclaré que leurs points de vue divergents étaient dus au fait que Trump avait reçu des millions de dollars de son riche pèretandis que la sienne avait travaillé dur à imprimer des draperies.

Parmi le public, a-t-elle dit, se trouvait un travailleur qui a accusé Trump de lui avoir fait payer des factures sans réfléchir.

Au fur et à mesure que le débat se poursuivait, Trump devenait plus agressif en demandant à Clinton pourquoi elle n’avait pas fait les choses qu’elle proposait en tant que candidate à la présidence au cours de ses décennies de vie publique.

« C’est un homme politique typique : il parle beaucoup, mais ne fait rien. Ça a l’air bien, mais ça ne marche pas. Ça n’arrivera jamais », a-t-il déclaré.

La stratégie de Clinton en réponse aux attaques de Trump était claire dès le début : ne pas se laisser perturber. Rire.

Elle n’a jamais semblé troublée et a plutôt souri largement en rejetant avec dédain ce qu’elle a à un moment donné qualifié de Trump disant « encore plus de choses folles ».

« Pas étonnant que vous ayez combattu l’EI toute votre vie d’adulte », a ironisé Trump à un moment donné, alors qu’il tentait de présenter Clinton comme une politicienne « qui parle beaucoup, n’agit pas », du groupe qui s’est formé en 2013.

« J’ai le sentiment qu’à la fin de la soirée, je serai tenue pour responsable de tout ce qui s’est passé », a répondu Clinton avec un sourire.

« Pourquoi pas ? », a répondu Trump.

Pendant ce temps, Trump a cherché à retourner contre elle les arguments qu’elle avait avancés contre lui.

« J’ai un bien meilleur jugement qu’elle… J’ai aussi un bien meilleur tempérament qu’elle », a-t-il déclaré. « Je pense que mon atout le plus fort – de loin – est mon tempérament. J’ai un tempérament de gagnant. »

Le deuxième débat entre Trump et Clinton a été beaucoup plus conflictuel. La réunion publique a eu lieu deux jours seulement après la diffusion de la vidéo « Access Hollywood » dans laquelle Trump se vantait d’avoir agressé sexuellement des femmes.

Alors que sa campagne est en chute libre et que les principaux républicains l’exhortent à quitter la course, Trump a invité les femmes qui avaient accusé l’ancien président Bill Clintonle mari d’Hillary Clinton, pour inconduite sexuelle, créant un spectacle alors que les femmes étaient assises dans le public dans la salle de débat et parlaient lors d’une conférence de presse au préalable.

Cette fois, il n’y a pas eu de poignée de main et le débat a rapidement dégénéré en accusations, Trump affirmant que ce que l’ancien président Clinton avait fait était « bien pire » que ce qu’il avait lui-même décrit comme ses « propos de vestiaire ».

« Bill Clinton a abusé des femmes. Hillary Clinton a attaqué ces mêmes femmes et les a violemment attaquées », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est honteux et qu’elle devrait avoir honte d’elle-même. »

Plus tard, Trump s’est concentré sur les milliers d’e-mails piratés que Wikileaks avait commencé à publier le jour de la publication de l’enregistrement, ainsi que sur l’utilisation par Clinton d’un serveur de messagerie personnel pendant son mandat de secrétaire d’État.

Alors que Clinton était assise sur son tabouret, Trump s’est approché d’elle et lui a dit que, s’il gagnait, il demanderait à son procureur général d’engager un procureur spécial pour enquêter sur sa conduite.

« Il n’y a jamais eu autant de mensonges, autant de tromperies », a-t-il déclaré. « Il n’y a jamais eu rien de tel. (…) Des vies ont été détruites pour avoir fait 1/5ème de ce que vous avez fait, et c’est une honte. »

Clinton, refusant une fois de plus de se laisser troubler, a renvoyé les internautes vers son site Internet où elle a déclaré que sa campagne avait vérifié les faits de ses fausses allégations.

« C’est vraiment une bonne chose que quelqu’un avec le tempérament de Donald Trump ne soit pas en charge de la loi dans notre pays », a-t-elle déclaré.

« Parce que tu serais en prison », a répondu Trump sous les acclamations du public.

Au-delà de la brutalité de la course, le débat, animé conjointement par Martha Raddatz d’ABC et Anderson Cooper de CNN, a également mis en évidence la dynamique de genre en jeu. Trump, qui est physiquement beaucoup plus grand, s’est parfois retrouvé derrière Clinton.

Alors qu’elle s’excusait d’avoir utilisé un serveur de messagerie privé, Trump se profilait de manière inquiétante derrière Clinton.

Lors d’une autre question sur l’Affordable Care Act et la hausse des coûts de la santé, Trump s’est placé juste derrière Clinton tandis qu’elle s’avançait pour répondre à l’auditoire qui avait posé la question. La scène a été immortalisée dans d’innombrables mèmes et parodies et a souvent été citée comme un exemple édifiant pour les candidats masculins qui débattent avec des femmes.

