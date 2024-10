Ce que l’entraîneur des Seahawks, Mike Macdonald, a dit à propos de la rencontre surprise avec Pete Carroll

L’entraîneur-chef recrue des Seahawks de Seattle, Mike Macdonald, a rencontré l’ancien entraîneur des Seahawks Pete Carroll le week-end dernier. Assis sur le terrain pour un match préparatoire de la NBA entre les Los Angeles Clippers et les Portland TrailBlazers au Climate Pledge Arena de Seattle, Macdonald et son entourage (qui comprenait le propriétaire de l’équipe Seahawks/Blazers, Jody Allen) ont vu Carroll. Les deux étaient repéré en train de discuter en marge et Carroll a apparemment reçu une forte ovation de la foule lorsqu’il est apparu à l’écran.

Voici ce que Macdonald avait à dire à propos de leur rencontre surprise de mercredi : selon Jon Alfano chez Sports Illustrés.

Mike Macdonald à propos de la rencontre avec Pete Carroll

« Je n’ai jamais participé à un match de basket, même au lycée, alors j’ai trouvé ça plutôt cool. J’ai été surpris. Les gars sont incroyables, les gars sont des monstres, mec. Je ne m’attendais pas à ce que Pete soit là. Nous l’avons vu. , il était également assis au bord du terrain et il s’est dit que ce serait bien d’aller discuter avec lui et c’était très amusant. Il a pu rencontrer ma femme et comparer ses notes sur certaines choses, mais oui, ça. c’était un bon moment. »

Macdonald ressemblait à un parfait génie du golden boy lors des trois premiers matchs de cette saison, alors que sa défense a étouffé Bo Nix, Jacoby Brissett et Skylar Thompson dans des victoires convaincantes pour commencer l’année 3-0. Cependant, depuis lors, les choses sont allées assez loin dans le sud. Un grand nombre de blessures en défense ont joué un rôle important, mais les Seahawks ont perdu trois matchs consécutifs depuis et leur défense contre la course s’est aggravée chaque semaine.

Macdonald devra inverser cette dynamique demain si son équipe veut réussir la surprise sur la route contre les Falcons d’Atlanta. Bien qu’ils n’aient pas un jeu de course très intelligent comme les 49ers de San Francisco, les Falcons bloquent bien et ils ont deux porteurs de ballon très talentueux en la personne de Bijan Robinson et Tyler Allgeier. Si Macdonald ne trouve pas de moyen de ralentir ces deux-là, il pourrait bientôt faire face à quatre défaites consécutives contre les Bills de Buffalo. à venir ensuite sur le calendrier.

Plus d’histoires sur les Seahawks

Un expert de la NFL explique clairement les enjeux pour les Seahawks avant le match critique des Falcons

L’entraîneur des Falcons plaisante sur l’interrogatoire de Michael Penix pour obtenir des informations sur les Seahawks

Pouvez-vous faire confiance aux Seahawks cette semaine, même contre les Falcons « frauduleux » ?