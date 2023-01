Ce que les concessions de Kevin McCarthy aux gens de droite signifieraient pour la Chambre

Poursuivant sa quête désespérée pour aligner les votes pour devenir président de la Chambre après deux jours d’échec, Kevin McCarthy a offert de nouvelles concessions aux républicains rebelles mercredi soir – et pourrait en offrir encore plus, selon Politico et le Washington Post.

Jusqu’à présent, aucun accord n’est en cours, comme l’a prouvé un septième vote raté à la Chambre jeudi après-midi. Mais certains des résistants ont parlé positivement de la poursuite des pourparlers, dans ce qui est essentiellement la première bonne nouvelle pour les perspectives de McCarthy toute la semaine. Bien qu’en continuant de mauvaises nouvelles, certains autre les récalcitrants ont réitéré qu’ils ne le soutiendraient jamais. McCarthy doit gagner plus de 16 des 20 républicains rebelles pour être élu président, et on ne sait pas combien d’objecteurs sont vraiment motivés par des plaintes procédurales plutôt que par un simple désir de faire dérailler le travail de base du Congrès.

Sur le fond, les concessions de McCarthy se situent sur un spectre allant de sans importance à potentiellement assez important. Mais ils partagent tous un thème similaire: ils rendraient plus difficile pour lui de diriger la Chambre comme il l’entend, et peut-être plus difficile pour les républicains de s’y tenir également. Voici ce que certains d’entre eux sont.

1) Un déclencheur facile pour un vote de censure dans la direction de McCarthy

Pendant la majeure partie de son histoire, la Chambre a donné à n’importe quel membre le pouvoir de déposer une « motion privilégiée pour libérer le fauteuil », ce qui forcerait la Chambre à voter sur la destitution du président. Et pendant la majeure partie de cette histoire, personne ne l’a utilisé (à l’exception du président républicain Joseph Cannon, qui en a déposé une contre lui-même en 1910 pour des raisons de procédure). Mais en 2015, alors-Rep. Mark Meadows (R-NC) en a déposé un pour tenter de repousser le président John Boehner, et bien qu’il n’ait jamais été voté, c’est l’un des facteurs qui a poussé Boehner à démissionner cette année-là.

Les démocrates ont ensuite considérablement affaibli ce pouvoir lorsqu’ils ont pris le pouvoir à la Chambre en 2019, obligeant non pas un seul membre mais la moitié des membres d’un parti à faire avancer cette motion.

Les conservateurs voulaient annuler ce changement, mais McCarthy était initialement réticent à le faire pleinement, proposant à la place d’exiger cinq membres. Mais mercredi soir, selon Politico, il a cédé et a dit qu’il laisserait un membre le faire.

Tout cela est important parce que la dynamique de l’élection du président, comme nous le voyons actuellement, peut donner aux rebelles obstinés une grande influence sur les chefs de parti. Avec le vote à la Chambre complète et de fortes pressions internes contre la recherche de votes démocrates (qui ne sont de toute façon pas proposés), McCarthy a besoin de 218 des 222 républicains pour remporter la présidence, de sorte que cinq républicains peuvent le bloquer. Mais une fois que le président est élu, les partisans de la ligne dure perdent ce pouvoir, à moins qu’il n’y ait un moyen facile de forcer une autre élection du président.

C’est pourquoi beaucoup ont comparé cette concession à McCarthy offrant aux purs et durs une arme pointée sur sa propre tête. Il ne peut pas gouverner comme il l’entend ; il doit constamment plaire à 218 des 222 républicains de la Chambre, sinon seulement cinq d’entre eux pourraient approuver une motion pour libérer le fauteuil et nous ramener à l’élection interminable des orateurs Groundhog Day. L’implication ici est que si McCarthy conclut un accord avec les démocrates pour financer le gouvernement ou augmenter le plafond de la dette que même une poignée de conservateurs détestent, ils ont le pouvoir de le mettre à l’épreuve.

Pourtant, il y a une raison pour laquelle presque personne n’a jamais utilisé cela dans l’histoire de la Chambre – il faudrait encore 218 votes pour élire quelqu’un d’autre à la présidence. De plus, si McCarthy est soumis à cela après avoir conclu un accord avec les démocrates, il est possible que les démocrates puissent alors le sauver d’une révolte de la droite dure en retour.

