Ce que les autres PDG peuvent apprendre de la prise de contrôle agressive et peu orthodoxe de Twitter par Elon Musk

d’Elon Musk offre non sollicitée acheter Twitter reflète son style de leadership impétueux, ont déclaré les experts.

C’est un style que d’autres PDG peuvent considérer comme une étude de cas, à la fois aspirer et éviter.

Les PDG devraient se pencher sur leur vision mais éviter l’approche abrasive de Musk envers la gestion.

Elon Musk a réussi son offre non conventionnelle pour acheter Twitter, dit la société lundi après-midi, mettant fin à des montagnes russes d’interactions entre le PDG de la technologie et le géant des médias sociaux.

“Cette prise de contrôle est typique d’Elon”, a déclaré Anna Crowley Redding, auteur de “Elon Musk : Une mission pour sauver le monde”. “Il aime la peau dans le jeu, que ce soit financier, intellectuel, temps, il est à fond.”

Le PDG de Tesla et SpaceX tweeté mi-avril, un dépôt auprès de la SEC contenant une offre non sollicitée d’achat de Twitter pour 43 milliards de dollars, faisait allusion à une offre publique d’achat en un message cryptépuis révélé dans un autre Dépôt auprès de la SEC qu’il avait aligné 46,5 milliards de dollars pour financer l’accord.

Twitter sera acquis par une entité détenue à 100% par Elon Musk, pour 54,20 dollars par action en espèces dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 44 milliards de dollars. L’acceptation de l’offre marque un revirement par rapport à l’accueil mitigé initial.

La prise de contrôle de Twitter par le PDG de Tesla et SpaceX est sa dernière décision peu orthodoxe, et c’est typique de la façon dont il fonctionne. Qu’il s’agisse de réinventer l’industrie automobile et d’essayer de coloniser Mars, de bafouer les lois gouvernementales et de tweeter tout ce qui lui passe par la tête malgré les réactions négatives du marché, Musk montre un mépris total pour les conventions dans ses interactions personnelles et professionnelles. Selon Redding et d’autres experts, Musk souhaitait améliorer le monde des médias sociaux, il a donc décidé de le faire lui-même.

Son mépris du statu quo, associé à d’autres attributs clés, comme sa capacité à vendre sa vision et à résoudre les problèmes de manière innovante, fournit des leçons aux autres PDG, ont déclaré des experts en leadership. Dans le même temps, le franc-parler brut de Musk et sa façon abrasive de traiter les gens sont des avertissements sur ce qu’il ne faut pas faire.

“C’est à la fois choquant et classique Elon”, a déclaré David Yoffie, professeur de leadership à la Harvard Business School qui a publié des recherches sur Musk. “Cela reflète son extrême confiance en lui qu’il peut faire fonctionner les entreprises là où d’autres échouent.”

Penchez-vous sur votre vision

Musk, 50 ans, a une incroyable capacité à rallier les consommateurs, les investisseurs et les employés à sa mission, ont déclaré trois sources dirigeantes. Son secret est qu’il puise dans le désir d’inspiration des gens – quelque chose que le grand public cherche de plus en plus dans ses chefs d’entreprise.

Pièce A : Il a pu obtenir des milliards de dollars de financement en continu, même si Tesla n’a annoncé son premier bénéfice annuel qu’en 2021, après 18 ans d’activité. Pièce B : Il continue d’obtenir un soutien mondial pour SpaceX malgré nombreuses explosions.

Il ne se contente pas de vendre des entreprises, il vend des réponses à de gros problèmes qui pèsent sur l’avenir de l’humanité, a déclaré Crowley Redding.

Tesla était sa réponse pour sevrer le monde du gaz, et il a associé le transport écologique au luxe. SpaceX vise à assurer l’avenir de l’humanité grâce à la colonisation de l’espace – en prenant quelque chose généralement considéré comme une tâche lointaine réservée au gouvernement et en en faisant une entreprise privée, accélérant ainsi la mission.

