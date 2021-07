Ce que les critiques ont pensé du dernier film de GI Joe

Encore une fois, un casting stellaire ne peut pas sauver la franchise GI Joe d’un scénario terrible, disent les critiques.

« Snake Eyes » de Paramount arrive dans les salles vendredi avec un score « Pourri » de 41% de Rotten Tomatoes, soit un total de 70 critiques.

Le film met en vedette Henry Golding (« Crazy Rich Asians ») dans le rôle de Snake Eyes, un solitaire rugueux qui cherche à se venger après avoir été témoin de la mort de son père à un jeune âge. Les fans de la franchise de jouets de Hasbro savent que le personnage est destiné à rejoindre l’équipe GI Joe, une organisation secrète associée aux forces militaires américaines.

« Snakes Eyes » prend quelques libertés avec le matériel source, car il remplace le ninja caucasien blond aux yeux bleus de la bande dessinée par Golding, qui est d’origine malaisienne. Dans les itérations précédentes, Snake Eyes est également muet, le résultat d’une explosion d’hélicoptère.

Une partie de l’attrait du personnage était sa trame de fond ambiguë. Une grande partie du passé de Snake Eyes est expurgée dans ses dossiers, bien qu’il soit implicite qu’il avait suivi une formation militaire approfondie avant de rejoindre les Joes.

« [‘Snake Eyes’] prend le personnage le plus populaire de GI Joe et le démystifie totalement jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un mec fade avec une épée », a écrit Matt Singer dans son critique du film pour ScreenCrush. « Dans l’ancien GI Joe films, Snake Eyes n’a jamais parlé. Maintenant que j’ai entendu ce qu’il a à dire, je pense que je préfère l’alternative. »

« Snake Eyes » était la tentative de Paramount et Hasbro de revigorer la franchise GI Joe, qui a échoué après que « The Rise of Cobra » de 2009 et « Retaliation » de 2013 n’ont pas réussi à susciter la demande, malgré les castings de stars.

« The Rise of Cobra » a réuni Channing Tatum, Dennis Quaid, Christopher Eccleston, Sienna Miller et Joseph Gordon-Levitt et a obtenu un score « Pourri » de 34% de Rotten Tomatoes. « Retaliation » a ajouté Dwayne Johnson, Bruce Willis, Adrianne Palicki, Ray Stevenson et Elodie Yung et a obtenu un score « Pourri » de 29%.

« Les gens classent généralement Transformers comme la pire franchise basée sur une gamme de jouets », a écrit Singer. « Ce que » Snake Eyes « présuppose, peut-être que ce n’est pas le cas? »

Voici ce que les critiques ont pensé de « Snake Eyes » avant sa sortie vendredi en salles.