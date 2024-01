Ce que l’embauche de l’OC Shane Waldron signifiera pour les Bears

CHICAGO — Les Bears de Chicago savent qui appellera les jeux offensifs en 2023, et ils doivent maintenant déterminer quel quart-arrière les exécutera.

Les Bears prévoient d’embaucher Shane Waldron comme prochain coordinateur offensif, a déclaré une source à ESPN, moins de deux semaines après avoir lancé une recherche approfondie comprenant des entretiens avec neuf candidats.

Waldron remplace Luke Getsy, qui a été congédié le 10 janvier avec quatre membres du personnel offensif des Bears. Waldron, 44 ans, arrive à Chicago après trois saisons à Seattle, où il était coordonnateur offensif et animateur des Seahawks de Seattle.

À Chicago, Waldron guidera Justin Fields dans sa quatrième saison ou aidera une recrue, comme l’USC. Caleb Williamsque les Bears peuvent repêcher avec le premier choix au classement général.

L’éducation de Waldron dans la NFL a commencé en 2008 sous la direction de Bill Belichick de la Nouvelle-Angleterre, s’est poursuivie à divers titres sous la direction de Sean McVay à Washington et à Los Angeles et a duré les trois dernières années sous la direction de Pete Carroll, dont le mandat à Seattle a pris fin plus tôt ce mois-ci après 14 saisons. Il appellera désormais les jeux sous la direction de Matt Eberflus, qui a été retenu comme entraîneur-chef.

Les trois années d’expérience de Waldron en matière de jeu et de travail avec plusieurs quarts-arrières ont été un tirage au sort pour Chicago. À mesure que les problèmes liés à l’offensive de passe des Bears devenaient plus prononcés vers la fin d’une saison de 7 à 10, les questions entourant Fields devenaient également plus prononcées. Alors que le quarterback de 24 ans s’est amélioré lors de sa troisième saison, Fields a terminé la saison 24e en QBR (46,2) et 21e en EPA/play (0,054).

Bien que les Bears ne se soient pas engagés envers Fields pour la saison 2024 ni à utiliser le choix n°1 sur un quart-arrière recrue, le principe directeur de la recherche des Bears était de trouver un coordinateur offensif capable de maximiser le talent tout en créant une attaque plus équilibrée pour une unité qui s’est classée deuxième en course (141,1 yards/match) et 27e en passes (182,1).

“La capacité de s’adapter au personnel que vous avez est essentielle”, a déclaré le directeur général Ryan Poles le 10 janvier. “Nous l’avons vu dans toute la ligue.

“Certaines équipes se sont améliorées grâce à de nombreux changements. Si vous n’avez pas la capacité de vous adapter et de vous adapter au talent que vous avez à ce poste, cela rend les choses vraiment difficiles.”

Bien que l’embauche ne révèle pas dans quelle direction les Bears se penchent sur le quart-arrière, voici un aperçu des antécédents de Waldron et de ce que cela signifie pour l’offensive des Bears.

Shane Waldron a aidé Geno Smith à remporter les honneurs du joueur de retour de l’année en 2022. Photo AP/Ted S. Warren

Comment les autres quarts-arrières se sont-ils comportés sous Waldron ?

Waldron a travaillé avec une variété de quarts dotés de compétences uniques, de Jared Goff à Russell Wilson en passant par Geno Smith.

Goff a connu deux de ses meilleures saisons en termes de production de passes avec Waldron en tant que coordinateur du jeu de passes des Rams de Los Angeles (2018-20) et entraîneur des quarts (2019). Lors de la course des Rams au Super Bowl en 2018, alors que McVay appelait des jeux, Goff – le premier choix du repêchage de 2016 – a lancé pour un sommet en carrière de 4 688 verges (8,4 verges par tentative), 32 touchés et 12 interceptions. Sa saison 2019 a vu une production similaire – 4 638 verges par la passe – avec 22 touchés et 16 interceptions tout en menant la ligue pour les tentatives de passes (626).

Waldron a été nommé coordinateur offensif de Seattle en 2021 et il a assumé des fonctions d’appel pour la première fois. Au cours de sa seule saison en tant que coordinateur offensif de Wilson, le quart-arrière a enregistré son deuxième meilleur temps de lancer (2,78 secondes) et a terminé parmi les 10 premiers en QBR (60,6) et en passeur (103,1). Alors que Waldron imposait son empreinte sur l’offensive des Seahawks cette saison-là, Seattle se classait 11e pour la course et 23e pour les passes.

C’est en 2022 que Waldon a fait sa plus grande marque, après que Smith soit devenu le quart-arrière de Seattle. Après quatre saisons avec les Jets (2013-16), avec qui il a complété 57,9 % de ses passes pour 5 962 verges, 28 touchés et 36 interceptions, Smith a prospéré dans l’offensive de Waldron la saison dernière, menant la ligue en pourcentage de réussite (69,8 %) tandis que passant pour 4 282 verges, 30 touchés et 11 interceptions tout en remportant le titre de joueur de retour de l’année.

Quels sont les éléments de base d’une offensive dirigée par Waldron ?

Les Seahawks ont mené la NFL en termes d’utilisation du jeu-action (27 %) de 2012 à 2021, mais après avoir échangé Wilson aux Broncos de Denver, ils se sont classés 15e au cours des deux dernières saisons de Waldron, selon ESPN Stats & Information. Seattle a utilisé plusieurs formations rapprochées au quatrième rang le plus élevé de la ligue de 2022 à 2023 après s’être classé 19e de 2012 à 2021.

En termes de jeu, les Bears et les Seahawks étaient aux extrémités opposées du spectre sur les passes et les courses appelées au cours de chacune des deux dernières saisons. Depuis 2022, Seattle se classe septième pour les jeux de passes conçues (64 %) et 26e pour les courses conçues (36 %), tandis que Chicago était 30e pour les passes conçues (55 %) et troisième pour les courses conçues (45 %).

Le contraste s’étend aux courses conçues pour le quart-arrière. Seattle n’en avait que huit, le cinquième moins de la ligue, de 2021 à 2023, contre 82 pour Chicago, le troisième.

Il est possible que le premier quart-arrière avec lequel Waldon travaillera à Chicago soit Caleb Williams, qui devrait devenir n°1 au repêchage. Jevone Moore/Icône Sportswire

À quel point l’offensive des Bears sera-t-elle différente ?

L’embauche de Waldron signifie que l’offensive des Bears fonctionnera de la même manière à certains égards que sous Getsy, qui faisait également partie d’une variante de l’arbre Kyle Shanahan, après avoir été entraîneur à Green Bay sous Matt LaFleur.

Un domaine où cela est répandu est celui des jeux en dehors de la poche. De 2021 à 2023, les quarts-arrières de Seattle ont laissé la poche avec 16,5 % de reculs, ce qui était le quatrième taux le plus élevé de la ligue. De 2021 à 2023, les Bears ont eu le taux le plus élevé (18,1 %) de reculs où les QB ont été créés en dehors de la poche.

Chicago et Seattle ont marqué en moyenne 20 points par match en 2023, mais les Bears possédaient le ballon au deuxième taux le plus élevé de la ligue (près de 32 minutes par match) tandis que Seattle avait le temps de possession le plus bas de la NFL (26 :47). . Essentiellement, les deux équipes ont marqué le même nombre de points même si les Bears avaient le ballon pendant cinq minutes supplémentaires par match.