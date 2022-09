ce que les couples mariés doivent savoir

Cependant, il peut y avoir des situations troubles pour les couples mariés en fonction de leurs revenus.

Par exemple, disons qu’un conjoint gagne 150 000 $ mais que l’autre conjoint gagne 60 000 $. Ils sont admissibles à une remise en fonction de leur revenu conjoint de 210 000 $.

Cependant, le revenu du conjoint qui gagne le plus est supérieur à la limite individuelle de 125 000 $. Cette personne a-t-elle droit à un allégement de dette, en plus du conjoint qui gagne moins?

La réponse est oui, selon un responsable de la Maison Blanche.

Pour être clair, tous les prêts ne sont pas éligibles à l’allégement de la dette. Prêts éligibles comprendre Prêts directs Stafford, tous les prêts étudiants fédéraux directs subventionnés et non subventionnés, les prêts Parent Plus et Grad, par exemple. La dette privée n’est pas couverte. Certaines dettes émises via le programme Federal Family Education Loan (FFEL) peuvent ne pas être éligibles non plus.