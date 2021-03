Ce que les audiences ont révélé sur les échecs du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – De nombreuses questions restent sans réponse sur l’incapacité à empêcher l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. Mais après six audiences du Congrès, il est clair que la police du Capitole n’était pas préparée et débordée alors que des centaines de partisans de Donald Trump assiégeaient le bâtiment. Il est également clair que personne ne veut en assumer la responsabilité.

Les responsables chargés de protéger le Capitole et les gens qui s’y trouvaient se sont pointés du doigt lors de leurs témoignages devant la Chambre et le Sénat. Leurs détournements sont révélateurs du chaos de ce jour-là, du manque de renseignement qui a conduit à l’attaque et du fait qu’aucune des forces de l’ordre impliquées n’imaginait qu’un si grand nombre de partisans de Trump assiégeraient violemment le Capitole avec la mission de renverser. sa défaite.

Jusqu’à présent, les législateurs se sont concentrés sur le manque d’informations claires sur les plans des émeutiers, étant donné que les partisans de Trump ont ouvertement discuté de l’insurrection en ligne. Ils ont également interrogé les responsables de l’armée et des forces de l’ordre sur les raisons pour lesquelles il a fallu plus de trois heures à la Garde nationale pour se rendre au Capitole alors que les émeutiers étaient déjà à l’intérieur.

Cinq personnes sont mortes des suites des violences, dont un officier de police du Capitole et une femme qui a été abattue par la police alors qu’elle tentait de pénétrer par effraction dans la chambre de la Chambre par une vitre cassée.

Ce que nous avons appris jusqu’à présent sur les échecs qui ont conduit à l’insurrection du 6 janvier:

ÉCHECS GRANDS, SUR TOUTE LA CARTE …

Le Congrès n’a pas blâmé une agence ou un fonctionnaire en particulier alors qu’il enquêtait sur l’émeute, car il est évident qu’il y a eu des échecs à tous les niveaux. Les émeutiers ont facilement franchi les barrières de la police et ont submergé les officiers qui étaient là, blessant beaucoup d’entre eux, car la police du Capitole avait prévu un événement beaucoup plus petit. La Garde nationale n’est pas arrivée pendant plusieurs heures après qu’une foule d’environ 800 personnes a brisé les portes et les fenêtres du Capitole, est entrée au Sénat peu de temps après son évacuation et a tenté de battre les portes de la Chambre avec les législateurs toujours à l’intérieur.

Alors que tout cela se passait, les responsables de l’application de la loi et de la sécurité nationale de plusieurs agences ont décrit des appels frénétiques à l’aide de la police du Capitole qui ont été suivis de couches d’approbations requises, de conversations sur l’optique et la logistique de la préparation hâtive d’une réponse.

Les responsables de la police du Capitole ont clairement indiqué qu’ils n’avaient jamais envisagé quoi que ce soit qui se rapproche de la portée de ce qui s’est passé. « Nous avions prévu la possibilité de violence, la possibilité que certaines personnes soient armées, pas la possibilité d’une attaque coordonnée de style militaire impliquant des milliers de personnes contre le Capitole », a déclaré l’ancien chef Steven Sund, qui a été démis de ses fonctions le lendemain. l’attaque.

… MAIS PEU VEUX PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

Le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a déclaré à un sous-comité des crédits de la Chambre en février que la force «n’avait pas respecté ses propres normes élevées ainsi que les vôtres». Elle a énuméré plusieurs faux pas: ne pas avoir suffisamment de personnel ou de fournitures sous la main, ne pas donner suite à un ordre de verrouillage qu’elle a émis pendant le siège et ne pas avoir un plan de communication suffisant pour une crise.

Mais elle a également défendu leur rôle et a suggéré que la police ne pouvait pas savoir à quel point ce serait mauvais.

Lors des auditions – jusqu’à présent, deux au Sénat et quatre à la Chambre – la plupart des responsables ont détourné leurs responsabilités, blâmant soit les échecs des services de renseignement, soit le Pentagone pour ne pas avoir envoyé la Garde nationale plus rapidement, soit les uns les autres.

Sund a décrit le processus difficile de navigation dans le Conseil de la police du Capitole, qui comprend les deux responsables de la sécurité de la Chambre et du Sénat et l’architecte du Capitole. Les sergents d’armes de la Chambre et du Sénat, qui ont tous deux été contraints de démissionner immédiatement après les émeutes, ont donné des comptes rendus contradictoires des conversations le jour de l’émeute et les jours précédents, alors que Sund demandait le soutien de la Garde nationale.

RETARDS DE LA GARDE NATIONALE

Plusieurs responsables de l’application de la loi, dont Sund, Robert Contee, le chef de la police par intérim du département de la police métropolitaine, et le major-général William Walker, commandant général de la Garde nationale du district de Columbia, ont accusé les responsables du Pentagone d’avoir retardé d’environ trois heures comme ils ont demandé l’approbation des troupes de la Garde nationale.

