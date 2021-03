Ce que les amis et collègues de Meghan Markle ont dit à propos des allégations d’intimidation

Meghan MarkleL’escouade vient à sa défense.

Deux jours après Les temps a publié des allégations anonymes selon lesquelles Meghan a harcelé ses employés et laissé les assistants royaux en larmes, les amis de la duchesse de Sussex s’expriment en son nom.

Chrishell Stause, Jameela Jamil et Chance le rappeur ne sont que quelques-unes des stars partageant des déclarations en faveur de Meghan après les accusations.

En réponse à l’article, le palais de Buckingham a annoncé qu’il ouvrirait une enquête sur les incidents présumés d’il y a environ deux ans.

Biographe royal Omid Scobie, qui a co-écrit le livre Trouver la liberté à propos des Sussex l’année dernière, s’est entretenu avec des amis anonymes de Meghan, dont un qui a dit: « Harry et Meghan savait que ça deviendrait moche « avant leur entretien avec Oprah Winfrey le dimanche 7 mars. L’ami a qualifié les allégations d’intimidation de «tentative évidente de détruire son personnage» et a ajouté qu’elles sont «pénibles et bouleversantes».

Un écrivain pour Costume, l’émission dans laquelle Meghan a joué Rachel Zane de 2011 à 2018, a également défendu son ancien collègue. « Il est également possible que la duchesse de Sussex soit une bonne personne plongée dans un monde inimaginable », Jon Cowan a écrit sur Twitter le jeudi 4 mars. « Ayant passé 3 ans à travailler avec elle à l’époque de sa pré-duchesse, j’ai vu une personne chaleureuse, gentille et attentionnée. Je ne sais rien de sa situation actuelle mais elle profite du doute en mon livre. »