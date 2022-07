Ce que les canicules extrêmes nous disent sur les dangers du changement climatique

Les scientifiques ont tout simplement eu trop peu de temps avec un système climatique réchauffé par les actions humaines pour déterminer les réponses à ce genre de questions.

“Il y a beaucoup d’incertitude en ce qui concerne ces événements sans précédent et qui battent des records”, a déclaré Flavio Lehner, professeur adjoint de sciences de la terre et de l’atmosphère à Cornell, dans un e-mail. “Vous ne pouvez pas, avec la plus grande confiance, dire que les modèles comprennent ceci ou ne comprennent pas cela”, lorsqu’il s’agit de certains événements extrêmes.

Quelles autres forces pourraient contribuer aux vagues de chaleur très chaudes ?

Divers chercheurs étudient la mesure dans laquelle certaines forces pourraient exacerber les vagues de chaleur et si elles sont représenté avec précision dans les modèles d’aujourd’hui, dit Lehner.

Ceux-ci incluent des effets de rétroaction potentiels, tels que l’assèchement du sol et des plantes dans certaines régions. Au-delà de certains seuils, cela peut accélérer le réchauffement pendant les vagues de chaleur, car l’énergie qui, autrement, irait dans l’évaporation de l’eau, sert à réchauffer l’air.

Une autre question scientifique ouverte est de savoir si le changement climatique lui-même augmente la persistance de certains modèles atmosphériques qui alimentent clairement les vagues de chaleur. Cela inclut l’accumulation de crêtes à haute pression qui poussent l’air chaud vers le bas, créant ce que l’on appelle des dômes de chaleur qui survolent et cuisent de grandes régions.

Selon un article à paraître. En Europe, des chercheurs ont noté qu’un fendu dans le jet stream et le réchauffement des eaux océaniques pourrait jouer un rôle dans la hausse des épisodes de chaleur extrême à travers le continent.

Pourquoi les scientifiques ne nous ont-ils pas avertis correctement ?

Pouah. Certaines publications ont en fait mots imprimés à cet effet, en réponse à des événements climatiques de plus en plus extrêmes.

Mais, pour être clair, les scientifiques sonnent l’alarme depuis des décennies, de toutes les manières possibles, que le changement climatique rendra la planète plus chaude, plus étrange, plus difficile à prévoir et, à bien des égards, plus dangereuse pour les humains, les animaux et les écosystèmes. Et ils ont été francs sur les limites de leur compréhension. La principale accusation à laquelle ils ont été confrontés jusqu’à récemment (et le sont encore dans de nombreux milieux) est qu’ils sont des semeurs de peur apocalyptiques exagérant la menace pour le financement de la recherche ou pour des raisons politiques.

Les événements du monde réel mettant en évidence les lacunes des modèles climatiques, dans la mesure où ils l’ont fait, ne constituent pas une sorte de révélation “aha, euh, les scientifiques se sont trompés depuis le début”. Ils proposent un test de résistance des outils, que les chercheurs utilisent avec impatience pour affiner leur compréhension de ces systèmes et des modèles qu’ils ont créés pour les représenter, explique Lehner.

Chris Field, directeur du Stanford Woods Institute for the Environment, l’a dit sans ambages, en une lettre répondre à la New York Times’ affirmation selon laquelle “peu de gens pensaient [climate change] arriverait si vite » : « Le problème n’est pas que les scientifiques se soient trompés. C’est que malgré des avertissements clairs et cohérents avec les preuves disponibles, les scientifiques qui se consacrent à informer le public ont eu du mal à faire entendre leur voix dans une atmosphère remplie de fausses accusations d’alarmisme et de motivation politique.