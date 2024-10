Ce que les actions nord-coréennes sur le terrain en Russie pourraient signifier pour la guerre en Ukraine

Jusqu’à présent, les Nord-Coréens en Russie étaient généralement considérés comme des travailleurs esclaves qui construisaient des stades de football à travers le vaste pays lorsque le pays accueillait la Coupe du monde 2018.

Mais les commentaires de Vladimir Poutine jeudi à la fin du sommet des BRICS à Kazan, en Russie, semblent avoir conféré un nouveau statut élevé à la Corée du Nord et en particulier à son armée – celle d’un allié important – avec ses soldats combattant potentiellement aux côtés des Russes contre l’Ukraine.

Poutine n’a pas explicitement reconnu qu’il y avait désormais des troupes nord-coréennes sur le terrain en Russie qui se préparaient à entrer en guerre. Mais la plupart des observateurs considèrent comme une confirmation son non-démenti en réponse à la question d’un journaliste sur les photographies prises par satellite.

« Les images sont une chose sérieuse. S’il y a des images [of North Korean troops]alors ils reflètent quelque chose », a déclaré le président russe.

Il a ensuite ajouté que les deux nations venaient de signer et de ratifier un accord stratégique et que « ce que nous ferons et comment nous le ferons dépend de nous ».

Réponse ambiguë

Pendant plus d’une semaine après que les services de renseignements ukrainiens ont tiré pour la première fois l’alarme selon laquelle jusqu’à 12 000 soldats nord-coréens se préparaient à rejoindre la guerre, les responsables américains et russes ont tourné autour de la question, préférant l’ambiguïté plutôt que de reconnaître ouvertement une escalade significative.

REGARDER | Le secrétaire américain à la Défense affirme qu’il existe des preuves que les Nord-Coréens se battent pour la Russie : « Il existe des preuves » de la présence de troupes nord-coréennes en Russie, selon le secrétaire américain à la Défense Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré mercredi que l’on ne savait pas encore exactement ce que faisaient exactement les troupes nord-coréennes en Russie.



La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Alors que les deux parties se sont fortement appuyées sur les armes et les munitions fournies par leurs alliés et ont utilisé des milliers de mercenaires étrangers, ce serait la première fois qu’un pays étranger prêterait ses troupes terrestres à une mission militaire. le combat.

On ne sait pas exactement ce que feront les Nord-Coréens.

Dans un déclaration jeudi, Le principal service de renseignement ukrainien a indiqué que jusqu’à 3 000 personnes avaient déjà été envoyées dans la région de Koursk, où l’Ukraine a capturé des centaines de kilomètres de territoire russe au cours de l’été.

Autre vidéo a fait surface, montrant prétendument des soldats nord-coréens recevant des treillis et des équipements militaires russes dans une base située à l’Extrême-Orient du pays.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un inspecte le quartier général du 2e corps de l’armée nord-coréenne, le 17 octobre 2024. (KCNA via Reuters)

« Douze mille soldats ne pourraient être qu’un début. C’est un nombre qui pourrait augmenter et se multiplier plusieurs fois », a déclaré Alina Frolova, ancienne vice-ministre ukrainienne de la Défense, aujourd’hui analyste au Centre des stratégies de défense de Kiev.

« Nous ne connaissons pas la capacité et la qualité de ces forces, et même si elles ne sont pas extrêmement efficaces, elles peuvent causer des problèmes », a-t-elle déclaré à CBC News lors d’une entrevue.

Plus de deux ans et demi après l’invasion russe, les deux camps sont confrontés à une grave pénurie de main-d’œuvre.

Estimations américaines suggèrent que plus de 115 000 soldats russes ont été tués et jusqu’à un demi-million de blessés. Les mêmes responsables américains estiment que le nombre de victimes ukrainiennes représente environ la moitié des pertes russes.

Les tactiques russes en Ukraine sont de plus en plus assimilées à un « hachoir à viande »s’appuyant sur d’énormes assauts d’infanterie, plutôt que sur la mobilité et la technologie, pour tenter de détruire les positions ukrainiennes.

Immense armée

On estime que la Corée du Nord possède l’une des plus grandes armées du monde et, même si elle n’a pas mené de guerre depuis des décennies, avec 1,3 million de soldats en uniforme il semblerait qu’elle dispose d’un vaste réservoir de main-d’œuvre à prêter à la Russie.

Au-delà de l’Ukraine, les implications plus vastes de l’accord entre Vladimir Poutine et l’imprévisible dictateur nord-coréen Kim Jong-un pourraient avoir des conséquences considérables.

« La décision de Kim d’envoyer des troupes en Russie n’est pas seulement basée sur des considérations économiques et technologiques militaires immédiates », a déclaré Rachel Minyoung Lee, chercheuse principale au programme coréen du Stimson Center à Washington, DC.

« Il ne pouvait pas avoir pris la décision d’envoyer son propre peuple en Russie comme mercenaire s’il n’avait pas un objectif plus stratégique en tête. »

Cette image, publiée par l’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord le 6 octobre 2024, montre un entraînement à balles réelles avec des diplômés de la 75e promotion de l’Académie d’artillerie O Jin U dans un lieu tenu secret en Corée du Nord. (KCNA via Reuters)

De nombreuses spéculations circulent selon lesquelles Poutine aurait proposé d’échanger la technologie russe – peut-être même son savoir-faire en matière d’armes nucléaires – en échange de l’aide nord-coréenne, bien qu’il n’y ait aucune preuve de cela, a déclaré Minyoung Lee.

