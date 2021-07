Ce que les critiques ont pensé du thriller de M. Night Shyamalan

Thomasin McKenzie et Alex Wolff jouent dans « Old » de M. Night Shyamalan. Universel

Le dernier film de M. Night Shyamalan, « Old », ne manque pas d’intrigue et de suspense, mais n’est pas à la hauteur du travail précédent du réalisateur, selon les critiques. Son dernier thriller suit une famille de quatre personnes, Guy (Gael Garcia Bernal), Prisca (Vicky Krieps) et leurs enfants, Maddox, 11 ans, et Trent, 6 ans, lors de vacances tropicales. La famille s’aventure sur une plage isolée à la suggestion du directeur du complexe, mais réalise rapidement que l’endroit idyllique les fait vieillir rapidement. La plage est également visitée par un rappeur, Mid-Size Sedan, le chirurgien Charles et sa famille de femme Chrystal, la jeune fille Kara et la mère Agnes, ainsi qu’un couple marié, Jarin et Patricia. À la terreur s’ajoute le fait que le groupe éprouve d’intenses maux de tête provoquant une panne de courant s’il essaie de quitter la zone. Les critiques ont convenu que « Old » n’est pas le meilleur travail de Shyamalan, mais loin d’être le pire. Le réalisateur est devenu célèbre pour ses rebondissements choquants et ses fins surprises qui vont du génie (« Le sixième sens ») à l’idiot (« The Happening. ») « Old » semble se situer quelque part entre les deux. Le film Universal détient actuellement un score « Pourri » de 55% sur Rotten Tomatoes sur 153 critiques. Voici ce que les critiques ont pensé de « Old » de Shyamalan avant ses débuts vendredi.

Peter Travers, ABC Nouvelles

La prémisse de « Old » est séduisante, a écrit Peter Travers dans sa critique du film pour ABC News. Le problème est qu’une fois qu’il vous a accroché, il a du mal à retenir votre attention pendant toute la durée de son exécution. « Tourné avec un œil de poète et une oreille d’oreille pour le dialogue, ce thriller à suspense met en place une provocation que Shyamalan n’a pas la capacité de développer beaucoup moins de sustain », a déclaré Travers. « Old » est basé sur un roman graphique intitulé « Sandcastle », qui suit un principe similaire, mais laisse le mystère de la plage surnaturelle ouvert. Shyamalan, en adaptant le matériel, a ajouté sa propre explication pour les événements étranges. Certains critiques ont estimé que la révélation (qui ne sera pas gâchée ici) était un ajout inoffensif à la fable, tandis que d’autres, comme Travers, ont estimé que le concept était « boiteux » et nuisait au film. « Vous quittez ‘Old’ en vous demandant comment une prémisse brillante pourrait se terminer avec un tel travail bâclé », a écrit Travers. Lisez la critique complète d’ABC News.

Rufus Sewell dans « Old » de M. Night Shyamalan. Universel

Robert Daniels, IGN

Des critiques comme Robert Daniels d’IGN ont rapidement souligné à quel point « Old » était magnifiquement tourné. Daniels a félicité le directeur de la photographie Mike Gioluakis pour sa créativité dans la capture de l’horreur à l’écran. Il a noté que les effets de vieillissement et le maquillage ont également été bien réalisés par l’équipe des effets spéciaux. Cependant, les conversations raides et l’exposition lourde dans le dialogue du personnage laissaient beaucoup à désirer, a-t-il écrit. « ‘Old’ fonctionne mieux lorsqu’il se concentre sur l’horreur des jeunes qui subissent les ravages de l’âge bien avant l’heure », a écrit Daniels dans sa critique. « De solides performances de l’ensemble de la distribution parviennent à dissimuler ce qui est probablement le pire et le moins rythmiquement crédible des dialogues de la carrière de M. Night Shyamalan, à l’exception de son lugubre live-action » Avatar: The Last Airbender « . « Une grande partie des explications « à poing au jambon » étaient mieux laissées comme des mystères, a-t-il écrit. « Néanmoins, ‘Old’ est aussi profond que n’importe quel thriller que Shyamalan a fait », a déclaré Daniels. « C’est un film qui ne méritera probablement pas d’être visionné plusieurs fois, mais ce premier film est une méditation qui suscite la réflexion sur ce que signifie être en vie et qui évoque des sentiments sombres et enfouis comme l’eau qui embrasse le sable. » Lire la critique complète de l’IGN.

Todd Gilchrist, L’écharpe

Le dialogue n’était pas le seul défaut des critiques notés dans les critiques de « Old ». Todd Gilchrist de The Wrap a déclaré que les personnages du film « semblaient avoir été conçus par une sorte d’algorithme dans un programme de scénarisation ». « Parmi l’ensemble échoué sur la plage, il y a un conservateur de musée, un actuaire, un chirurgien thoracique, une infirmière et un psychologue ; chacun d’eux aurait aussi bien pu porter le nom de sa profession, car Shyamalan ne les assemble pas seulement avec une précision mécanique mais filtre également chaque situation de l’histoire à travers l’expertise qu’elles offrent, garantissant une poussée d’exposition comique à chaque tournant pour évaluer comment ou pourquoi les circonstances ont changé », a-t-il écrit dans sa critique du film. L’actuaire fait beaucoup de calculs fastidieux, les psychologues encouragent les autres à parler de leurs sentiments et les personnages réagissent aux situations de manière étrange et irréaliste, a-t-il déclaré. De nombreux critiques ont déclaré que si ces personnages avaient été plus étoffés, le public aurait peut-être été plus investi émotionnellement dans leur sort de vie ou de mort. « Comme c’est de plus en plus le cas dans ses films, Shyamalan est trop préoccupé par la machinerie de ses idées pour les tester avant de les lâcher sur des personnages dont nous devrions, ou pourrions, nous soucier, si seulement ils faisaient des choix qui étaient identifiables à distance « , a déclaré Gilchrist. Lisez la critique complète de The Wrap.

Thomasin McKenzie et Gael Garcia Bernal jouent dans « Old » de M. Night Shyamalan. Universel