Maintenant, il promet une nouvelle ère pour la liberté d’expression et la connectivité. “Twitter a un potentiel extraordinaire”, a déclaré Musk dans un lettre à la direction de l’entreprise. “Je vais le débloquer.”

“C’est un expert dans la définition de la mission, la communication de la mission et l’adhésion de vos employés à cette mission”, a déclaré Crowley Redding, qui a étudié Musk pendant quatre ans. “Vous n’allez pas travailler pour une entreprise d’Elon Musk et vous asseoir, entrer et chronométrer. Vous allez travailler plus dur que vous n’avez jamais travaillé de toute votre vie parce que les enjeux sont si élevés. ”

Le point à retenir pour les PDG et les futurs dirigeants est de puiser dans votre vision, votre objectif et d’être clair pour toutes les parties prenantes à ce sujet, a déclaré Vitaliy Katsenelson, PDG de la société d’investissement IMA basée à Denver et auteur du livre sur le leadership, “L’âme dans le jeu.”

“Musk a une âme dans le jeu”, a écrit Katsenelson, qui a également écrit “Tesla, Elon Musk et la révolution des véhicules électriques,” dit. “Vous pouvez le voir et le sentir. Il met tout dans ce sur quoi il travaille.” Verser tout dans votre travail est quelque chose que les dirigeants devraient copier de Musk, a ajouté Katsenelson.

Le visionnaire de la technologie convainc également les gens de prendre le pari à long terme sur lui, a déclaré Yoffie de Harvard, auteur du livre sur le leadership, “Règles de stratégie.”

“Il est aujourd’hui le PDG le plus visionnaire de la planète”, a déclaré Yoffie. “Il a inspiré suffisamment de confiance pour pouvoir finalement faire ces choses incroyables. C’est ce qui donne aux marchés financiers la permission d’atteindre ces objectifs à long terme.”

Voir les choses sous un autre angle

En ingénierie et en physique, il existe un mode de pensée appelé “pensée des premiers principes”, et Musk a l’a attribué à son succès.

La réflexion sur les premiers principes est essentiellement une réflexion sur la façon dont vous résoudrez un problème donné si vous étiez un extraterrestre qui n’a jamais vu ou entendu parler du problème auparavant. Ne faites pas attention à la façon dont les choses ont été faites dans le passé et rejetez toutes les hypothèses précédentes afin de pouvoir repartir à zéro. Adopter cet état d’esprit a motivé les décisions d’embauche de Musk et ce qu’il exige de ses employés.

Imaginez, par exemple, que vous conceviez des poignées de porte de voiture d’une manière tout au long de votre carrière et qu’on vous demande ensuite de proposer quelque chose complètement différent. Ensuite, satisfait de votre nouveau design, on vous dit de le supprimer et d’en créer un tout nouveau pour le prochain modèle. Telle est la vie sous le plus grand visionnaire du monde.

“Il voulait que les gens disent:” Eh bien, nous avons toujours fait les choses de cette façon à cause de la raison X, mais peut-être que nous pourrions le faire d’une autre manière si nous ne tenons pas compte de Y “”, Tim Higgins, auteur de”Power Play : Tesla, Elon Musk et le pari du siècle“, a déclaré. “C’était une sorte de mentalité de startup.”

Soyez authentique, mais jusqu’à un certain point

Musk a fait des choses pour lesquelles la plupart des chefs d’entreprise seraient licenciés, certains plus graves que d’autres. Il herbe fumée tout en enregistrant un podcast avec Joe Rogan, et cette même année a appelé un plongeur de sauvetage dans la mission thaïlandaise de sauvetage dans les grottes de 2018 un “pédo“, une insulte pour un pédophile (il s’est excusé plus tard).

