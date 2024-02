Ce que l’embauche de Jeremy Springer comme entraîneur des équipes spéciales signifie pour les Patriots

Les New England Patriots ont un nouveau coordonnateur des équipes spéciales. Comme indiqué pour la première fois mercredi matin, l’équipe du nouvel entraîneur-chef Jerod Mayo embauchera l’ancien Rams de Los Angeles assistant Jeremy Springer en tant que coordinateur des équipes spéciales.







Springer a passé les deux dernières années à Los Angeles en tant qu’entraîneur adjoint des équipes spéciales. Maintenant, après avoir été l’un des trois entraîneurs à avoir interviewé les Patriots pour le poste, il franchira la prochaine étape sur l’échelle des entraîneurs.

Évaluons ce que cela pourrait signifier pour les Patriots dans une perspective globale.

Jerod Mayo fait son deuxième pas

Le nouvel entraîneur-chef des Patriots a désormais pourvu deux postes de coordonnateur. Après avoir promu DeMarcus Covington d’entraîneur de la ligne défensive à coordinateur défensifil a désormais recruté Springer comme première embauche externe.

Avec lui dans le giron, il reste un domino majeur à tomber : le poste de coordinateur offensif. La Nouvelle-Angleterre a interviewé 11 candidats, mais mercredi, seuls six restaient disponibles.

La deuxième fois est la bonne

Les Patriots auraient offert leur poste de coordonnateur des équipes spéciales à un autre candidat, Marquice Williams, mais celui-ci a décidé de rester avec les Falcons d’Atlanta sous la direction du nouvel entraîneur-chef Raheem Morris. Ceci, à son tour, a ouvert la porte à Springer pour obtenir le poste.

Les Patriots font confiance aux capacités d’entraîneur de Springer

Les équipes spéciales de la Nouvelle-Angleterre n’ont pas répondu aux attentes en 2023, mais c’était nettement mieux que ce que les Rams avaient : selon l’analyste très respecté Rick Gosselin. classement des matchs de coups de pied, Los Angeles était bon dernier de la NFL la saison dernière. Les Patriots, à titre de comparaison, se classent 13e.

Les choses ne s’annonçaient pas beaucoup mieux à Los Angeles en 2022, la première saison de Springer dans l’équipe des Rams sous la direction du coordinateur des équipes spéciales Chase Blackburn. L’équipe s’est classée 29e (par rapport aux Patriots, 16e), contre 16e l’année précédente.

Deux remarques sur ces classements s’imposent cependant :

1.) Il est difficile d’évaluer l’impact que Springer a eu sur les équipes spéciales des Rams.

2.) De tels classements ne sont pas nécessairement indicatifs du travail d’un entraîneur.

Cela dit, les chiffres eux-mêmes ne dressent pas un tableau particulièrement joli. Les Rams, après tout, se sont classés au pire rang de la ligue dans quatre catégories en 2023 : moyenne des retours de coup d’envoi (16,1 verges), couverture des bottés de dégagement (15,5 verges), points accordés (14) et coups de pied bloqués (3).

Tant pour les équipes spéciales des Patriots que pour son nouveau coordonnateur, 2024 sera une année de démonstration.

Le jeu de coups de pied de la Nouvelle-Angleterre fait peau neuve

L’écriture était déjà sur le mur, mais l’embauche de Springer confirme que l’unité des équipes spéciales des Patriots prendra un nouveau départ en 2024. Il reste à voir à quoi cela ressemblera exactement, mais le coordinateur ne sera pas le seul nouveau visage dans l’équipe. bâtiment.

L’entraîneur adjoint des équipes spéciales, Joe Houston, est déjà parti ; il occupera un poste à l’Université de Floride l’année prochaine. On s’attend à ce que son ancien supérieur, l’ancien coordonnateur des équipes spéciales, Cam Achord, quitte également les Patriots.

Non seulement son poste a été confié à un autre entraîneur, mais il est également en fin de contrat. Achord était avec les Patriots depuis 2018, y compris les quatre dernières années à son poste le plus récent.

Il est peu probable que l’entraîneur-chef adjoint Joe Judge, qui a lui-même consacré une partie considérable de son temps au jeu au pied en 2023, revienne. Il y avait des spéculations selon lesquelles il suivrait Bill Belichick vers sa prochaine destination d’entraîneur-chef, mais comme il est peu probable que l’ancien entraîneur des Patriots atterrisse dans la NFL cette année, l’avenir de Judge est également incertain.

Troy Brown entre également dans cette catégorie. En plus d’entraîner des receveurs larges, il a également travaillé avec les retourneurs de coups de pied depuis son arrivée dans l’équipe en 2020. Brown lui-même, qui entraîne actuellement au Senior Bowl, semble bien conscient de ses perspectives floues.

Les changements ne s’arrêtent peut-être pas au personnel d’entraîneurs. Les vétérans des équipes spéciales Matthew Slater et Cody Davis sont tous deux candidats à la retraite, tandis qu’Adrian Phillips – qui a joué 70 pour cent des matchs avec coups de pied l’année dernière – n’est pas non plus une valeur sûre pour être de retour. D’autres changements de liste avec un nouveau coordinateur en ville pourraient également très bien se produire.

Les Patriots ont au moins un entraîneur avec des liens avec Sean McVay

La Nouvelle-Angleterre a exprimé son intérêt pour plusieurs entraîneurs adjoints des Rams cette intersaison, mais a vu l’un d’entre eux – le coordinateur offensif cible Zac Robinson – accepter un emploi avec le Faucons d’Atlanta. L’un des autres a effectivement rejoint les Patriots, et il ne restera peut-être pas le seul : l’entraîneur des Rams, Nick Caley, qui a lui-même passé plusieurs années à entraîner en Nouvelle-Angleterre sous la direction de Bill Belichick, est candidat au poste d’OC.