Lors d’une audience mercredi, Walker a déclaré aux sénateurs que Sund avait demandé aux troupes d’une «voix craquant d’émotion» lors d’un appel à 13 h 49 juste avant que les émeutiers ne pénètrent dans le Capitole. Il a dit qu’il n’avait pas été informé de l’approbation avant 17h08.

Un haut responsable du Pentagone, Robert Salesses, a déclaré qu’il avait fallu du temps à l’armée pour déterminer ce que la Garde nationale était appelée à faire et à quoi pourrait ressembler son soutien, d’autant plus que la police du Capitole n’avait demandé aucune aide quelques jours auparavant. Les responsables militaires étaient également préoccupés par l’optique d’une présence substantielle de la Garde nationale au Capitole et par le fait que de tels visuels pourraient enflammer les émeutiers, a déclaré Walker.

« Trois heures et dix-neuf minutes », a déclaré le sénateur de l’Ohio Rob Portman, le principal républicain du Comité du Sénat sur la patrie et les affaires gouvernementales, l’un des deux groupes qui ont conduit l’audience. « Cela ne peut plus se reproduire. »

INTELLIGENCE MANQUANTE

Tous les responsables de l’application de la loi ont blâmé les manquements au renseignement, affirmant qu’ils ne se rendaient pas compte de la gravité de la menace, même si les extrémistes en planifiaient une partie ouvertement en ligne.

Beaucoup de questions ont porté sur la gestion par le FBI d’un bulletin du 5 janvier de son bureau local de Norfolk, en Virginie, qui prévoyait des publications en ligne annonçant une «guerre» à Washington le lendemain. Les dirigeants de la police du Capitole ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant du rapport à l’époque, même s’il avait été transmis au bureau.

La police du Capitole a également effectué sa propre évaluation des renseignements, avertissant que le Congrès pourrait être ciblé le 6 janvier. Mais ce rapport évaluait la probabilité de désobéissance civile ou d’arrestations, sur la base des informations dont ils disposaient, de «éloignée» à «improbable» pour les groupes. devrait démontrer.

Quatre comités de la Chambre examinent ce qui n’a pas fonctionné avec cette collecte de données, y compris le comité du renseignement de la Chambre. Le représentant californien Adam Schiff, le président de ce panel, a déclaré qu’il avait l’impression que ces échecs «avaient contribué à la tragédie du 6 janvier».

«Nous devons répondre à la question de savoir pourquoi et que devons-nous faire différemment», a déclaré Schiff dans une interview cette semaine.

TOUT MAIS TRUMP

Les enquêtes du Congrès ont pris de la vitesse à la suite de l’acquittement de Trump par le Sénat lors de son procès en destitution, où il a été accusé d’incitation à l’insurrection. Alors que les démocrates – et même certains républicains – estiment que Trump est en fin de compte responsable de l’attaque, il est clair après son acquittement qu’il n’y a pas de votes au Congrès pour rejeter officiellement la faute sur l’ancien président et l’empêcher de se présenter à nouveau.

En conséquence, le Congrès se concentre sur les échecs de sécurité ce jour-là et sur la manière dont les forces de l’ordre et l’armée auraient pu être mieux préparées. Le comité de surveillance et de réforme de la Chambre examine comment les médias sociaux de droite auraient pu contribuer à l’attaque, et le comité judiciaire du Sénat se penche sur l’extrémisme.

Le président de la commission du renseignement du Sénat, Mark Warner, a déclaré que son comité se penchera sur l’extrémisme dans le monde – un problème qui a commencé bien avant que les partisans de Trump ne pénètrent dans le Capitole. Il dit qu’il pense qu’il pourrait obtenir un soutien bipartite pour l’enquête, même en dépit de la «large ampleur idéologique» des sénateurs du comité.

« Je ne veux pas que l’examen de notre comité porte sur Trump ou sur le 6 janvier », a déclaré Warner, D-Va., Dans une interview. « C’est un problème qui n’a pas commencé le 6 janvier. »

PROCHAINES ÉTAPES INCERTAIN

Alors que les enquêtes du comité viennent de commencer, on ne sait pas comment le Capitole reviendra à la normale – ou quelles mesures seront prises pour empêcher une autre attaque. Des milliers de soldats de la Garde nationale gardent toujours le Capitole, qui est maintenant entouré de clôtures et de barbelés et fermé au public.

Les législateurs ont parlé d’une législation visant à réviser le Conseil de la police du Capitole, mais cela pourrait être loin, probablement une fois les enquêtes terminées. Les sénateurs des deux partis ont déclaré qu’ils voudraient probablement parler à davantage de responsables du Pentagone pour comprendre comment la Garde nationale a été retardée de tant d’heures.

«Chaque minute que nous perdons, j’ai besoin de savoir pourquoi», a déclaré Amy Klobuchar, D-Minn, présidente du Comité du Règlement du Sénat.