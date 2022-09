Le temps des expérimentations est terminé. Avec seulement deux matches amicaux avant que l’équipe nationale masculine des États-Unis ne commence la Coupe du monde contre le Pays de Galles le 21 novembre, l’entraîneur Gregg Berhalter n’a plus de temps à perdre pour déterminer les places finales, pour la plupart sans conséquence.

Pour cette raison, la liste de 26 joueurs qu’il a appelée pour les prochains matchs contre le Japon (23 septembre) et l’Arabie saoudite (27 septembre) servira en quelque sorte d’aperçu de la Coupe du monde. L’équipe n’a pas de gardien de but partant potentiel Zack Steffen, l’arrière gauche Antonee Robinson et l’ailier Timothy Weah en raison de blessures, mais en dehors de ces trois là, il n’y a pas beaucoup de raisons – à moins de complications de blessures supplémentaires – de croire quelqu’un d’autre dans le joueur américain. pool reste en lice pour contribuer au Qatar.

Berhalter a souligné le contraire mercredi, affirmant que d’autres joueurs peuvent toujours faire partie de la liste finale – il n’a aucune raison de dire le contraire – mais ses sélections sont un message clair sur la façon dont il perçoit l’équipe. La réalité de la façon dont cette Coupe du monde est structurée exige que ces deux prochains matchs soient utilisés pour aider l’équipe à se gélifier.

Voyons qui fait partie de l’équipe et aux dépens de qui.

Le buteur

Dans: Jesus Ferreira (FC Dallas), Ricardo Pepi (FC Groningue), Josh Sargent (Norwich City)

Dehors: Jordan Pefok (Union Berlin), Haji Wright (Antalyaspor), Brandon Vazquez (FC Cincinnati)

Ferreira était le seul quasi-verrou à cette position. La combinaison de sa forme en MLS (18 buts en 30 matchs) et de son rôle accru avec les États-Unis au cours des derniers mois l’indique.

Donc, cela a laissé les cinq autres en lice pour l’inclusion, et ce qui est tentant de lire, c’est le nombre de joueurs sur cette liste. Le Mexique, par exemple, a appelé le 31. Il n’y a pas de limite. Si Berhalter voulait faire venir un autre joueur ou deux, il avait cette option. Il a choisi de ne pas le faire, invoquant le désir d’imiter le montant que l’équipe peut porter à la Coupe du monde (26) et le manque de temps de jeu pour amener les joueurs sur le terrain.

L’omission la plus notable ici est Pefok, qui a commencé cinq des six matchs de Bundesliga pour la première place de l’Union Berlin, marquant deux buts. De l’aveu même de Berhalter, il a “déchiré les défenses”. Comparez cela avec l’inclusion de Pepi, qui n’a pas marqué depuis octobre 2021 et qui a été si inefficace à la suite d’un gros transfert au FC Augsburg (actuellement 13e de Bundesliga) qu’il a été prêté, et la logique est difficile à suivre.

Berhalter a reconnu que Pepi avait eu du mal depuis qu’il avait marqué trois buts au début des qualifications et qu’ils essayaient de lui redonner confiance. Peut-être que c’est payant. Pepi a montré qu’il peut être un buteur prolifique, mais c’est certainement un pari d’utiliser cette période pour gagner la confiance d’un jeune joueur avant la Coupe du monde au lieu d’opter pour une option plus éprouvée et en forme.

Jouant hors de position sur l’aile l’an dernier en Premier League, les opportunités de Sargent avec les États-Unis sont devenues limitées. Mais maintenant qu’il joue à sa position naturelle de n ° 9 après la relégation de Norwich, il a retrouvé sa forme avec cinq buts lors de ses cinq derniers matchs de championnat (tous des victoires). La question devient maintenant : à quel point est-il proche de gagner le travail de départ ?

Ailier

Dans: Christian Pulisic (Chelsea), Brenden Aaronson (Leeds United), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Paul Arriola (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders FC)

Dehors: Tim Weah (Lille), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Konrad de la Fuente (Olympiakos)

Ce groupe est simple. Weah n’est pas en raison d’une blessure, et si Berhalter choisit de transporter cinq ailiers au Qatar, cela signifie probablement que la dernière place sera entre Arriola et Morris, dont aucun ne semble avoir un rôle important.

Le retour de Reyna est massif. Il a lentement été remis en forme à Dortmund au début de cette saison après une année désastreuse sur le front des blessures qui a limité son implication avec l’équipe nationale. Lorsqu’il est en bonne santé, il peut être le joueur le plus percutant de la liste. Reyna et Aaronson donnent à l’équipe une certaine flexibilité de position. Ils sont tous les deux dans le mélange pour commencer sur l’aile droite – en face de Pulisic sur la gauche – mais peuvent également être efficaces en jouant au milieu de terrain central. Après avoir vu à quel point Aaronson a été efficace pour Leeds, il sera difficile de le garder hors du terrain.

