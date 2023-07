Ce que les coéquipiers des Maple Leafs peuvent attendre de Ryan Reaves : « Ce n’est jamais un moment ennuyeux »

C’était calme dans le vestiaire du Wild du Minnesota la saison dernière alors que le directeur général du Wild, Bill Guerin, se promenait nonchalamment d’un stand à l’autre, bavardant avec ses joueurs. Et selon Ryan Reaves, peut-être un peu trop calme.

En arrière-plan, la musique jouait à partir de ce que l’attaquant du Wild Marcus Foligno appelait un système stéréo « s—-y », un système qui n’ajoutait pas vraiment beaucoup d’énergie au vestiaire.

Reaves était un nouveau venu dans l’équipe, après avoir été échangé des Rangers le 22 novembre 2022. Mais il en avait assez entendu.

« Alors (Reaves) vient d’appeler (Guerin) devant les gars », a déclaré Foligno L’athlétisme. « Il est comme, ‘Lâchez votre portefeuille, offrez aux garçons une belle chaîne stéréo.' »

Le visage de Foligno s’est illuminé d’excitation à l’époque alors que Guerin et Reaves allaient et venaient, tout comme les deux auraient pu s’affronter sur la glace, si leurs carrières se chevauchaient. Et tout comme Reaves l’a fait plusieurs fois auparavant sur la glace, il n’a pas reculé devant la personne devant lui.

« Avant de le savoir, une semaine plus tard, nous avions un nouveau système Sonos », a déclaré Foligno, avec un sentiment de joie et de fierté dans la voix. « Alors que certains mecs se promenaient (Guérin sur la pointe des pieds) en se demandant : ‘Est-ce qu’on devrait lui demander (pour la chaîne stéréo) ?’ Reaves vient de dire : ‘Non, non, nous avons besoin d’un nouveau système stéréo. C’est la ligue nationale. Que se passe t-il ici?’ Il fait avancer les choses et je pense que c’est ce que nous apprécions tous chez lui.

Et cette personnalité affirmée soutenue par une attitude pragmatique pourrait finir par être ce que ses nouveaux coéquipiers des Maple Leafs apprécieront également chez lui.

La signature de samedi de Reaves n’est pas sans débat. Reaves a 36 ans, a beaucoup de kilomètres durs sur son corps après 13 saisons dans la LNH, mais a tout de même obtenu un contrat de trois ans (1,35 million de dollars AAV). Sur la glace, son jeu a ralenti ces dernières années et sa production offensive a diminué. Vous pouvez lire la signature comme un jeu risqué étant donné que les Leafs, comme l’a prouvé leur parcours en séries éliminatoires, ont besoin d’attaque.

Mais le nouveau directeur général des Leafs, Brad Treliving, pensait que le groupe des Leafs, tel qu’il était assemblé, devait ajouter un autre type d’épice au pot.

« Je pense que chaque équipe a besoin de personnalité », a déclaré Treliving samedi. « Une chose en parlant avec le personnel et en regardant ce groupe : c’est un groupe calme. Apporter de la personnalité… ne veut pas dire que nous n’avons pas de personnalité dans notre équipe, mais je pense qu’avoir une présence comme Ryan aura une influence vraiment positive pour nous.

Foligno n’est pas seulement d’accord. Parlant d’expérience en tant que coéquipier et ami de Reaves qui a passé de nombreuses nuits à ses côtés dans le vestiaire, dans l’avion de l’équipe et lors de dîners, Foligno pense que Reaves apportera le genre de personnalité qui pourrait changer le teint du groupe Leafs pour le mieux. .

« Ce n’est jamais un moment ennuyeux avec lui », a déclaré Foligno. « Ce n’est jamais tranquil. Il apporte beaucoup de personnalité à notre ligue.

Lors de sa première apparition en tant que Leaf, il est allé sur TSN avec des lunettes de soleil avec un sourire radieux pour partager son enthousiasme à l’idée de rejoindre sa nouvelle équipe.

Ryan Reaves a déclaré à TSN: « (Les Leafs) sont construits avec beaucoup de talent à l’avant mais pas beaucoup de courage », ajoutant « Je vais juste battre quelqu’un et toute la pression est retombée. » pic.twitter.com/e7l29NCwNC — Joshua Kloke (@joshuakloke) 1 juillet 2023

Si Treliving a en effet identifié le besoin d’animer le vestiaire des Leafs comme urgent, peut-être pour éviter que la déception constante des séries éliminatoires ne pèse sur ce noyau comme un nuage noir, Reaves pourrait finir par provoquer des changements à l’intérieur du vestiaire.

Foligno a déclaré que l’un des meilleurs attributs de Reaves dans le vestiaire est la façon dont le bavardage constant qu’il crée peut ensuite faire ressortir le caractère de ses coéquipiers dont très peu de gens connaissaient l’existence.