2) Les projets de loi conservateurs controversés pourraient obtenir un vote au sol

Selon le Washington Post, mercredi, McCarthy “a cédé à autoriser les votes au sol pour instituer des limites de mandats pour les membres et pour promulguer une législation spécifique sur la politique frontalière”, ce que certains récalcitrants réclamaient.

Ce n’est vraiment pas grave. Ce sont des votes de démonstration qui, s’ils sont adoptés à la Chambre, seront morts à leur arrivée au Sénat.

Maintenant, McCarthy préférerait probablement éviter ces votes car ils pourraient rendre les réélections de ses membres vulnérables – et donc la tenue de la Chambre – un peu plus difficiles. Les républicains des districts gagnés par Biden pourraient préférer ne pas avoir à voter sur un projet de loi draconien de répression de l’immigration, alors qu’un «non» pourrait alimenter un défi primaire et un «oui» pourrait aliéner les électeurs des élections générales. Et un projet de loi sur la limitation des mandats ouvre des attaques hypocrites contre les membres qui restent plus longtemps que la limite proposée. Pourtant, ceux-ci n’auront probablement pas beaucoup d’importance.

3) Ouvrir le processus des crédits

Le Congrès finance le gouvernement fédéral en adoptant des projets de loi de crédits, et s’ils ne sont pas adoptés à temps, le gouvernement s’arrête. En théorie, il devrait y avoir 12 projets de loi de crédits distincts conçus pour couvrir différents départements du gouvernement et votés séparément. Mais la pratique récente la plus courante sous les deux partis a été pour le Congrès de courir jusqu’à la date limite, de prolonger la date limite une ou plusieurs fois via une “résolution continue” maintenant le gouvernement ouvert aux niveaux de financement du statu quo, puis d’adopter un énorme “omnibus”. » projet de loi finançant tout (comme cela s’est produit le mois dernier).

Les conservateurs qui veulent des réductions plus importantes des dépenses gouvernementales se demandent depuis longtemps à quel point ils détestent le processus omnibus et, selon Politico Playbook, voici ce qu’ils pourraient gagner de McCarthy :

L’accord de brassage comprend une promesse de votes autonomes sur chacun des 12 projets de loi de crédits annuels, qui seraient examinés en vertu de ce que l’on appelle une «règle ouverte», permettant à tout législateur de proposer des amendements au sol.

En théorie, ce serait un gros problème et un changement radical dans la façon dont le Congrès a récemment fonctionné. En pratique, l’effet principal serait probablement de rendre plus probable un arrêt prolongé du gouvernement ou au moins une série de résolutions continues préservant le statu quo.

Rédiger et adopter 12 projets de loi de crédits à la Chambre serait assez difficile et prendrait beaucoup de temps dans le meilleur des cas. Si l’objectif est d’amener 218 des 222 républicains à s’entendre sur les projets de loi de financement du gouvernement, ce serait encore plus difficile. S’il est même possible de proposer de tels projets de loi, ils seraient sûrement assez conservateurs. Et plus d’amendements rendent les choses plus chaotiques. Mais alors, un accord devrait également être conclu avec le Sénat contrôlé par les démocrates avant que quoi que ce soit puisse être envoyé au bureau du président Biden pour sa signature. Et rappelez-vous, tout cela doit être fait d’ici le 30 septembre, sinon un arrêt du gouvernement s’ensuivra.

Que se passe-t-il lorsque cette échéance approche et que le travail n’est pas terminé ? Une résolution continue a été la réponse typique, préservant le statu quo pendant que les travaux et les négociations se poursuivent. Mais les conservateurs de la Chambre pourraient ne pas opter pour cela et pourraient préférer un combat de fermeture à la place.

4) Un vote séparé sur les affectations

Les républicains ont également eu du mal avec leur psychodrame interne sur les affectations (projets spécifiques demandés par des membres individuels du Congrès et inclus dans un projet de loi de dépenses plus important). Ils se sont généralement avérés très pratiques pour les dirigeants du Congrès qui tentent d’aligner les votes sur, par exemple, divers projets de loi de crédits. Mais certains des projets ont semblé absurdes, inutiles ou corrompus, et la dernière fois que le GOP a pris la Chambre des démocrates, en 2011, ils ont interdit les affectations, après les avoir sans cesse décriées lors de la campagne de mi-mandat.

