Voici ce que les Américains pensent d’Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. | Maja Hitij / Mike Cohen / Saul Loeb / Aurelien Meunier / Getty Images

Un nouveau sondage de Vox et Data for Progress tire le rideau.

Le débat sur le pouvoir des milliardaires en Amérique est animé par des critiques qui les considèrent comme des fraudeurs fiscaux rapaces et par des défenseurs qui les voient comme des incarnations du rêve américain.

Mais que pensent les gens ordinaires?

Un nouveau sondage exclusif de Vox et Data for Progress tire le rideau sur ce que les Américains pensent de l’explosion de la valeur nette des milliardaires pendant la pandémie; leur philanthropie record comme moyen de lutter contre les inégalités; et s’ils ont trop de pouvoir politique dans les élections américaines. Le sondage a été réalisé en février et a sondé les électeurs probables.

Les données suggèrent qu’il est révolu le temps où les ultra-riches pouvaient compter sur une admiration généralisée en tant que créateurs d’emplois, titans de l’industrie et «leaders d’opinion». Ils affrontent désormais un public sceptique, façonné en partie par un an de pandémie de coronavirus qui a renforcé leur pouvoir.

Dans le même temps, les Américains rejettent bon nombre des critiques les plus à gauche des milliardaires et de leur influence dans la vie américaine. Vous pouvez lire les résultats complets ici, et voici quelques-uns des faits saillants.

Ce que les Américains pensent des milliardaires pendant la pandémie

La pandémie a exacerbé les inégalités de richesse, et de nombreux Américains sont irrités du fait que pendant qu’ils se débattaient, les riches ont fait des gains significatifs.



Ethan Winter, données pour le progrès



Par un écart important – 72% à 19% – les électeurs interrogés disent qu’il était injuste que les milliardaires se soient enrichis pendant la pandémie. Cette conclusion est partagée par tous les groupes raciaux, partisans, socio-économiques et autres groupes démographiques.

Ce malaise se reflète dans des questions qui parlent des opinions plus générales des Américains sur le 1%, qui étaient généralement partagées à travers le spectre politique. Seulement 23% des personnes interrogées ont déclaré considérer les milliardaires comme de bons modèles pour le pays, et 65% ont déclaré que non.

de la même manière, seulement 36% ont déclaré avoir, en général, des sentiments positifs à l’égard des milliardaires, contre 49% qui ont déclaré ne pas l’avoir fait. Les Noirs américains ont déclaré avoir des sentiments beaucoup plus positifs à l’égard des milliardaires que les membres d’autres sous-groupes raciaux: 45% ont déclaré qu’ils se sentaient positivement, et seulement 39% ont déclaré qu’ils se sentaient négativement. Les démocrates étaient également plus susceptibles d’être anti-milliardaires que les républicains.



Ethan Winter, données pour le progrès



Et pourtant, les Américains rejettent largement une rhétorique progressiste sur quelque chose qui ne va pas du tout dans une société qui compte des milliardaires. Quelque 82% d’entre eux sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les gens devraient être autorisés à devenir milliardaires – et de même, 68% disent qu’ils ne sont pas d’accord sur le fait qu’il est immoral pour une société de permettre aux gens de devenir milliardaires.

Ce que les Américains pensent de la philanthropie milliardaire

Les électeurs donnent des notes positives aux milliardaires en ce qui concerne leur philanthropie. Interrogé sur la question de savoir si les milliardaires font du bon travail en donnant leur argent par le biais de la philanthropie. 47 pour cent se disent d’accord. Seulement 33% disent que non.



Ethan Winter, données pour le progrès



Et pourtant, ils ne pensent pas que la philanthropie soit une solution suffisante pour résoudre les problèmes d’inégalité des Américains. Lorsqu’on leur demande quelle est la meilleure solution pour résoudre les problèmes du pays pendant la pandémie – augmenter les impôts ou rechercher plus de charité auprès des riches – 52% choisissent la première et 38% la seconde.

Ce que les Américains pensent de Bill Gatses, Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg

Quatre milliardaires de la technologie sont devenus parmi les personnes les plus influentes au monde pendant la pandémie, au centre de la scène en Amérique comme jamais auparavant. Vox a demandé aux électeurs ce qu’ils pensaient de ces chiffres de plus en plus incontournables.



Ethan Winter, données pour le progrès



Elon Musk est le plus populaire des milliardaires de la technologie interrogés, 50% d’entre eux affirmant avoir une opinion favorable du fondateur de Tesla et actuellement la deuxième personne la plus riche du monde. Musk est une figure bipartisane: 52% des démocrates ont une opinion favorable (contre 22% défavorable) et 48% des républicains (contre 25% défavorables.) Musk est particulièrement populaire auprès des hommes: 66% des hommes le considèrent favorablement (contre 21 pour cent défavorablement).

Bill Gates, qui a joué un rôle quasi-gouvernemental pendant la pandémie de son perchoir et de sa fondation éponyme, est également perçu très favorablement dans les affres de la crise avec 55% des répondants affirmant qu’ils pensaient de cette façon, contre 35% qui se sentaient différemment. . Gates est particulièrement populaire auprès des démocrates, qui en sont fans avec une marge de 55 points de pourcentage.

Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, qui sont tous deux des paratonnerres à leur manière, sont des personnages moins populaires. À peu près autant de personnes voient Bezos d’un mauvais œil que le voient favorablement. Et Zuckerberg lui-même est sous l’eau par une marge significative; 54% disent avoir une opinion défavorable, dont 64% des républicains.

Ce que les Américains pensent du pouvoir politique des milliardaires

Ce qui unit les Américains, c’est la conviction que les milliardaires ont trop d’influence dans le système politique. Parmi les personnes interrogées, 61% disent qu’ils estiment que ces personnes ultra-riches ont eu trop d’influence lors des élections de 2020 (62% des républicains étaient d’accord avec cette déclaration, tout comme 55% des démocrates).

Si Joe Biden lui-même était trop proche de cette classe milliardaire, cela dépend de votre partisanerie. Seulement 20% des Democats disent que c’est le cas. Mais 72% des républicains le disent.

Néanmoins, en dépit d’être préoccupés par le pouvoir de ces milliardaires, les électeurs américains ne pensent pas qu’ils présentent une sorte de risque existentiel. Lorsqu’on leur a demandé si les milliardaires constituaient une menace pour la démocratie, seuls 28% ont répondu qu’ils étaient d’accord, tandis que 54% ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord.