Ce que les commentaires du président de la SEC sur la crypto signifient pour un éventuel ETF bitcoin

Le chef de la SEC affirme que les actifs cryptographiques ont besoin de beaucoup plus de réglementation avant de pouvoir aller de l’avant.

« Cette classe d’actifs regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications », a déclaré mardi le président de la SEC, Gary Gensler, lors du Forum sur la sécurité d’Aspen.

« Nous avons besoin d’autorités supplémentaires du Congrès pour empêcher les transactions, les produits et les plates-formes de tomber entre les failles réglementaires. »

Gensler a abordé plusieurs aspects du secteur de la cryptographie dans son discours.

Jetons numériques: Gensler a déclaré que de nombreux jetons numériques, car ce sont des contrats d’investissement, sont proposés et vendus en tant que titres et devraient être réglementés en tant que tels. « Je pense que nous avons maintenant un marché de la cryptographie où de nombreux jetons peuvent être des titres non enregistrés, sans divulgation requise ni surveillance du marché », a-t-il déclaré.

« Cela laisse les prix ouverts à la manipulation. Cela rend les investisseurs vulnérables. » Il a déclaré avoir exhorté le personnel à « continuer à protéger les investisseurs en cas de ventes de titres non enregistrées ».

Plateformes de trading crypto: Notant qu’une plate-forme de négociation typique contient plus de 50 jetons, Gensler a déclaré que les plates-formes présentaient « des lacunes importantes dans la protection des investisseurs ». La question est de savoir si l’un de ces jetons est un titre qui relèverait de la compétence de la SEC. « Dans la mesure où il y a des titres sur ces plateformes de négociation, en vertu de nos lois, ils doivent s’enregistrer auprès de la Commission à moins qu’ils ne répondent à une exemption », a-t-il déclaré.

Stablecoins : Gensler a noté que le commerce de crypto à crypto se faisait généralement à l’aide de pièces stables, qui sont des jetons crypto indexés ou liés à la valeur des monnaies fiduciaires. Gensler craint que ces pièces stables ne soient utilisées dans le cadre d’un effort plus large visant à contourner les lois contre le blanchiment d’argent et la conformité fiscale, et affectent également la sécurité nationale. Gensler a déclaré que ces pièces stables peuvent également être des sociétés de valeurs mobilières et d’investissement et, le cas échéant, devraient relever de la compétence de la SEC.

ETF Bitcoin. Plusieurs sociétés ont demandé l’approbation de la SEC pour un ETF bitcoin, et toutes ont été refusées. Gensler a toutefois noté que plusieurs véhicules investissent déjà dans le bitcoin, tels que le Grayscale Bitcoin Trust à extrémité fermée et les fonds communs de placement qui investissent dans les contrats à terme sur le bitcoin. Gensler a déclaré qu’il prévoyait que les entreprises déposeraient des demandes de FNB en vertu de l’actuelle loi de 1940 sur les sociétés d’investissement, qui réglemente les fonds communs de placement et les fonds à capital fixe, et qui « offre une protection importante aux investisseurs ».

« Compte tenu de ces protections importantes, j’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci sont limités à ces contrats à terme sur bitcoins négociés par CME. »

La semaine dernière, ProShares a mis en ligne un fonds commun de placement de suivi des contrats à terme sur bitcoins, le Bitcoin Strategy ProFund (BTCFX).

Gensler n’a pas commenté les nombreuses applications ETF bitcoin qui ne possèdent pas de contrats à terme sur bitcoin mais cherchent plutôt à posséder directement du bitcoin.

Gensler tente peut-être de faire la distinction entre la propriété de bitcoins sur le marché à terme, qui est fortement réglementé, et un ETF bitcoin qui impliquerait que le fonds achète des bitcoins par l’intermédiaire de parties non réglementées.

Garde des actifs cryptographiques. Gensler a déclaré que la SEC sollicitait des commentaires sur les accords de garde cryptographique par les courtiers et concernant les conseillers en investissement. « Les protections de garde sont essentielles pour empêcher le vol des actifs des investisseurs, et nous chercherons à maximiser les protections réglementaires dans ce domaine », a-t-il déclaré.