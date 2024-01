Ce que l’engagement de transfert de Caleb Downs signifie pour la défense du football de l’Ohio State

COLUMBUS, Ohio — En capitalisant sur une seconde chance, le football de l’Ohio State a mis la touche finale à ce qui devrait être une défense historique cet automne.

Caleb Downs, dont la première saison All-American en Alabama a presque dépassé les attentes créées par ses statistiques cinq étoiles parmi les 10 meilleurs prospects, s’est engagé envers OSU hors du portail de transfert vendredi soir. Les Buckeyes ont raté cette brillante première saison, échouant dans une bataille de recrutement serrée contre le meilleur entraîneur de tous les temps.

Nick Saban a pris sa retraite et Downs a décidé de déménager tardivement à Columbus. Bien que certaines questions demeurent sur l’offensive de l’OSU, la seule sans réponse en matière de défense est de savoir si ce groupe défiera désormais l’équipe géorgienne de 2021 en tant que meilleure de l’histoire récente du sport.

Dernières nouvelles des Buckeyes de l’État de l’Ohio

Décrire cette défense sans hyperbole devient plus difficile à chaque retour et ajout. Ohio State a laissé tomber quelqu’un largement considéré comme un futur choix de premier tour au repêchage de la NFL à l’arrière d’une défense déjà remplie de futurs pros.

Le secondaire n’avait pas besoin de Downs pour exceller la saison prochaine. Sept des huit partants défensifs qui envisageaient de partir pour le repêchage de la NFL sont revenus. Seul le Michigan a marqué plus de deux touchés contre l’OSU la saison dernière, et il n’y aura peut-être aucune équipe aussi talentueuse au programme cet automne.

Avec les Downs, la domination devient l’attente de base. Ce que les Buckeyes ont fait la saison dernière n’était pas loin. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres au sud, Downs était occupé à se démarquer des champions de la SEC qui ont emmené le champion national du Michigan en prolongation lors de leur demi-finale des séries éliminatoires.

Downs a joué la sécurité gratuite pour l’Alabama, qui se trouve être l’un des rares postes où l’OSU n’a pas renvoyé de titulaire. Josh Proctor a conclu son éligibilité avec une solide sixième saison, Malik Hartford, qui s’est montré très prometteur en tant que véritable étudiant de première année, et Ja’Had Carter, à sa deuxième saison après son transfert de Syracuse, devaient concourir pour cette place.

Hartford, cependant, ne s’est pas présenté comme Downs. Ses 107 plaqués ont mené tous les étudiants de première année. Il a ajouté trois passes décisives et deux interceptions. Pro Football Focus lui a également crédité de 13 arrêts de couverture, ce qui l’a classé cinquième au niveau national, et l’a nommé All-American de la première équipe.

À 6-0, 203, Downs apporte à la fois une présence physique et une formidable portée. Il a joué partout en attaque au lycée, y compris comme quart-arrière. Les numéros de plaquage prouvent sa volonté et sa capacité à engager la course, mais il a également été un meneur de jeu.

Les lignées sportives sont fortes. Son père, Gary, a joué six saisons dans la NFL en tant que porteur de ballon. Son oncle, Dre Bly, a été deux fois demi de coin du Pro Bowl. Son frère, Josh, a totalisé 771 verges et deux touchés lors de sa saison recrue pour les Colts.

Le coordonnateur défensif Jim Knowles fait référence à la sécurité gratuite dans son système comme étant l’ajusteur, en raison de la responsabilité de cet homme d’apporter des corrections à l’alignement en fonction des formations offensives. Avec ses talents et son expérience qui semblent bien s’y intégrer, OSU pourrait avoir le meilleur scénario pour les trois points de sécurité de départ.

Lathan Ransom revient pour une troisième saison en tant que bandit partant (forte sécurité de Knowles). Il prétend être le joueur livre pour livre le plus coriace sur le terrain. Désireux de réaliser de gros hits mais également fort en couverture contre des corps plus gros, Ransom ressemble déjà à un pro.

Jordan Hancock a commencé sa carrière en tant que cornerback et possède toujours les compétences en couverture pour y rester. Cependant, il a également montré qu’il pouvait assumer des responsabilités nickel et qu’il était suffisamment physique pour jouer également la course. Il a partagé ce travail avec Sonny Styles jusqu’à ce que la blessure de Ransom en fin de saison pousse Styles au bandit.

Peut-être que Knowles décide qu’un autre temps partagé chez Nickel produit les meilleurs résultats, mais cela signifierait limiter deux des 11 meilleurs joueurs défensifs à un service à temps partiel. L’ajout de Downs pourrait donner à OSU toute liberté pour déplacer Styles vers le secondeur, où son cadre de 6-4 et 230 livres n’aura pas besoin de beaucoup de volume supplémentaire pour s’intégrer.

Avec les demis de coin Denzel Burke et Davison Igbinosun encadrant tout ce qui précède, cela allait déjà se battre pour être le meilleur secondaire du pays. L’Ohio State a accordé le moins de verges par tentative de passe dans le pays la saison dernière et a terminé deuxième au classement des quarts adverses. Les neuf passes de touché autorisées étaient une de plus que les co-leaders Michigan et Notre Dame.

Et Downs pourrait désormais être le meilleur joueur de cette défense. Certains des Buckeyes à l’avant pourraient contester cela, car il pourrait également s’agir de la meilleure ligne défensive du pays. Burke pourrait également s’y opposer.

Après ce que Downs a fait en première année, ils devront tous le prouver au début des entraînements de printemps.