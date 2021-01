Le président élu Joe Biden prend la parole à Wilmington, Delaware, le 16 janvier | Alex Wong / Getty Images

Les Américains donnent à Biden de bonnes notes sur la transition présidentielle – mais les républicains croient toujours que la fraude électorale de Trump ment.

Le président élu Joe Biden débutera son mandat mercredi avec un taux d’approbation beaucoup plus élevé que le président Donald Trump – mais avec peu de soutien parmi les électeurs républicains, qui restent largement convaincus des mensonges de fraude électorale de Trump.

C’est selon de nouveaux sondages cette semaine de CNN et SSRS, le Washington Post et ABC News, et NBC News.

Selon le Post et ABC, les deux tiers des Américains – environ 67% – approuvent la façon dont Biden a dirigé sa transition présidentielle, qui a été à plusieurs reprises bloquée par l’administration Trump. En comparaison, seulement 40% ont approuvé l’effort de transition de Trump en 2016.

Les transitions précédentes – celles de Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama – ont toutes été sondées beaucoup plus haut que Biden ou Trump, mais Biden fait face à de plus grands vents contraires avec un parti républicain toujours dévoué à Trump, qui n’a pas encore officiellement reconnu Biden comme le vainqueur de l’élection de 2020 (bien que Trump ait déclaré qu’il soutiendrait la transition).

La transition de Biden a également démarré lentement après sa victoire en novembre dernier. Bien que pratiquement tous les grands médias aient appelé la course en sa faveur le 7 novembre – le samedi après l’élection présidentielle – la chef de l’administration des services généraux, Emily Murphy, a retardé la publication d’un lettre de confirmation jusqu’au 23 novembre.

En conséquence, l’équipe de Biden a dû attendre plus de deux semaines après le jour du scrutin pour avoir accès au financement fédéral de la transition – et même après avoir franchi cet obstacle, le directeur de la transition de Biden, Yohannes Abraham, a déclaré le mois dernier que l’équipe de Biden avait « rencontré une obstruction » de Trump. des personnes nommées dans plusieurs agences.

Malgré ces obstacles, non seulement la transition de Biden a obtenu de meilleures notes que celle de Trump, mais 49% des Américains se disent «confiants que [Biden] prendra les bonnes décisions pour l’avenir du pays »- 14% de plus que ce qui a dit la même chose à propos de Trump avant sa prise de fonction en janvier 2017, selon le sondage Post-ABC.

De plus, plus d’Américains – 53% – sont convaincus de la capacité de Biden à maîtriser la pandémie de Covid-19 qu’ils ne le sont de ses performances sur tout autre problème.

Biden a promis d’administrer 100 millions de doses de vaccin dans les 100 premiers jours de son mandat et a proposé cette semaine un plan de secours et de relance économique de 1,9 billion de dollars contre les coronavirus.

Pourtant, Biden devra faire face à des obstacles majeurs, même en dehors de ce que le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a appelé les «crises qui se chevauchent et s’aggravent» de l’Amérique dans une note de samedi esquissant le premier programme de Biden, une fois qu’il prend ses fonctions.

Notamment, un sondage CNN-SSRS révèle que seulement 65% des Américains pensent que Biden a «légitimement gagné» les élections. Les trois quarts, soit 75%, des républicains soupçonnent que Biden n’a pas gagné légitimement, ou croient qu’il existe des «preuves solides» qu’il n’a pas gagné. (Il n’y a pas de telles preuves; après des dizaines de poursuites, les républicains n’ont révélé aucune preuve de fraude électorale significative lors des élections de 2020).

Il en va de même dans le sondage Post-ABC, qui a révélé que 7 républicains sur 10 remettaient en question la légitimité de l’élection de Biden.

Selon NBC, cependant, Biden bat Trump en termes de note globale de favorabilité: 44% des électeurs inscrits se sentent favorablement envers Biden, tandis que seulement 40% se sentent favorablement envers Trump (et d’autres sondages ont montré que Trump avec des notes d’approbation encore plus faibles).

La favorabilité nette de Trump est encore pire: 53% des électeurs inscrits ont une opinion négative du président sortant, plaçant sa favorabilité nette à -13 points de pourcentage contre +4 points pour Biden.

Le vice-président élu Kamala Harris surpasse également le vice-président Mike Pence en termes de favorabilité par une mince marge de trois points, selon le même sondage NBC, et le Parti démocrate se compare encore mieux au Parti républicain: alors que seulement 29% des électeurs inscrits se sentent favorablement envers le GOP, 39 pour cent se sentent favorablement envers le Parti démocrate.