Milieu de terrain

Dans: Tyler Adams (Leeds United), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valence), Luca de la Torre (Celta Vigo), Malik Tillman (Rangers), Kellyn Acosta (LAFC)

Dehors: Gianluca Busio (Venise), Sebastian Lletget (FC Dallas)

Semblable à l’ailier, le milieu de terrain s’auto-sélectionne presque à ce stade. Il y a un trio de départ clair avec Adams, McKennie et Musah, avec De la Torre, Acosta et Tillman clairement dans un niveau différent.

La forme de Josh Sargent pour Norwich City l’a vu passer en tête de la ligne pour être le n ° 9 des États-Unis. Marc Atkins/Getty Images

Le seul joueur de ce groupe dont la place dans l’alignement de la Coupe du monde ne semble pas solide est Tillman, qui est prêté aux Rangers par le Bayern Munich. “Il a bien fait mais il doit faire mieux”, a déclaré Berhalter. “Il doit augmenter son niveau. Déçu de ses deux dernières performances contre l’Ajax et le Celtic, mais il a une tonne de qualité.” Ce n’est pas exactement une approbation retentissante, ce qui laisse entendre que sa place est vulnérable au retour de Weah (en tenant compte, encore une fois, de la flexibilité de Reyna et Aaronson).

Arrière

Dans: Sergino Dest (AC Milan), Reggie Cannon (Boavista), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Sam Vines (Royal Antwerp)

Dehors: Antonee Robinson (Fulham), Shaq Moore (Nashville SC), George Bello (Arminia Bielefeld)

Avec Robinson, un partant établi, absent en raison d’une blessure, cela offre à la fois à Vines et à Scally une chance de concourir pour le poste d’arrière gauche de secours. Il semble peu probable que l’un ou l’autre compte beaucoup au Qatar, mais les deux ont pris de bons départs avec leurs équipes de club. Berhalter a déclaré que Vines était “dans la forme de sa vie”, jouant régulièrement en Belgique.

Dest est presque assuré de commencer la Coupe du monde et le couple préféré est avec lui à droite et Robinson à gauche, mais avec Robinson indisponible, il sera intéressant de voir les sélections de Berhalter pour les matches amicaux. Joue-t-il à Dest sur la droite pour créer une chimie avec ceux avec qui il jouera très probablement au Qatar ? Ou se déplace-t-il vers la gauche, ce qu’il a fait dans le passé, pour amener Cannon ou Yedlin sur le terrain devant Vines ou Scally ? L’inclinaison ici serait de jouer Dest à droite car, pour souligner à nouveau ce point, cela devrait être aussi proche que possible d’une répétition générale.

Centre arrière

Dans: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Aaron Long (New York Red Bulls), Chris Richards (Crystal Palace), Walker Zimmerman (Nashville)

Dehors: Mark McKenzie (Genk), Tim Ream (Fulham), Erik Palmer-Brown (Troyes), James Sands (Rangers), Matt Miazga (FC Cincinnati), John Brooks (Benfica)





Au cours de cette année civile, Berhalter a accordé des minutes à six défenseurs centraux : Zimmerman (630), Miles Robinson (425), Long (305), Carter-Vickers (216), Richards (180) et Palmer-Brown (55). Avec Robinson absent sur blessure et Palmer-Brown le moins utilisé du groupe, les quatre sélections de l’alignement n’étaient en rien surprenantes.

Pourtant, il y avait d’autres joueurs qui méritaient une attention particulière. Ream est capitaine de l’équipe de la 10e place en Premier League, Sands joue en Ligue des champions et McKenzie a verrouillé une place de départ pour l’équipe de la deuxième place en Belgique. Berhalter a vérifié le nom de ces trois joueurs, ainsi que Palmer-Brown et Miazga, notant que cela a rendu des décisions difficiles. Il reste bizarre que Brooks, qui figurait sur la liste des matchs de Benfica en Ligue des champions mercredi, soit tombé si loin en disgrâce sans explication claire, mais c’est à peine encore remarquable.

Gardien de but

Dans: Matt Turner (Arsenal), Sean Johnson (New York City FC), Ethan Horvath (Luton Town)

Dehors: Zack Steffen (Middlesbrough)

Turner ou Steffen ? C’est la principale question depuis plus d’un an. Ce sont les deux seuls à avoir vraiment pris en compte la discussion sur qui devrait être le n ° 1, et maintenant aucun d’eux ne joue. Comme prévu, Turner a été sur le banc après son passage de la New England Revolution à Arsenal, tandis que Steffen est blessé suite à un début chancelant de son prêt à Middlesbrough, où il y a des spéculations qu’il sera sur le banc à son retour à santé.

C’est une situation problématique qui ne sera pas résolue en passant à Johnson ou Horvath, qui ont deux sélections combinées depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde.