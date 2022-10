Ce que l’élection présidentielle en cours au Brésil signifie pour l’Amérique latine et le monde

Une victoire de Lula da Silva pourrait signifier un coup dur pour les ambitions américaines et plus de pertinence pour le Brésil sur la scène mondiale

L’élection présidentielle très suivie au Brésil cette année a conclu son premier tour lundi, révélant des résultats attendus et surprenants. Le plus grand pays et économie d’Amérique du Sud, les résultats des élections finales du 30 octobre auront de profondes conséquences sur le sort de la région et du monde.

Pour résumer ce qui se passe en un mot, le président d’extrême droite du pays, Jair Bolsonaro, devrait s’opposer à l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Ils représentent tous deux des programmes radicalement différents, le Parti libéral (PL) de Bolsonaro représentant un programme pro-entreprise et socialement conservateur, tandis que le Parti des travailleurs (PT) de Lula – le parti le plus puissant du Brésil avant l’ascension de Bolsonaro – est pro-travailleur et plus socialement libéral. .

Au premier tour, Lula est sorti vainqueur avec 48,4% des voix contre 43,2% pour Bolsonaro. Dans le nombre d’électeurs, pour avoir une idée de la facilité avec laquelle Lula a gagné, le candidat du Parti des travailleurs a battu son adversaire d’extrême droite par plus de six millions de voix. Mais encore, puisqu’il n’a pas obtenu la majorité absolue, l’élection passera à un second tour.

Ce fut en effet une énorme performance pour Lula et correspondait à ce que prédisaient les sondages. Comme Brian Mier de teleSUR l’a noté dans un article pour BrasilWire, c’est “la première fois depuis le retour à la démocratie en 1985 qu’un challenger bat un candidat sortant au premier tour d’une élection présidentielle brésilienne.” C’est encore plus impressionnant, comme le poursuit Mier, compte tenu de la diffamation de Lula par l’État brésilien et les médias d’opposition, et du fait qu’il a été injustement emprisonné pendant 580 jours sur de fausses accusations de corruption.

Lire la suite Les rivaux présidentiels brésiliens se dirigent vers le second tour

De plus, le Parti des Travailleurs a vu un gain massif au Congrès national de 21% – avec un total de 68 représentants. Les alliés du PT ont également remporté un certain nombre de sièges, ce qui pourrait théoriquement porter le bloc de vote sûr du parti à plus de 90 voix dans la chambre basse de 513 membres. Le PT a également vu son nombre de membres passer à neuf au Sénat, où la gauche brésilienne est perpétuellement sous-représentée.

Pourtant, Bolsonaro et le PL ne doivent pas être sous-estimés. Le président d’extrême droite a battu les sondages de cinq points non négligeables et son parti détient toujours le plus de sièges à la chambre basse et au Sénat. Plusieurs fanatiques de Bolsonaro ont été élus au Congrès, y compris le candidat qui a obtenu le plus de voix de tous, Nicolas Ferreira, à 1,4 million. Nous pouvons également rappeler à quel point les perspectives d’une présidence de Bolsonaro semblaient peu probables il y a à peine quatre ans.

Je me souviens très bien des résultats de la dernière élection présidentielle du pays en 2018, car je vivais avec une Brésilienne, ma meilleure amie Jasmina, à l’époque. Tard le soir de l’élection avec ma petite amie d’alors dans notre appartement, je me souviens avoir entendu Jasmina pleurer à travers le mur dans la pièce voisine lorsque la nouvelle de la victoire de Bolsonaro a éclaté.

Je lui ai reparlé cette fois pour voir où elle en est et si peut-être les résultats du premier tour lui ont donné une réaction différente. Elle dit qu’elle se sent “prudemment plein d’espoir” sur les élections de cette année. Alors que les sondages prédisent le résultat souhaité de la victoire de Lula, elle est toujours consciente que Bolsonaro a une solide distribution de partisans. Elle a également souligné que la participation était massive à son bureau de vote à Munich, en Allemagne – avec une file d’attente de six à sept heures juste pour voter.

Elle a déclaré que ses principaux problèmes cette année étaient les inégalités, qu’elle espère que le prochain président s’efforcera de réduire; préserver l’Amazonie et les questions entourant les peuples autochtones et leurs droits ; et l’accès à l’éducation, qui, selon elle, reflète le fossé entre riches et pauvres du Brésil. Selon elle, le mandat de Bolsonaro a marqué “des pas en arrière incroyables” sur ces questions, notant que “la quantité de violence policière, de crimes haineux et de préjugés contre toutes les minorités a considérablement augmenté.”