« Ce n’est pas bien », ai-je pensé, a écrit Clinton dans ses mémoires relatant l’épisode. Elle a déclaré que, sur la petite scène, « peu importe où je marchais, il me suivait de près, me fixait, faisait des grimaces. C’était incroyablement inconfortable. Il me soufflait littéralement dans le cou. J’avais la chair de poule. »

« C’était l’un de ces moments où vous aimeriez pouvoir faire une pause et demander à tous ceux qui vous regardent : « Et vous, que feriez-vous ? » Restez-vous calme, continuez-vous à sourire et continuez-vous comme s’il n’envahissait pas votre espace à plusieurs reprises ? Ou vous retournez-vous, le regardez-vous dans les yeux et dites-vous haut et fort : « Reculez, espèce de pervers, éloignez-vous de moi, je sais que vous aimez intimider les femmes mais vous ne pouvez pas m’intimider, alors reculez. »

« J’ai choisi l’option A », a-t-elle déclaré, « aidée par toute une vie passée à traiter avec des hommes difficiles qui essayaient de me faire tomber. »

« Je me demande cependant », a-t-elle poursuivi, « si j’ai choisi l’option B. Cela aurait certainement été une meilleure émission de télévision. »

Lors du troisième débat, animé par Chris Wallace de Fox News, les allégations d’ingérence russe dans les élections dominaient l’actualité.

« Nous n’avons jamais eu de gouvernement étranger essayant d’interférer dans nos élections », a déclaré Clinton, exprimant son indignation face au fait que Trump ait encouragé l’espionnage contre les Américains et l’accusant d’avoir promu la ligne du président russe Vladimir Poutine en échange d’une aide.

« Elle n’a aucune idée si c’est la Russie, la Chine ou qui que ce soit d’autre. Elle n’en a aucune idée », a rétorqué Trump, contredisant les conclusions d’une longue liste d’agences de renseignement américaines. Il a insisté sur le fait qu’il ne connaissait pas Poutine, dont il a ironiquement dit qu’il n’avait aucun respect pour Clinton.

« Eh bien, c’est parce qu’il préférerait avoir une marionnette comme président des États-Unis », a répondu Clinton.

« Pas de marionnette, pas de marionnette. C’est vous la marionnette », a rétorqué Trump.

(Trump a déclaré plus tard qu’il condamnait l’ingérence dans les élections « de la part de la Russie ou de qui que ce soit d’autre ».)

Clinton, dans une interview avec le New York Timesa fait référence au moment de la « marionnette » comme exemple de ce qu’elle espérait que Harris ferait sur scène mardi soir.

« Elle ne devrait pas être appâtée. Elle devrait l’appâter. Il peut être ébranlé. Il ne sait pas comment répondre à des attaques directes et substantielles », a-t-elle déclaré au média. « Je veux dire, quand j’ai dit qu’il était une marionnette russe et qu’il a juste bafouillé sur scène, je pense que c’est un exemple de la façon dont on fait ressortir un fait à son sujet qui le dérange vraiment. »

Mais le débat a aussi clairement illustré pourquoi Trump est un débatteur si efficace. Alors que Clinton s’efforçait de rester au-dessus de la mêlée et de se moquer des attaques, Trump semblait avoir le contrôle de la situation, interrompant fréquemment ses interlocuteurs par des plaisanteries et des commentaires.

Il a également profité de l’écran partagé qui a permis à la caméra de rester sur le visage des deux candidats pendant une grande partie du débat, regardant souvent droit devant, projetant de la force et réagissant visiblement.

Lorsque Clinton a parlé à un moment donné de son expérience, il a répliqué : « Laissez-moi tranquille. »

« Faux », a-t-il rétorqué, après qu’elle l’a accusé d’avoir imité un journaliste handicapé.

« Faux », a-t-il répété après qu’elle eut souligné son soutien passé à l’invasion de l’Irak.

À plusieurs reprises, il a tenté de diriger les débats, en complimentant Wallace ou en proposant des orientations. Après avoir été interrogé sur les allégations d’agression sexuelle par une longue liste de femmes, Trump a insisté sur le fait que ces histoires n’étaient que des « mensonges » et de la « fiction », puis a tenté de détourner l’attention en se tournant vers les courriels de Clinton.

« Ce qui n’est pas romancé, ce sont ses e-mails », a-t-il dit. « C’est vraiment de cela qu’il faut parler. Pas de fiction. »

Plus tard, Clinton a critiqué Trump alors qu’elle discutait de son projet d’augmenter les impôts des riches pour maintenir la sécurité sociale solvable.

« Ma cotisation de sécurité sociale va augmenter, tout comme celle de Donald, en supposant qu’il ne trouve pas comment s’en sortir », a-t-elle déclaré.

« Quelle femme méchante », dit-il en secouant la tête.

Les débats ont également démontré à quel point peu de choses ont changé au cours des huit dernières années.

Lors du troisième débat, on a demandé une seconde fois à Trump s’il avait tenté de semer le doute sur l’intégrité de l’élection et sur les allégations de fraude électorale. S’engagerait-il à accepter les résultats ?

« Je regarderai cela en temps voulu », a-t-il dit, se plaignant qu’une presse malhonnête travaillait à « empoisonner l’esprit des électeurs » et prétendait, à tort, que des millions de personnes étaient inscrites pour voter alors qu’elles n’auraient pas dû l’être.

Il a également critiqué la candidature de Clinton, comme il l’a fait avec Harris après qu’elle a remplacé Biden comme candidate démocrate.

« Elle ne devrait pas être autorisée à se présenter. Elle est coupable d’un crime très, très grave », a-t-il déclaré.

On lui a demandé à nouveau s’il s’engagerait à une transition pacifique du pouvoir.

« Ce que je dis, c’est que je vous le dirai en temps voulu », a-t-il répondu. « Je vous tiendrai en haleine. »

Clinton a qualifié sa réponse d’«horrible» et a souligné que chaque fois que quelque chose ne va pas en faveur de Trump — des caucus de l’Iowa de cette année-là à sa défaite aux Emmy Awards — il prétend que c’est truqué.

« J’aurais dû l’avoir », a déclaré Trump, provoquant les rires.

« Ce n’est pas ainsi que fonctionne notre démocratie », a insisté Clinton.