Ce que les contribuables doivent savoir au début de la saison des déclarations de revenus

Une considération clé lors de la déclaration de revenus est de savoir s’il faut demander la déduction standard ou détailler les déductions. La plupart des contribuables bénéficient de la déduction forfaitaire, et encore plus pourraient le faire cette année, compte tenu de l’augmentation du montant.

“Même si la déduction standard a augmenté, ce qui n’a pas augmenté dans les détails, ce sont des choses comme le taux plafond SALT”, a déclaré Sheneya Wilson, expert-comptable et fondatrice de Fola Financial à New York, faisant référence à la limite de 10 000 $ sur ce que les contribuables peuvent déduire des impôts nationaux et locaux sur leurs déclarations fédérales.

Le plafond SALT a été adopté dans le cadre de la refonte fiscale de 2017.

“Certaines personnes qui ont trouvé avantageux de détailler dans le passé pourraient trouver plus logique de bénéficier de la déduction standard en 2023”, a déclaré le porte-parole de l’IRS, Eric Smith. Avant la réforme fiscale de 2017, « la déduction forfaitaire n’était sans doute pas si grave pour les contribuables aux revenus plus élevés… elle peut désormais l’être pour de nombreux contribuables de ces tranches ».

En 2022, environ 30 % des contribuables dont les revenus sont de 1 million de dollars ou plus ont bénéficié de la déduction forfaitaire, selon les données de l’IRS.