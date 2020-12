David Stanley – Flickr / WikiMedia, CC BY-SA

Les conséquences de 400 ans de traite atlantique des esclaves se font encore sentir aujourd’hui. Démêler les structures de pouvoir et le racisme systémique qui accompagnaient l’esclavage est en cours, avec la brutalité policière, les mémoriaux aux propriétaires d’esclaves et les réparations faisant partie de la discussion.

Mais comme les Nations Unies marquent le 2 décembre comme la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage, une pratique qu’elle note «n’est pas simplement une relique historique», la société moderne doit également prendre en compte une autre question: qui a accès aux archives sur l’esclavage. passé?

J’ai été frappé par cette question récemment alors que je donnais une conférence Zoom en Guyane sur mon nouveau livre Blood on the River: A Chronicle of Mutiny and Freedom on the Wild Coast sur une rébellion d’esclaves à Berbice, aujourd’hui Guyane, qui a eu lieu en 1763- 1764.

Pendant la révolte, d’anciens esclaves ont organisé un gouvernement et ont contrôlé la majeure partie de la colonie pendant près d’un an. Les Néerlandais ont fui ou se sont enfermés dans une plantation de sucre bien fortifiée près de la côte. Un régiment de soldats européens envoyés du Suriname voisin s’est mutiné et a rejoint les rebelles qu’ils étaient venus vaincre. Mais obligés par les traités, les peuples autochtones comme les Caraïbes et les Arawak se sont battus aux côtés des Néerlandais. La révolte a pris fin lorsque les rebelles, à court de nourriture et d’armes, ont été maîtrisés par des ennemis qui avaient reçu une infusion d’hommes et de fournitures de la République néerlandaise.

Carte de 1742 de la rivière Berbice avec plantations. Rijksmuseum, Amsterdam » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/79cT_NxpJER._lBHqkBKQA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/24af97fc2ba680ccd2593890625c2a5b » class= »caas-img »/> Carte de 1742 de la rivière Berbice avec plantations.» src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/79cT_NxpJER._lBHqkBKQA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/24af97fc2ba680ccd2593890625c2a5b » class= »caas-img »/> Rijksmuseum, Amsterdam

Le soulèvement, inhabituel parmi les rébellions d’esclaves de l’Atlantique pour sa durée, sa taille et son succès proche, est à peine connu en dehors de la Guyane. Mais même les Guyanais d’origine africaine en savent moins qu’ils ne le souhaiteraient. Près de 13 000 personnes, intriguées par de nouvelles informations sur un chapitre fondamental de leur histoire, s’étaient connectées pour regarder ma présentation sur Facebook et Zoom.

D’abord colonisé en 1627 pour faire le commerce avec les Amérindiens, Berbice passa aux mains d’une société d’investissement 100 ans plus tard qui exploitait la colonie, qui cultivait du café, du cacao et du sucre.

Berbice est devenu la Guyane britannique au début du 19e siècle et a obtenu son indépendance en tant que République coopérative anglophone de Guyane en 1966. Les Guyanais modernes considèrent la rébellion des esclaves comme l’origine de leurs inclinations républicaines.

Pourtant, tous les documents liés à la rébellion – en fait, la plupart des documents historiques du pays – se trouvent dans des archives à Londres et à La Haye.

Les sources du soulèvement sont nombreuses. Il y a les archives coloniales habituelles, telles que le journal quotidien du gouverneur colonial, les lettres de fonctionnaires et de marchands et les rapports militaires. Ils sont entachés d’intérêt personnel, d’eurocentrisme et de racisme.

Les lettres envoyées par le chef rebelle Kofi à son homologue néerlandais sont plus rares dans l’histoire de l’esclavage atlantique. Africain de la Gold Coast qui avait été emmené de force à Berbice dans son enfance, Kofi a cherché à mettre fin au conflit militaire par la diplomatie.

