Ce que les adultes doivent savoir sur les nouveaux vaccins contre le VRS

SOURCES:

William Schaffner, MD, professeur de médecine préventive et spécialiste des maladies infectieuses, Vanderbilt University Medical Center, Nashville; directeur médical, Fondation nationale des maladies infectieuses.

Ann Falsey, MD, professeur de médecine et chercheuse en virus respiratoires, University of Rochester School of Medicine, Rochester, NY.

Aaron Glatt, MD, président, Département de médecine ; chef des maladies infectieuses et épidémiologiste hospitalier, Mount Sinai South Nassau; professeur de médecine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Oceanside, NY.

Leonard Friedland, MD, vice-président et directeur, affaires scientifiques et santé publique, vaccins, GSK.

Porte-parole de Pfizer.

FDA : « La FDA approuve le premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) », « FDA Roundup June 2 ».

Organisation mondiale de la santé : « Maladie à virus respiratoire syncytial (VRS) ».

CDC : « Surveillance et recherche sur le VRS », « Transmission du VRS », « Symptômes et soins du VRS ».

GSK : « La FDA américaine approuve Arexvy de GSK, le premier vaccin au monde contre le virus respiratoire syncytial (RSV) pour les personnes âgées.

Pfizer : « La FDA des États-Unis approuve ABRYSVO, le vaccin de Pfizer pour la prévention du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées. »

Le New England Journal of Medicine: « Efficacité et innocuité d’un vaccin bivalent RSV Prefusion F chez les personnes âgées »,« Vaccin bivalent préfusion F pendant la grossesse pour prévenir la maladie à VRS chez les nourrissons »,« Vaccin contre la protéine F de préfusion du virus respiratoire syncytial chez les personnes âgées. »

AstraZeneca : « Le nirsevimab est recommandé à l’unanimité par le comité consultatif de la FDA pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures à VRS chez les nourrissons. »