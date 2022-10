Ce que les audiences du 6 janvier ont accompli

L’audience télévisée finale du comité restreint du 6 janvier n’a pas eu la grande finale qui aurait exaucé les fantasmes des membres de la #Résistance qui se sont connectés pour regarder les débats marteau contre marteau. Cela n’allait jamais se terminer avec Liz Cheney conduisant Donald Trump hors de Mar-a-Lago menotté. Au lieu de cela, cela s’est terminé par un vote pour assigner Trump à comparaître, ce qui pourrait finir par être plus important symboliquement que juridiquement.

L’audience elle-même n’a pas ajouté une tonne à la connaissance du public de l’attaque du Capitole. Il y avait de nouvelles pépites d’informations: une communication des services secrets qui corroborait davantage que Trump voulait se rendre au Capitole ce jour-là, et des images de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres dirigeants du Congrès, prises par la fille de Pelosi, se précipitant pour répondre immédiatement après. de l’attaque.

Mais l’audience de près de trois heures a fonctionné comme un album des plus grands succès, avec un ou deux nouveaux morceaux ainsi qu’une chance de revivre certains des moments emblématiques de l’été des audiences du comité ainsi que de revisiter certaines faces B.

Pourtant, malgré tout cela, l’audience a été un succès, simplement parce qu’après un été de hausse de l’inflation et de décisions historiques de la Cour suprême – sans parler d’une foule d’autres scandales Trump – elle a ramené les événements du 6 janvier à l’esprit.

C’est cet aspect de la mémoire publique qui est peut-être la fonction la plus vitale du comité. Les partisans du comité diraient qu’il s’agit de préserver la démocratie américaine, tandis que les sceptiques diraient qu’il s’agit simplement de préserver le Parti démocrate. Quoi qu’il en soit, le rôle clé du comité n’a pas simplement été de découvrir de nouvelles preuves de la culpabilité de Trump dans les efforts visant à annuler les élections de 2020 – le ministère de la Justice a sa propre enquête et le compte Twitter de Trump a servi d’aveu criminel en cours – il a été de garder un assaut sans précédent contre la démocratie américaine de s’estomper dans le roulement sans fin du cycle d’information 24 heures sur 24 du câble.

Le résultat est que même si l’attaque du Capitole n’est pas devenue un problème clé à mi-parcours, elle a servi de bourdonnement de fond constant. Que les candidats débattent de l’inflation ou de l’avortement, l’élection de 2020 et ses conséquences finissent toujours par s’infiltrer.

La majeure partie de l’audience de jeudi a été l’occasion de revoir certains des témoignages les plus étonnants et les plus convaincants de l’été. Il était rempli de visages familiers de juin et juillet comme Cassidy Hutchinson, l’ancienne assistante de la Maison Blanche qui a eu une audience entière consacrée à son témoignage, ainsi que les meilleurs conseillers de Trump comme l’ancien procureur général Bill Barr et l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, dont le très les comparutions devant le comité impliquaient des négociations ardues.

Le point culminant de l’audience n’était pas une nouvelle révélation sur les événements du 6 janvier. Au lieu de cela, c’était le vote formel du comité pour assigner Donald Trump à témoigner devant lui. Les chances que l’ancien président comparaisse devant le comité sous serment sont pour le moins minces – après tout, cela risquerait de faire des aveux embarrassants, de commettre un parjure ou d’invoquer ses droits constitutionnels en vertu du cinquième amendement.

En revanche, s’il combat l’assignation à comparaître, Trump pourrait manquer le temps imparti au comité, dont l’autorité expire à la fin de l’année. La seule façon pour lui de faire face aux conséquences de son refus de coopérer est si une majorité de la Chambre des représentants vote pour le mépriser, puis renvoie l’affaire au procureur général Merrick Garland pour poursuites. Garland devrait alors décider d’aller de l’avant, ce qu’il a fait dans deux des quatre affaires qui lui sont soumises : celles des anciens conseillers de la Maison Blanche Steve Bannon et Peter Navarro. Garland a refusé de poursuivre deux autres personnes qui ont été renvoyées pour outrage, l’ancien chef de cabinet Mark Meadows et l’ancien assistant de Trump Dan Scavino.

Alors que le drame persistant avec Trump se déroulera au cours des semaines et des mois à venir alors que l’ancien président est confronté à des batailles juridiques allant de la question de savoir s’il a conservé des documents top secrets pour un usage personnel à s’il a agressé sexuellement une femme dans un grand magasin Bergdorf Goodman dans le années 1990, l’essentiel du travail d’information du comité est terminé.

Il reste encore son rapport, qui peut inclure des renvois criminels au ministère de la Justice, ainsi que des correctifs législatifs à la loi sur le décompte électoral pour rendre les tentatives futures d’annuler une élection présidentielle beaucoup plus difficiles. Celles-ci, cependant, se produiront après les élections de mi-mandat en novembre.

Ironiquement, son plus grand obstacle au maintien de l’attaque contre le Capitole pourrait être une enquête entièrement différente sur Trump. La révélation que Trump aurait mal géré des documents classifiés, qui a conduit à une perquisition du FBI à Mar-a-Lago, a non seulement détourné l’attention de l’enquête du 6 janvier (il n’y a qu’un nombre limité de scandales Trump qui peuvent tenir sur une première page) mais aussi a conduit certains républicains à se rallier à l’ancien président après qu’il a protesté contre ce qu’il a appelé “un raid” sur sa propriété en Floride. Cela a mis ce scandale choquant et sans précédent à l’esprit des électeurs. Mais, contrairement au 6 janvier, le scandale des documents Trump concerne simplement les échecs et les faiblesses d’un seul homme. Il n’implique pas de personnalités à travers le pays et à travers le système politique américain dans le but de renverser une élection présidentielle. Et bien que cela soulève des questions majeures de sécurité nationale, il n’y a aucune implication pour la démocratie constitutionnelle.

Mais ce n’est peut-être pas le plus gros problème pour le comité. Si le but ultime est de tenir Trump responsable de ses actes, tout ce qui compte, c’est ce que fait le ministère de la Justice à la fin, pas si les électeurs peuvent garder toutes les allégations en tête avant cela.