« Nous ne savons pas ce que Poutine a promis, mais une chose semble claire : puisque la Corée du Nord participe désormais directement à la guerre de la Russie, Kim peut probablement compter sur l’implication militaire de la Russie en cas de conflit militaire dans la péninsule coréenne », a-t-elle déclaré à CBC News. .

« Cela aura évidemment un impact direct sur le paysage sécuritaire dans et autour de la péninsule coréenne. »

Ces dernières semaines, Les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont à nouveau envolées. Le régime de Kim Jong-un affirme que l’arsenal nucléaire stratégique américain constitue une grave menace, exigeant ainsi que le Nord renforce son propre arsenal de missiles balistiques et d’armes nucléaires.

Le calcul de Poutine

Samuel Greene, un expert de la Russie au King’s College de Londres, affirme que Poutine lui-même ne sait peut-être pas exactement où mènera le nouveau pacte entre les deux pays.

« Je ne pense pas qu’on puisse affirmer qu’il fait cela parce que tout se passe à merveille. Il est confronté à des défis très réels », a déclaré Greene. « Il le fait, je pense, de manière relativement timide. Il y a un caractère expérimental dans cela, et lui et tout le monde apprendront au fur et à mesure si cela fonctionne ou non. »

Même si la réaction au déploiement nord-coréen en Ukraine a été alarmante, l’absence de réponse forte de la part des partenaires de l’Ukraine a été remarquable, dit Frolova.

« Il y a un silence complet », a-t-elle déclaré. « Il faut réagir d’une manière ou d’une autre, mais il n’existe pas d’instrument simple que vous puissiez utiliser. »

La Corée du Nord et la Russie sont déjà lourdement sanctionnées par les pays occidentaux et l’OTAN a exclu l’envoi de troupes terrestres pour aider l’Ukraine. Dans une publication sur les réseaux sociaux sur les développements en Corée du Nord, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné sa frustration à l’égard des principaux alliés du pays.

Le président russe Vladimir Poutine entre dans une salle pour rencontrer le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani en marge du sommet des BRICS à Kazan, en Russie, le 24 octobre. (Maxim Shipenkov/Pool via Reuters)

« Si la Corée du Nord peut intervenir dans une guerre en Europe, il est évident qu’il n’y a pas eu suffisamment de pression sur ce régime », » a écrit Zelenskyy sur X. « Les agresseurs doivent être stoppés. Nous attendons une réponse ferme et concrète de la part du monde. Espérons que ce ne soit pas seulement en paroles. »

Rien n’indique que les politiques occidentales changeront en raison de cette dernière escalade, la plupart des pays publiant des déclarations de condamnation mais ne faisant rien d’autre.

« Le Canada est gravement préoccupé par le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie, ce qui contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré un communiqué. déclaration d’Affaires mondiales.

Les responsables américains ont déclaré que si les troupes nord-coréennes s’engageaient contre les forces ukrainiennes, elles seraient « une cible équitable ».

La réponse de la Corée du Sud

La réaction la plus forte jusqu’à présent est peut-être venue de la Corée du Sud, dont les responsables réfléchissent désormais ouvertement à la fourniture d’armes et d’armements à l’Ukraine.

« Le gouvernement sud-coréen ne cesse de parler de ‘ne pas rester les bras croisés’ et a laissé entendre la possibilité de fournir des armes meurtrières directement à l’Ukraine », a déclaré Minyoung Lee. « Mais il le dit depuis la signature du nouveau [North Korea]-Traité avec la Russie en juin. Cela montre qu’il n’est pas non plus facile pour Séoul de franchir cette étape décisive. »

Même si les entreprises sud-coréennes mènent d’importantes activités commerciales en vendant des armes, leur gouvernement s’est toujours montré réticent à fournir des armes directement aux pays en guerre.

Minyoung Lee estime que l’implication de la Chine pourrait être la meilleure approche pour les alliés de l’Ukraine.

« Je pense que la meilleure option dont disposent les Etats-Unis et l’Occident à ce stade est d’affaiblir l’alliance Corée du Nord-Russie, peut-être en travaillant par l’intermédiaire de la Chine pour exercer une pression sur la Russie. »

Le personnel militaire ukrainien utilise des projecteurs pour rechercher des drones dans le ciel de Kiev lors d’une frappe de drone russe le 25 octobre 2024. (Gleb Garanich/Reuters)

Même si l’impact des forces terrestres nord-coréennes reste à mesurer, il ne fait aucun doute que les expéditions actuelles d’armes et de munitions vers la Russie ont été substantielles. Plus tôt cette année, l’armée sud-coréenne a déclaré que le Nord avait expédié plus de quatre millions de cartouches, maintenir efficacement la machine de guerre de Poutine en marche.

En revanche, les approvisionnements occidentaux en articles tels que les obus d’artillerie ont été plus limités.

« Nous avons reçu moins d’un million de cartouches de nos partenaires », a déclaré Frolova.

Alors que le régime totalitaire de la Corée du Nord est souvent ridiculisé en raison de son isolement et de son retard en Occident, les Russes pourraient être enclins à le voir sous un nouveau jour, a-t-elle déclaré.

« Pour les publics internes, [using North Korean troops] C’est un plus, pas un moins », a déclaré Frolova. « Cela montre que la Russie a des partenaires et des alliés dans cette guerre contre l’Occident, et cela renforce leur réputation. »