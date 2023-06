Ce que les conférences de presse d’Erik ten Hag’s Man Utd nous ont appris cette saison

Être manager de Manchester United nécessite un niveau de confiance et de contrôle dans la prise de parole en public que beaucoup d’hommes ont atteint différemment.

Ralf Rangnick a opté pour une honnêteté sans vergogne et brutale. Ole Gunnar Solskjaer était un causeur charismatique, équilibrant les discussions sur le passé de United avec les espoirs pour leur avenir.

Jose Mourinho reste l’un des opérateurs de conférence de presse les plus avisés au monde, superposant des faits, des insultes et des références plus larges pour faire valoir ses arguments. Plus d’un journaliste a noté comment l’ancien manager portugais de la Roma United, Tottenham et Chelsea module même la vitesse à laquelle il parle anglais, ce qui est plus favorable à ceux qui transcrivent ses citations en temps réel.

Vers la fin du mandat de Sir Alex Ferguson il y a dix ans, il évitait souvent de répondre entièrement aux questions, d’entrer dans la salle de presse et de se lancer dans un discours, de sorte que les médias réunis n’avaient qu’à prendre des notes.

Erik ten Hag veut être le plus clair possible quand il a un micro sous le nez.

Au cours de sa première saison 2022-23, les fans de United se sont familiarisés avec leur manager en utilisant le mot «clair» pour ponctuer ses pensées. Comme L’athlétisme expliqué en septembre, un mois après le début de la campagne, le mot préféré de Ten Hag provient de l’expression néerlandaise « duidelijk », qui peut signifier « évidemment » ou « aussi clair que le jour ».

Alors qu’un autre club des «Big Six» a remis en question la maîtrise de l’anglais de Ten Hag lors d’un long processus d’entretien pour un nouveau manager, United en est venu à apprécier ses idiosyncrasies. Tout comme les performances de son équipe à ce jour, une conférence de presse Ten Hag est connue pour avoir des débuts lents, des milieux forts et des fins frénétiques. Au cours de son règne de cinq ans chez les anciens employeurs de l’Ajax, il s’est forgé une réputation de responsable de survêtement qui serait irrité par des questions en dehors de son objectif tactique préféré.

Son début de vie en Premier League a été difficile, car il a dû jongler avec des questions sur son nouveau club et celles concernant Cristiano Ronaldo. Il n’a pas tardé à préciser quand il voulait s’éloigner de tout sujet gênant, mais il semblait ennuyé de devoir parler au nom du club le plus suivi au monde alors qu’il possédait le footballeur le plus suivi au monde.

Lorsqu’un manager de United participe à une conférence de presse ou s’assoit pour une interview, il doit savoir quand répondre aux questions, quand dévier et quand faire un sermon sur le sujet qu’il préfère. Ils doivent également être capables de changer de vitesse rapidement et d’apprendre quand déployer des détournements intelligents si la chaleur commence à devenir trop forte.

La méthode de redirection préférée de Ten Hag consiste à utiliser votre intelligence contre vous. « Lorsque vous posez la question, vous connaissez déjà la réponse » a été une réponse incontournable lorsqu’on lui a posé des questions sur l’importance pour United de terminer dans les places de la Ligue des champions, ou s’il pense qu’un joueur revenant d’une blessure sera important pour les ambitions du club. .

Si les journalistes tentent de doubler et de lui poser la même question deux fois, en espérant qu’il élaborera, il a tendance à vous rappeler sa réponse précédente (au moins au début). Les questions qui se prêtent aux réponses de l’option A ou de l’option B sont souvent rencontrées avec un « les deux » occasionnel.

C’est la victoire 2-1 contre Liverpool fin août, son troisième match en charge, qui a conduit Ten Hag à déclarer que son équipe pouvait jouer « Putain de bon football », et au début de sa carrière à United proprement dite. Au fur et à mesure qu’il grandissait dans le rôle de parler à la fois à Old Trafford et au terrain d’entraînement de Carrington, il est devenu plus confiant quant au moment de rejeter les choses qu’il croyait sous sa réputation. Il posait des pièges, passant lentement de son attitude initialement formelle à un ton plus jovial, avant de finalement livrer ses directives les plus informatives. Premièrement, il vous fait gagner une réponse moins répétée; puis il vous bat avec.