Il a également lancé une bataille juridique avec la Securities Exchange Commission après avoir tweeté qu’il avait “un financement garanti” pour privatiser Tesla à 420 $ par actionce que Musk a dit à un moment donné était une blague à propos de la mauvaise herbe. En 2017, SpaceX a publié un compilation vidéo se moquant de ses nombreuses explosions et échecs de roquettes.

“Il y a clairement des choses qu’il fait que la plupart des gens ne pourront pas s’en tirer dans leur carrière quotidienne normale”, a déclaré Higgins.

Ce qui rend Musk si engageant – et à l’épreuve des balles – est son authenticité, a déclaré Crowley Redding. Musk s’est bâti la réputation d’être lui-même sans vergogne, ce que peu de PDG soucieux de leur image peuvent réussir. Par exemple, elle a noté que les réponses de Musk dans les interviews ne semblent pas être pré-écrites.

Elle a également déclaré que les PDG ne devraient pas reproduire certaines des choses les plus folles que Musk a dites et faites, mais cela ne ferait pas de mal à la plupart des dirigeants d’être un peu plus improvisés pour sembler relatables.

“Les PDG se concentrent souvent sur la projection de la confiance, de la perfection et de l’équilibre au détriment de l’identification du problème qu’ils essaient de résoudre et de la résolution du problème”, a déclaré Crowley Redding. “Elon ne se soucie pas que les gens pensent qu’il est parfait.”

Savoir comment et quand enfreindre les règles

Musk cherche désespérément des réponses à de gros problèmes, alors il cherche les solutions les plus innovantes. Plusieurs fois, cela signifie qu’il enfreint les règles ou s’écarte de la convention – pour le meilleur ou pour le pire – a déclaré Crowley Redding.

Bien que le non-respect des règles ait été un moteur d’innovation dans ses entreprises, cela a également conduit Musk à se retrouver pris au piège dans un certain nombre de batailles juridiques publiques désordonnées.

Musk fait actuellement face SECONDE des ennuis concernant des violations potentielles de la loi sur les valeurs mobilières pour avoir déposé un avis de sa participation dans Twitter plus tard que nécessaire. En 2017, le Commission nationale des relations de travail l’a reconnu coupable d’avoir enfreint la législation du travail pour ses tweets menaçant les employés au sujet des efforts de syndicalisation.

“Il a tendance à être imprudent”, a déclaré Yoffie de la Harvard Business School.

Musk enfreint également certaines des règles concernant la façon dont les dirigeants doivent traiter les employés.

“Il a un très bon œil pour embaucher des talents, mais le problème au fil du temps est qu’il n’écoute pas toujours ces talents et il les brûle très rapidement”, a déclaré Higgins. “Ils partent soit parce qu’ils l’ont abandonné, soit parce qu’ils se sont épuisés pour lui, soit parce qu’il s’est épuisé pour eux.”

Il y a eu plusieurs rapports des blessures liées au stress et à l’épuisement chez Tesla et épuisement professionnel.

“Le pire, c’est la toxicité créée par Elon – des objectifs extensibles irréalistes sans plan réaliste pour les atteindre”, a déclaré un ancien manager qui a travaillé directement avec Musk. a déjà dit Insider. “C’est une culture dans laquelle, si vous n’avez pas de solution à un problème et que ce problème n’est pas résolu en quelques jours ou une semaine ou deux, vous êtes parti.”

Yoffie a comparé le style de leadership de Musk au regretté fondateur et PDG d’Apple, Steve Jobs, qui aurait été méchant aux employés à plusieurs reprises. “Sans aucun doute, il pourrait être plus empathique”, a déclaré Yoffie à propos de Musk. “Comme Jobs, Musk a fait des choses qui sont caractéristiques d’un mauvais leadership, en particulier en traitant très mal les gens.”

Higgins, l’auteur et journaliste du Wall Street Journal, était d’accord. “La question que je pense est, ‘Combien de temps Elon peut-il s’en tirer avec certains de ces trucs?'”

