Ce que les 3,8 millions de dollars de subventions « transformationnelles » du comté de DuPage aideront les organismes à but non lucratif à faire – Shaw Local

Le Tri-Town YMCA de Villa Park ouvrira près de 5 000 créneaux de rendez-vous pour des services de conseil en santé mentale après l’école avec le soutien d’une subvention de 335 000 $, ont annoncé mardi les responsables du comté de DuPage.

Le garde-manger de Wayne Township utilisera une subvention de 25 500 $ pour mettre en place un système de commande en ligne, une option pratique pour les ménages à faible revenu, les personnes âgées et les personnes handicapées pour choisir les repas.

Une subvention de 500 000 $ aidera Northeast DuPage Family and Youth Services à ouvrir un nouveau centre de conseil communautaire à Bloomingdale.

Ces projets et d’autres recevront un total de 3,8 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau programme de subventions lancé par le comté et la Fondation DuPage pour résoudre les problèmes de santé mentale, l’insécurité alimentaire, l’instabilité du logement et les troubles liés à la consommation de substances.

“Ce soutien n’aurait pas pu arriver à un moment plus crucial car nos agences connaissent une augmentation exponentielle des appels à l’aide des voisins de DuPage”, a déclaré Sarah O’Donnell, PDG de Tri-Town YMCA.

Les membres du conseil du comté ont consacré 10,6 millions de dollars en aide fédérale à la pandémie pour établir l’initiative de subvention. En juin, un comité de responsables du comté et de la fondation a distribué plus d’un million de dollars en subventions «d’intervention immédiate» à 16 groupes de services sociaux. La dernière série de projets financés par des subventions a une portée plus large.

“Ces subventions transformationnelles sont destinées à changer très simplement la vie”, a déclaré Julie Renehan, membre du conseil du comté.

Les 17 organisations à but non lucratif sélectionnées pour un financement comprennent :

• Access Community Health Network : 300 000 $ pour offrir une formation sur la prévention des surdoses et une sensibilisation mobile à la réduction des méfaits.

• BR Ryall YMCA à Glen Ellyn : 253 000 $ pour mettre en œuvre un programme parascolaire de santé mentale par le Alive Center de Naperville.

• Bridge Communities : 200 400 $ pour aider les familles sans abri à stabiliser leur vie.

• Centre de ressources pour enfants Glen Ellyn : 100 000 $ pour piloter un programme d’apprentissage socio-émotionnel et étendre le soutien en santé mentale aux élèves.

• Healthcare Alternative Systems Inc. : 350 000 $ pour embaucher un thérapeute bilingue et un travailleur de la santé communautaire.

• KidsMatter : 200 000 $ pour des cours de premiers soins en santé mentale.

• Mercy Housing Lakefront : 82 710 $ pour des services de santé mentale pour les résidents de trois communautés de logements abordables à DuPage.

• Ray Graham Association : 86 940 $ pour une clinique de santé comportementale qui offre des conseils, l’administration de médicaments et des services de crise aux personnes handicapées.

• SamaraCare : 302 704 $ pour étendre les services psychiatriques.

• Senior Home Sharing Inc. : 100 000 $ pour un nouveau programme de counseling pour les personnes âgées dans les foyers de groupe.

• Teen Parent Connection : 257 500 $ pour étendre le soutien en matière de santé mentale et de gestion de cas.

• The Community House : 250 000 $ pour établir un bureau dans le quartier Willowbrook Corner et embaucher un clinicien pour offrir des services de santé mentale et de gestion de cas aux jeunes.

• West Suburban Community Pantry : 235 620 $ pour un partenariat avec des organismes communautaires afin d’assurer un accès rapide à des aliments nutritifs.

• World Relief Chicagoland : 270 000 $ pour fournir des services de santé mentale abordables et culturellement adaptés aux familles de réfugiés et d’immigrants.

Le Tri-Town YMCA recrutera plus d’une demi-douzaine de partenaires de projet pour « répondre aux besoins urgents en matière de santé mentale chez les jeunes et les familles », a déclaré O’Donnell.

Le YMCA prévoit de créer une série d’éducation parentale avec NAMI DuPage et Villa Park Elementary District 45. Le premier travailleur social du département de police de Villa Park sera également embauché avec la subvention, a déclaré O’Donnell.

Le comté s’est appuyé sur l’expertise de la Fondation DuPage basée à Downers Grove pour examiner les demandes de subvention. Au total, 10 millions de dollars du plan de sauvetage américain seront attribués à des organisations à but non lucratif sur cinq ans, tandis que 600 000 dollars du total paieront les frais d’administration du programme.