Grossier? Jamais.

En fait, Foligno a qualifié Reaves de « très inclusif ».

« J’apprécie les gars qui essaient de rassembler tout le monde, et pas seulement les mêmes gars encore et encore. Il invite toujours tout le monde. C’est un grand gars qui crée des liens d’équipe et vous appréciez les gars comme ça pour rallier les troupes et faire sortir tout le monde et apprendre à se connaître », a déclaré Foligno.

Les plaisanteries apportent juste un sentiment de convivialité dont Foligno se souvient avoir changé le vestiaire Wild pour le mieux. C’est pourquoi le Wild était, selon Guerin et Treliving, déterminé à ramener Reaves au Minnesota. Et c’est pourquoi les Leafs le voulaient et étaient prêts à lui donner un contrat de trois ans pour s’assurer ses services.

« Il va être dans votre visage », a déclaré Foligno. « La façon dont il est sur la glace est la façon dont il est hors de la glace. »

Sur la glace, le physique de Reaves est toujours son point fort. Il frappe les joueurs comme un « joueur de football » selon sa propre estimation. Reaves a accumulé sept pénalités majeures la saison dernière, toujours parmi l’échelon supérieur de la ligue à 36 ans. À son meilleur, les Leafs espèrent qu’il utilisera cette physique pour créer des revirements sur l’échec avant.

« (Reaves) ne joue évidemment pas une tonne de minutes et ne joue pas dans des situations folles et cruciales. Mais quand il joue, il est efficace, et quand vous pouvez lancer quatre lignes, cela aide », a déclaré Foligno.

Lors de cette apparition à TSN, Reaves a déclaré que sa nouvelle équipe avait été construite avec des compétences à l’avant mais « pas beaucoup de courage ».

Foligno a déclaré que Reaves n’apporte pas seulement ce courage susmentionné, mais « l’équilibre et la confiance à beaucoup de gars autour de lui ».

Si cela finit par être le cas, il est difficile de ne pas imaginer qu’un bienfaiteur soit, disons, Matthew Knies, qui disputera probablement sa première saison complète dans la LNH en 2023-2024. Knies lui-même a dit L’athlétisme il a été victime de voix persistantes de Lightning dans son oreille lors de sa première série éliminatoire la saison dernière

« Je suis content que (Luke Schenn) soit intervenu et l’ait pris pour moi », a déclaré Knies avant le match 4.

Sans tenir compte des comparables de position et sur glace, Reaves pourrait remplacer Schenn à cet égard.

« Les gars talentueux jouent simplement beaucoup plus confortablement quand vous avez (un joueur comme Reaves), que vous pouvez qualifier de dur à cuire », a déclaré Foligno.

Foligno veut être clair, cependant : Reaves est plus qu’un simple pugiliste. Dans le vestiaire, Foligno pense que Reaves aura beaucoup à dire sur ce à quoi s’attendre en séries éliminatoires. Reaves a accumulé 108 matchs éliminatoires impressionnants au cours de sa carrière, 45e parmi les joueurs actifs de la LNH. C’est plus du double que les prochains Leafs les plus proches qui devraient jouer la saison prochaine : Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et Morgan Rielly ont chacun 50 matchs éliminatoires à leur actif.

« Il a joué dans des situations de pression, donc il comprend ce qu’il faut pour gagner et ce qui est nécessaire à certains moments. C’est ce qu’il pourra apporter à une équipe avec, évidemment, beaucoup de gars talentueux. Le simple fait d’avoir ce personnage dans cette pièce aidera ces gars-là », a déclaré Foligno.

Et donc Reaves pourrait finir par être le prochain personnage de la vieille école à essayer de sortir ce noyau des Leafs de leur sommeil en séries éliminatoires, comme Joe Thornton avant lui. Les goûts de Matthews et Marner en particulier se sont liés à Thornton. Si vous êtes Treliving, vous espérez que Foligno a raison et que peu importe ce qu’il peut fournir sur la glace, les intangibles qu’il apportera hors de la glace profiteront aux meilleurs joueurs des Leafs.

Il reste à voir si Reaves sera capable de le faire, mais une fois le camp d’entraînement commencé, ce noyau devrait s’attendre à ce que le volume autour de l’équipe soit augmenté jusqu’à 11, avec peut-être un nouveau système stéréo pour démarrer.

« Il ne s’agit pas de se battre et de tout le reste », a déclaré Treliving pour justifier la signature de Reaves. « J’ai juste senti à la fois sur la glace, dans notre chambre et autour de notre équipe, nous avons besoin d’un peu plus de bruit. Ryan apporte ça.

(Photo: Sam Hodde / NHLI via Getty Images)