Ce que les architectes d’aujourd’hui peuvent apprendre d’un système de ventilation perdu utilisé dans la conception des bâtiments du XIXe siècle

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!



Crédit : W. Notman & Son, Service des femmes, Hôpital Royal Victoria, Montréal, 1894. II-105911.0, Musée McCord Stewart) × fermer

Crédit : W. Notman & Son, Service des femmes, Hôpital Royal Victoria, Montréal, 1894. II-105911.0, Musée McCord Stewart)



En réorganisant une technique oubliée de récupération de chaleur utilisée dans la conception de l’Hôpital Royal Victoria de Montréal, des chercheurs de l’Université McGill affirment que la conception moderne du contrôle de la température et de la ventilation pourrait être transformée.

Alors que la pandémie de COVID-19 soulève des questions sur l’efficacité de la ventilation et que la crise climatique menace d’exacerber les températures extrêmes, la conception efficace des bâtiments est une priorité pour les architectes d’aujourd’hui. Mais que pouvons-nous apprendre des techniques architecturales développées il y a plus de 100 ans ?

Un groupe de chercheurs de l’École d’architecture Peter Guo-hua Fu de l’Université McGill a tenté de répondre à cette question en examinant le système de ventilation original de l’Hôpital Royal Victoria de Montréal.

Dans les conclusions présentées dans un article dans iScienceles chercheurs affirment qu’en réorganisant la technique perdue, la conception moderne du contrôle de la température et de la ventilation pourrait être transformée.

“Ces connaissances historiques pourraient nous aider à concevoir aujourd’hui des solutions moins lourdes en équipements avec une nouvelle approche de l’architecture économe en énergie et des environnements intérieurs sains”, a déclaré le co-auteur, le professeur Salmaan Craig.

Dans les schémas de l’Hôpital Royal Victoria, construit pour la première fois en 1893, l’équipe a découvert un précédent en matière de récupération de chaleur par ventilation, une mesure d’efficacité qui récupère la chaleur de l’air évacué afin que l’air intérieur vicié puisse être constamment réapprovisionné en air frais extérieur. sans avoir besoin de beaucoup d’énergie supplémentaire pour réchauffer ce flux entrant.

« La récupération de chaleur par ventilation est vitale pour des bâtiments sains et économes en énergie, mais nécessite des kilomètres de conduits. L’infrastructure de soutien provoque des émissions substantielles pendant la fabrication, la maintenance et l’élimination », a déclaré Anna Halepaska, Ph.D. candidat et premier auteur de l’étude.

Grâce à des recherches dans les archives et à des expériences en laboratoire, les chercheurs ont vérifié le taux de ventilation et la quantité de chaleur récupérée. Ils ont découvert qu’en modernisant la technique du XIXe siècle en éliminant les conduits et les ventilateurs, il était possible de récupérer la chaleur à travers les cloisons et les planchers tout en maintenant un flux de ventilation constant.

Un nouvel éclairage sur les motivations environnementales du XIXe siècle

En suivant une trace écrite de la correspondance entre clients, consultants, architectes et ingénieurs, l’équipe de McGill a découvert comment et pourquoi le système avait été conçu de cette manière à l’origine. De nombreux chercheurs supposent que la récupération de chaleur est une invention du XXe siècle, mais l’étude montre que les ingénieurs l’ont expérimenté au XIXe siècle, avant l’électrification et l’utilisation généralisée des ventilateurs mécaniques.

« L’économie de carburant et la pureté de l’air intérieur étaient de réelles préoccupations au 19e siècle, en particulier dans les hôpitaux. Cependant, cette première innovation en matière de récupération de chaleur a répondu aux rigueurs de l’hiver canadien de manière très pragmatique. Elle a fourni un moyen de préchauffer l’air extérieur, ce qui a arrêté la tuyauterie. dans le système de chauffage de l’air du gel lors des vagues de froid », a déclaré Craig.

En relisant des documents d’archives, les chercheurs ont également pu clarifier le rôle du spécialiste hospitalier britannique Henry Saxon Snell, qui s’est mystérieusement retiré du projet après avoir développé ses conceptions originales. Le conseil des gouverneurs a poussé Snell à démissionner après que des consultants locaux aient affirmé que son système de ventilation n’était pas adapté au froid de l’hiver.

Les chercheurs ont donné raison aux gouverneurs, en trouvant précisément pourquoi le système de Snell était inadapté tout en révélant la méthode innovante de récupération de chaleur qui l’a remplacé.

“Il est également surprenant qu’une grande partie de la conception de la ventilation ait été inspirée par un type de bâtiment complètement différent, à savoir le bâtiment du Parlement canadien. Les historiens de l’architecture considèrent parfois les hôpitaux comme uniques, mais ce travail montre ces liens cruciaux”, a déclaré la professeure Annmarie Adams, co-auteure. et historien de l’architecture.

La découverte de ces débuts de la récupération de chaleur jette un nouvel éclairage sur les idées environnementales qui motivent les ingénieurs et les architectes du XIXe siècle au Canada et à l’étranger.