Erik ten Hag est tellement content de la première victoire de Man United qu’il le jure lors de son entretien d’après-match 🤣😭 pic.twitter.com/eECpBMzGOL – Quotidien du football (@footballdaily) 22 août 2022

Ses caractéristiques sont devenues plus apparentes dans la salle d’entrevue à mesure qu’il obtenait l’adhésion de ses joueurs. Sa victoire lors de la finale de la Coupe Carabao en février l’a amené à tourner rapidement la conversation vers les objectifs pour le reste de la saison. Lorsque Ten Hag a fini de répondre aux questions ce soir-là à Wembley et a dit au revoir aux médias, les journalistes ont dû souligner qu’il avait laissé le trophée derrière lui.

« Je peux le laisser parce que (maintenant) nous allons pour la prochaine coupe », a-t-il plaisanté en récupérant la première pièce d’argenterie du club depuis six ans. « Celui-ci est dedans. »

Erik ten Hag pense déjà au prochain trophée 😅🏆 pic.twitter.com/DXkvMpe1rB – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 27 février 2023

Lorsqu’il est arrivé en retard pour une conférence de presse au début du même mois, il s’est excusé auprès des personnes rassemblées avant de se mettre au travail. Tout au long de la saison, le nouveau manager de United avait fait comprendre à ses joueurs que la ponctualité était un principe fondamental de ses principes d’enseignement.

« Règles » est l’une des descriptions préférées de Ten Hag pour son style de coaching. Si vous les cassez et que vous arrivez en retard, vous en subirez les conséquences – comme Marcus Rashford l’a fait lorsqu’il a été déposé sur le banc contre les Wolves le soir du Nouvel An. Ces excuses de février étaient le Ten Hag de la conférence de presse correspondant à celui de la pirogue et du terrain d’entraînement.

Erik ten Hag s’excuse d’être en retard à sa conférence de presse 😆 🗣️ « Ce n’est pas une amende ! Je n’y pouvais rien » 😂 pic.twitter.com/oxToIuOlqd – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 7 février 2023

Au fur et à mesure que la saison avançait, il est devenu clair quelles questions il répondrait en quelques mots et lesquelles provoqueraient ses réponses plus longues. Interrogé sur les nouvelles de l’équipe, il joue ses cartes près de sa poitrine, ayant souvent besoin d’un coup de pouce supplémentaire avant de divulguer des informations détaillées sur les blessures.

Ses priorités et ses objectifs ont rarement changé – United veut « gagner chaque match » (cela a d’abord été pris comme une généralisation avant que nous ne saisissions vraiment la réticence de Ten Hag à faire tourner son équipe). À la fin du mois dernier, lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel transfert de Neymar du Paris Saint-Germain, Ten Hag a répondu d’un ton sec : « Quand nous aurons des nouvelles, nous vous le dirons. » Pourtant, il reste plus direct qu’un véritable tisonnier; les grognements « ehn » qu’il utilise pour ponctuer les points sont plus « comprenez-vous ce que je dis? » que « ceci est un point faisant autorité ».

Ten Hag est un manager qui se concentre sur le pourquoi du jeu de son équipe, estimant que si les joueurs s’acquittent correctement de leurs tâches, le quoi (cela arrivera ensuite) prendra soin de lui-même. Ses conférences de presse les plus éclairantes surviennent souvent après que les gens l’ont interrogé sur sa méthodologie; les choses qu’il voit d’une semaine à l’autre et les décisions qu’il prend un jour de match, pour le meilleur et pour le pire.

Lorsqu’on lui a demandé de remplacer Bruno Fernandes et Antony tard dans le match nul 2-2 avec Séville lors du match aller du quart de finale de la Ligue Europa en avril à Old Trafford, il a répondu d’un ton neutre (tout en expliquant la terminologie néerlandaise pour le recul): les deux hommes étaient sur le point de recevoir leur deuxième carton jaune de la nuit et de les retirer du terrain pour que le match reste 11 contre 11 avait du sens.

Il n’est pas un bavardage, ses entretiens d’avant-match durent entre 10 et 15 minutes tandis que ses débriefings d’après-match se font souvent en 12, et c’est quelqu’un qui veut toujours de la clarté et de la concentration autour de lui. C’est un homme qui cherche toujours à s’améliorer, de la part de son équipe et de ses déclarations publiques.

À quoi ressemble une conférence de presse de Ten Hag ?

Eh bien, lorsque vous posez la question, vous connaissez probablement déjà la réponse.

(Photo du haut : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)