Et puis il y a les témoignages extraordinaires de 900 rebelles et passants présumés. Ils ont été emmenés dans le cadre du tribunal néerlandais du kangourou pour enquêter sur la culpabilité de la rébellion et condamner les gens à la crémaillère, au bûcher et à la potence.

Ces enregistrements sont également problématiques. Les gens sur le stand craignaient pour leur vie. Un employé néerlandais a traduit leurs réponses du créole en néerlandais, les a résumées et les a mises à la troisième personne. Leur utilisation nécessite, comme la plupart des documents historiques, un grand soin.

Pourtant, les témoignages représentent les voix d’ancêtres afro-guyanais. Mais les manuscrits sont conservés aux Archives nationales néerlandaises depuis le XIXe siècle. Ils sont en néerlandais standard plutôt que dans la langue créole du berbice hollandais, probablement plus répandu parmi la population asservie à l’époque, et leur existence était jusqu’ici inconnue en Guyane.

Esquiver la rébellion

Les nombreux documents révèlent non seulement le cours politique de la rébellion, mais aussi ce que les gens en ont ressenti. De nombreux jeunes hommes se sont joints avec enthousiasme. Les personnes âgées et les créoles (personnes nées dans la colonie) avaient plus à perdre en termes de famille et de maigres possessions et étaient plus réticentes.

Pour rester à l’écart, ils vivaient tranquillement dans leurs plantations, évitant tout le monde, Européens, rebelles ou Amérindiens, ou se cachant dans la savane ou la forêt tropicale jusqu’à ce que la côte soit dégagée. Ils étaient motivés par le désir non seulement de survivre mais aussi de rester sans maître et sans gouvernement.

Page d’enquête sur la révolte des Berbices. Archives nationales des Pays-Bas » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/coWkF6vgcvvUieNzQOQMQw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/e4b3b768f0c8caee13f54c7358d2b4b7″ class= »caas-img »/> Page d’enquête sur la révolte des Berbices.» src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/coWkF6vgcvvUieNzQOQMQw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/e4b3b768f0c8caee13f54c7358d2b4b7″ class= »caas-img »/> Archives nationales des Pays-Bas

Dans ses lettres aux Néerlandais, Kofi proposa de diviser la colonie en deux. Il semble probable qu’il avait l’intention de maintenir plusieurs plantations de sucre en production, peut-être avec du travail forcé, afin de participer au marché mondial. Quelque 30 ans plus tard, le révolutionnaire haïtien Toussaint L’Ouverture, lui aussi, obligera les Haïtiens auto-émancipés à travailler dans les champs de canne à sucre pour des raisons similaires. De nombreux Guyanais ordinaires n’étaient pas prêts pour cela.

De nombreux récits de révolte voudraient nous faire croire que les gens sont désireux de se rebeller, partageant une vision commune de la liberté. Ce n’est pas toujours le cas. Ce n’était pas dans la Révolution américaine, ni à Berbice.

Un acte d’émancipation

Lors de ma conférence Zoom le 24 novembre, les auditeurs ont posé de nombreuses questions. Mais ils étaient particulièrement intéressés par les témoignages judiciaires.

Pourquoi, ont demandé certains dans le chat, ces documents étaient-ils toujours conservés aux Archives nationales de La Haye? N’auraient-ils pas dû être redistribués, ou mieux encore, transcrits et traduits? De cette façon, African-Guyanase serait en mesure d’interpréter les disques pour eux-mêmes et de raconter leurs propres histoires.

En fait, les Archives nationales néerlandaises ont récemment mis en ligne tous les documents de Berbice – mais cela ne résout pas le problème de la langue. J’ai pu mettre en relation mon hôte guyanais avec un membre du personnel des Archives nationales qui semblait réceptif à l’idée de publier une traduction des enquêtes en anglais.

Compte tenu de l’esclavage, il faut avoir accès aux archives du passé. Après tout, écrire sa propre histoire est aussi un acte d’émancipation.

