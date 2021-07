Ce que les athlètes des Jeux olympiques de Tokyo révèlent sur les vagues de chaleur et le changement climatique

Les Jeux olympiques de cet été pourraient être les plus chauds depuis des décennies. Tokyo, où se dérouleront les Jeux, pourrait connaître des températures dangereusement élevées, dépassant les 90 degrés.

Les athlètes seront probablement préparés. Des scientifiques comme Oliver Gibson, physiologiste de l’exercice à l’Université Brunel au Royaume-Uni, ont passé des décennies à étudier comment les athlètes peuvent s’adapter à des conditions de chaleur extrême. Il dit qu’avec l’entraînement, le corps humain a une capacité remarquable de se refroidir lorsque la température augmente.

Ces jours-ci, cependant, Gibson s’inquiète moins pour les athlètes. Bien que courir un marathon dans une chaleur de 90 degrés puisse être dangereux, même avec une préparation, il existe une menace beaucoup plus grande pour les personnes ordinaires confrontées aux nouvelles réalités du changement climatique. « Une grande partie de ce que nous faisons maintenant, c’est de prendre des décennies de connaissances que nous avons recueillies auprès des athlètes et de commencer à les appliquer à la population générale », a déclaré Gibson.

Faire face au stress thermique est un problème croissant qui « affectera plus que votre douzaine de finalistes olympiques », dit-il. « Des millions, des milliards de personnes vont sans aucun doute être affectées par le changement climatique. » Les urgences liées à la chaleur sont déjà les événements météorologiques les plus meurtriers et risquent de s’aggraver. Pour vaincre la chaleur, nous devrons l’affronter, dit Gibson. Il pense que la recherche sur les athlètes d’élite pourrait aider à rendre notre corps plus résistant dans un monde qui se réchauffe.

Cette conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Brian Resnick

Est-ce que n’importe qui peut s’adapter à la chaleur, ou s’agit-il simplement de sportifs de haut niveau ?

Olivier Gibson

Oui, tout le monde peut s’adapter à la chaleur. Nous avons récemment publié des travaux sur des résidents britanniques âgés qui étaient très peu exposés à la chaleur. Nous leur avons demandé de faire de l’exercice sur le tapis roulant pendant une courte période de temps. Puis [they sat] dans un bain chaud, pour maintenir leur température corporelle élevée. Ce que nous avons montré, c’est qu’en cinq jours, ils peuvent s’adapter à la chaleur [under the supervision of medical professionals].

Brian Resnick

Quand vous dites « s’adapter à la chaleur », que voulez-vous dire ?

Olivier Gibson

Ce que nous cherchons à faire avec l’adaptation à la chaleur est d’améliorer la ligne de base du corps. Si un athlète s’entraîne dans la chaleur pendant deux semaines, nous savons que la température de son corps sera réduite d’environ 0,5 degré Celsius en moyenne. Certains un peu plus, d’autres un peu moins.

Cela fait baisser la température corporelle existante de sorte que lorsqu’ils se réchauffent invariablement, ils ont une plus grande fenêtre. Ils peuvent faire de l’exercice aussi longtemps qu’il leur faut pour augmenter de ce montant.

Et puis, un corps commencera à transpirer plus tôt. Seul un petit changement de température déclenchera la transpiration. Et le signal de transpiration viendra également avec une plus grande ampleur. Ce ne sera donc pas pour transpirer un minimum plus tard ; ce sera de transpirer au maximum plus tôt. Les taux de déshydratation seront plus élevés et plus rapides.

Brian Resnick

Les athlètes s’adaptent-ils mieux à la chaleur ?

Olivier Gibson

Les athlètes ont gagné leur avantage par des années et des décennies d’entraînement. Ils ont plus de sang, ils peuvent donc pomper ce sang dans tout le corps plus efficacement. Ils ne sont donc pas limités à cet égard; ils ont un cœur plus gros qui bat généralement plus fréquemment, de sorte que leur débit cardiaque peut réagir à la chaleur.

Pour le grand public, il faut peut-être trois ou quatre expositions à la chaleur pour vraiment commencer à voir les signes qu’ils s’adaptent. Alors qu’un athlète qui s’exerce régulièrement, l’adaptation est là.

Les personnes ayant déjà été exposées au stress thermique sont capables d’induire plus rapidement la même quantité d’adaptation. Donc, s’ils résidaient déjà dans un environnement chaud, ils s’adapteront un peu plus rapidement.

Brian Resnick

Je suis curieux d’apprendre quelques bases ici. Comment le corps humain supporte-t-il généralement la chaleur ?

Olivier Gibson

Le corps humain est vraiment efficace pour dissiper la chaleur. Nous sommes les meilleurs mammifères – les meilleurs êtres – pour transpirer sur la planète. Ainsi, si quelqu’un fait de l’exercice dans des conditions très fraîches, voire tempérées, il peut suffisamment transpirer pour perdre de la chaleur. Tant qu’ils ne sont pas exposés trop longtemps ou qu’ils ne deviennent pas très déshydratés.

Brian Resnick

Que se passe-t-il s’ils sommes exposé trop longtemps ?

Olivier Gibson

Une fois que la température corporelle commence à augmenter, nous constatons alors une plus grande distribution de sang vers la peau. Les vaisseaux sanguins s’ouvrent. Quand quelqu’un se réchauffe, vous voyez ce rougissement de la peau.

