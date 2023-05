Ce que les Canadiens pensent de Justin Trudeau depuis 8 ans : sondage

Les Canadiens sont divisés dans leurs opinions sur le premier ministre Justin Trudeau, selon un nouveau sondage national, deux Canadiens sur cinq déclarant approuver le premier ministre, tandis qu’un peu plus de la moitié ont répondu qu’ils désapprouvaient.

Une étude menée par Angus Reid a cherché à créer une image des tendances à long terme des taux d’approbation pour voir comment Trudeau se compare à ses prédécesseurs au cours de leur huitième année au pouvoir – et les résultats sont largement favorables, malgré un pourcentage élevé de désapprobation.

À 40% d’approbation, Trudeau a un taux d’approbation plus élevé que trois anciens premiers ministres à des étapes similaires de leur carrière, seul Jean Chrétien le dépassant.

Le taux d’approbation actuel provient d’un sondage mené auprès d’environ 1 600 adultes canadiens au début du mois de mai.

Le taux d’approbation de Trudeau après huit ans est supérieur de quatre points à celui de l’ancien premier ministre Stephen Harper, ainsi que de huit points supérieur à celui de son père Pierre Elliot Trudeau.

Brian Mulroney n’a obtenu l’approbation que de 12 % des personnes interrogées huit ans après le début de son mandat de premier ministre. Mulroney a démissionné de son poste de premier ministre l’année suivante, avant que son parti ne soit décimé lors des élections fédérales de 1993.

Cependant, avec 55 % des personnes interrogées déclarant qu’elles désapprouvent Justin Trudeau, et 40 % ayant sélectionné « fortement désapprouvé », il est clair que les Canadiens sont loin d’être unis dans leurs opinions sur Trudeau.

Depuis les années 1970, presque tous les premiers ministres avaient un pourcentage plus élevé de Canadiens disant qu’ils les désapprouvaient que ceux qui disaient les approuver, selon ces données.

L’exception est Chrétien, qui avait un taux d’approbation de 54 pour cent en décembre 2001, avec 42 pour cent des Canadiens disant qu’ils le désapprouvaient.

OPINIONS SUR TRUDEAU AU FIL DU TEMPS

Angus Reid a noté que plusieurs événements ce printemps pourraient avoir eu un impact sur le taux d’approbation de Trudeau, tels que «l’ouverture d’une enquête sur l’ingérence électorale étrangère, l’examen de vacances de 160 000 $ en Jamaïque, une nouvelle prévision budgétaire qui divise et la fuite d’un aveu qui Le Canada ne respectera probablement jamais ses obligations envers l’OTAN.

Néanmoins, les opinions sur l’actuel Premier ministre sont restées à quelques points de 40% depuis le printemps dernier, la baisse la plus faible de l’année dernière étant de 37% en mars.

En février 2020 – un mois qui a vu des manifestations nationales massives déclenchées par des chefs héréditaires de la nation Wet’suwet’en contestant la construction d’un pipeline sur leurs terres et le nouveau coronavirus commençant à s’accélérer au Canada – le taux d’approbation de Trudeau était de 33%, selon à l’étude, avec un taux de désapprobation de 64 %.

Cependant, en mai 2020, il avait atteint un taux d’approbation de 55 %, le plus élevé qu’il ait reçu, selon les données d’Angus Reid, entre février 2020 et mai 2023.

DÉCOMPOSER LES DONNÉES

Répartis par parti politique, près de 90 % des anciens électeurs du parti conservateur ont déclaré qu’ils désapprouvaient Trudeau, 81 % déclarant qu’ils désapprouvaient «fortement».

La majorité des électeurs du Parti libéral – 80 % – approuvent Trudeau, 25 % déclarant qu’ils « l’approuvent fortement ». Les électeurs néo-démocrates ont le deuxième plus grand nombre de ceux qui approuvent Trudeau, à 53%, bien que la moitié des 43% qui désapprouvent le fassent fortement. Un électeur du Bloc québécois sur quatre approuve Trudeau, tandis que 68 % désapprouvent.

Le taux d’approbation de Trudeau parmi les femmes a été l’un des aspects les plus constants de son approbation au fil des ans, selon Angus Reid. Les femmes de plus de 55 ans ont toujours eu le pourcentage le plus élevé d’approbation de Trudeau par rapport aux autres groupes d’âge, le taux d’approbation de Trudeau atteignant 48% lorsque seules les femmes de plus de 55 ans sont comptées.

Depuis septembre 2022, Trudeau a connu une baisse d’approbation chez les femmes âgées de 35 à 54 ans, obtenant un taux d’approbation de 37% de ce groupe en mai 2023, contre 45% en septembre.

Les taux d’approbation de Trudeau sont depuis longtemps inférieurs chez les hommes en général, le taux d’approbation des hommes âgés de 18 à 34 ans en particulier montrant de nombreux hauts et bas depuis le début de 2021. Actuellement, ce groupe d’âge donne à Trudeau un taux d’approbation de 38 %. tandis que 36% des hommes âgés de 55 ans et plus approuvent Trudeau et 34% des hommes âgés de 35 à 54 ans.



MÉTHODOLOGIE

L’Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne du 8 au 10 mai 2023 auprès d’un échantillon aléatoire représentatif de 1 603 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus à l’arrondissement. L’enquête a été auto-commandée et payée par ARI.