Mais en 2021, les républicains de la Chambre ont voté pour permettre à leurs membres de demander à nouveau des affectations (puisque la Chambre contrôlée par les démocrates les avait ramenés). Et après les élections de mi-mandat, en novembre dernier, les républicains ont voté lors d’une réunion interne pour maintenir les affectations, 158 contre 52. La fièvre anti-affectation a clairement éclaté dans l’ère post-Trump.

Pourtant, certains opposants farouches à la pratique restent dans le House GOP. Et mercredi, selon Politico, McCarthy a fait «une concession pour éliminer toutes les affectations incluses dans ces [appropriations] packages pour des votes séparés, bien qu’il ne soit pas clair s’ils seraient votés en un seul package ou séparément. Ce changement pourrait également rendre ces projets de loi de crédits plus difficiles à adopter.

5) Ajouter des membres du Freedom Caucus au comité du règlement intérieur

Le Comité du Règlement détermine ce qui sera présenté à la Chambre, quand il sera présenté et comment se dérouleront les débats et les amendements à ce sujet. Au cours des dernières décennies, il a essentiellement fait les enchères du président de la Chambre – en effet, c’est l’une des principales sources du pouvoir du président sur la chambre.

Donc, céder certains sièges de comité à des conservateurs incendiaires qui ont tendance à essayer de salir l’agenda des chefs de parti serait tout un changement. Mais selon Politico, McCarthy “est prêt à” donner au Freedom Caucus (le principal organe organisateur de l’extrême droite de la Chambre) deux sièges au Comité des règles.

Désormais, lors du Congrès précédent, avec une majorité similaire, les démocrates avaient attribué à leur parti neuf sièges au sein de la commission des règles et les républicains quatre sièges. Donc, si McCarthy s’en tient à ce calcul, donner aux républicains extrémistes deux sièges de règles pourrait ne pas être si grave – ils ne pourraient rien bloquer même s’ils s’unissaient à la minorité, puisque le vote serait 7-6. Selon Politico, cependant, “il est question” de donner un troisième siège à un autre membre aligné avec la droite. S’il acquiesce, McCarthy a peut-être fondamentalement cédé le contrôle de l’un des outils les plus puissants de l’orateur aux purs et durs.

6) Laisser libre cours aux groupes extérieurs lors de primaires ouvertes et sécurisées

Les militants conservateurs sont depuis longtemps mécontents de la tendance des chefs de parti à essayer de soutenir des candidats qu’ils considèrent comme plus «éligibles» – qui sont souvent plus traditionnels ou modérés – dans les primaires républicaines. Dans le même ordre d’idées, les chefs de parti ont longtemps été mécontents de la tendance des militants conservateurs à soutenir des candidats primaires extrêmes ou controversés du GOP qui risquent alors de perdre les élections générales.

C’était donc une nouvelle intéressante mercredi soir que le Club for Growth, un groupe anti-fiscal conservateur qui se querelle depuis longtemps avec les dirigeants du GOP au sujet de ces primaires, a annoncé un accord avec le Congressional Leadership Fund, un super PAC aligné sur McCarthy. Les alliés de McCarthy ont promis dans un communiqué qu’ils “ne passeraient dans aucune primaire à siège ouvert dans des districts républicains sûrs”.

Fondamentalement, il s’agit d’une concession à droite qu’ils auront libre cours pour soutenir qui ils veulent dans ces concours sans que l’establishment ne s’implique (bien que le super PAC puisse toujours dépenser pour soutenir les titulaires ou un candidat privilégié dans une primaire de district swing) .

Mais un siège sûr peut devenir compétitif si le candidat du GOP est trop extrême ou controversé, comme Roy Moore l’a découvert lors de l’élection spéciale du Sénat en Alabama en 2017. La qualité des candidats est importante, comme les républicains l’ont découvert lorsque plusieurs de leurs candidats extrêmes ou en proie à des scandales ont perdu des courses à la Chambre et au Sénat au cours des derniers mi-mandat. Cela pourrait donc nuire au moins quelque peu aux chances de McCarthy de conserver sa faible marge à la Chambre en 2024. Il n’a tout simplement pas beaucoup de sièges à perdre.