Et lorsqu’une gouttelette de sueur s’évapore de la peau, l’espace en dessous, le sang, est alors refroidi. Le sang plus frais circule et se refroidit dans le corps.

Brian Resnick

Mais ce système échoue parfois.

Olivier Gibson

Nous n’avons pas cette capacité infinie d’augmenter notre débit cardiaque ou la quantité de sang pompée par le cœur. Nous arrivons à un point où il y a juste une réponse cardiovasculaire insuffisante pour nous refroidir de manière optimale. Et c’est à ce moment-là que la température corporelle va commencer à augmenter.

Pour beaucoup de gens, le défi survient lorsque l’exercice et la chaleur se combinent. Le défi de l’exercice est que vous avez des demandes concurrentes pour cet approvisionnement en sang : de la peau pour le refroidissement, mais aussi des muscles pour cette activité dans le mouvement.

Cela empire lorsque l’environnement est chaud et humide, de sorte que lorsque la sueur quitte le corps, elle part à un rythme plus lent, donc il n’y a pas autant de refroidissement. Si la zone est saturée à 100 pour cent, si l’humidité est très élevée, alors toute cette sueur s’égoutte sur le sol et ne fournit pas ce refroidissement par évaporation.

Brian Resnick

Quel est le pire des cas ?

Olivier Gibson

Un diagnostic clinique d’hyperthermie provient d’une température corporelle élevée et d’un dysfonctionnement neurologique – en fait, le cerveau devient trop chaud. Nous avons cette région du cerveau, l’hypothalamus, qui est notre thermostat. Et la température élevée peut en fait perturber ce système de traitement, donc en fait, notre corps irait à l’envers et nous arrêterions de transpirer. Le signal est perturbé par la chaleur extrême. C’est une condition quasi fatale.

Brian Resnick

Quelque chose que j’entends ici est peut-être : une bonne santé cardiovasculaire sera importante pour les personnes qui s’adaptent à un monde qui se réchauffe, pour faire face aux pires vagues de chaleur.

Olivier Gibson

Absolument. Quelqu’un – en particulier à un stade intermédiaire ou avancé de la vie – qui a un système cardiovasculaire plus robuste aura un corps généralement plus robuste, que ce soit face au défi de la température ou à toute autre chose qui lui est imposée.

Brian Resnick

Souvent, lors d’une urgence de chaleur, le message de santé publique est que nous devons rester à l’intérieur autant que possible. Et j’imagine que c’est utile parce que beaucoup de gens ne sont pas adaptés à la chaleur.

Mais vu que les vagues de chaleur se multiplient, peut-on gagner à y faire face un peu plus, à essayer de s’adapter ?

Olivier Gibson

Je pense que ma philosophie est que le corps peut réagir au stress thermique. Donc, tant que nous l’acceptons de manière mesurée et que nous sommes intelligents avec la façon dont nous abordons la chaleur, nous ne devrions pas être dans une situation à éviter. Accepter le stress est absolument la bonne approche.

Brian Resnick

Serait-ce dangereux d’essayer de s’adapter à la chaleur ? Il y a une petite énigme ici : pour mieux gérer la chaleur, nous devons nous entraîner dans la chaleur, mais la chaleur est dangereuse si nous ne sommes pas entraînés.

Olivier Gibson

Si vous cherchez à vous adapter à la chaleur, il est important d’être à l’écoute de votre corps, de faire les choses progressivement et lentement. Nous ne dirions jamais que vous ne devrait pas essayez de vous adapter à la chaleur. Mais sortir et être un peu gung-ho ou blasé à ce sujet, je pense, vous mettrait en grand risque. Donc, ce que nous suggérons toujours, c’est de faire les choses de manière mesurée. Si vous ne faites pas déjà de l’exercice régulièrement, c’est probablement la toute première étape avant de commencer à ajouter de la chaleur au mélange.

Mais si quelqu’un a l’habitude de faire de l’exercice, même s’il s’agit de marche rapide, le faire dans un environnement plus chaud ne devrait pas présenter de grand risque, tant que vous écoutez votre corps. Et au moment où vous commencez à avoir l’impression de surchauffer – si vous ressentez des étourdissements, si vous commencez à vous sentir mal à quelque égard que ce soit – alors rappelez-le immédiatement, cherchez de l’ombre, assurez-vous d’être hydraté.

Nous serions à l’aise de dire que pour les athlètes récréatifs, optez peut-être pour la même durée de course dans la chaleur, mais réduisez un peu l’intensité. Recalibrer vos attentes, jusqu’à ce que vous commenciez à voir les adaptations. Donc, une fois que vous commencez à voir que vous transpirez davantage – et si vous mesurez votre fréquence cardiaque, quand cela ressemble à des conditions plus fraîches – c’est un bon indice que votre corps a commencé à réagir. Vous pouvez pousser un peu plus fort.

Brian Resnick

Avez-vous des conseils généraux pour aider les gens à faire face à la chaleur, peut-être lorsqu’ils y sont moins que bien adaptés ?

Olivier Gibson

Buvez fréquemment. Ayez une stratégie de consommation planifiée et une boisson fraîche avec vous. Ensuite, l’autre chose est de rendre la peau fraîche. Pour ce faire, bien sûr, vous pouvez chercher de l’ombre et de la climatisation. Même si ce n’est pas disponible, n’ayez pas peur de frotter les parties exposées du corps – les bras, les jambes, le visage – avec de l’eau très froide. C’est quelque chose d’incroyablement simple.