Lire la suite Les sanctions contre la Russie sont “irresponsables”, selon le conseiller de Lula au Brésil

Mon ami a également déclaré que la réputation internationale du Brésil avait été ternie pendant les années Bolsonaro. Elle a noté que le pays quittait la carte mondiale de la faim et rejoignait les BRICS comme des étapes positives, orchestrées par Lula, que la présidence de Bolsonaro a sapées. En revanche, alors qu’elle était plus jeune lorsque Lula était président, elle se souvient de sa présidence sous un jour positif. Elle a dit, pendant ces années, “vous avez remarqué qu’il y avait juste plus de soutien pour les pauvres venant du gouvernement.”

Jasmina a fait un travail fantastique en résumant les problèmes nationaux les plus importants, tout en abordant certains problèmes régionaux et mondiaux importants pour le Brésil. Au niveau régional, une victoire de Lula en marquerait une autre dans une série de victoires vers la gauche en Amérique latine après la victoire de Luis Arce en 2020 en Bolivie, la victoire de Gabriel Boric en 2021 au Chili et la victoire de Gustavo Petro cette année en Colombie. Chacune de ces victoires, à l’exception de la victoire de Boric qui s’est avéré être un lâche faux-gauchiste, a été un coup dur pour la domination américaine en Amérique latine et une victoire pour le véritable multilatéralisme.

Bolsonaro a été un fervent partisan des ambitions impérialistes de l’Oncle Sam dans la région, ce qui a même valu au Brésil la désignation de “allié non-OTAN” de la première alliance militaire occidentale. Le président d’extrême droite a été un acteur clé dans les efforts menés par les États-Unis pour évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro. Il a également soutenu les multinationales américaines dans leurs efforts pour détruire et commercialiser les terres de la forêt amazonienne. Lula semble prêt à roter tout cela.

Pour le monde, le retour du président de gauche a aussi de sérieuses implications. Malgré toutes les réalisations de Lula, l’une des choses que beaucoup oublient est à quel point sa présidence a été importante pour aider le Brésil à atteindre sa réputation légitime en tant que pays d’importation mondiale.

C’était d’ailleurs l’ambition de Lula. Il voulait que le Brésil soit un pays important sur le plan diplomatique, étroitement aligné sur le mouvement des non-alignés. Par exemple, le Brésil a mené la charge mondiale dans la reconstruction de l’Irak après l’invasion américaine. Le diplomate brésilien Sergio Vieira de Mello a été représentant spécial des Nations Unies pour l’Irak avant d’être tué dans un attentat à la bombe en 2003, qui a marqué la fin du rôle de l’ONU – et donc des efforts de paix multilatéraux – dans ce pays du Moyen-Orient.

Lula a également participé à la fondation du BRICS (acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en 2009, alors appelé uniquement BRIC avant que l’Afrique du Sud ne rejoigne en 2010. L’objectif du groupe était dès le départ d’impliquer davantage les pays en développement dans les relations internationales. affaires publiques et réformer les institutions financières tout en améliorant la situation économique mondiale, alors entachée par la crise financière de 2007-2008.

Lire la suite Les ennemis de l’arc se disputent le poste le plus élevé du Brésil

Un problème clé pour les BRICS, même à ce jour, est de développer des alternatives à la finance mondiale dominée par l’Occident, qui a été initialement déclenchée par la mauvaise gestion américaine de l’économie mondiale en tant que centre financier mondial et est maintenant largement due aux sanctions unilatérales de Washington. C’est une discussion extrêmement importante qui, si Lula gagne, bénéficierait grandement de l’effort renouvelé du Brésil.

Nous pourrions également voir le Brésil développer des liens plus étroits avec la Chine, comme certains autres gouvernements latino-américains de gauche, et s’inscrire officiellement à l’Initiative Ceinture et Route (BRI). Bien que Bolsonaro ne soit pas un ennemi de la Chine, et que son gouvernement ait effectivement conclu des accords lucratifs avec les Chinois, il s’est abstenu de prendre des mesures susceptibles de faire sourciller ses maîtres-crayons à Washington. Encore une fois, Lula pourrait faire bouger les choses en rejoignant le programme d’infrastructure dirigé par Pékin.

Mais même avec tant de changements monumentaux en attente d’une victoire de Lula, peu importe à quel point les sondages semblent favorables ou à quel point il a été en mesure de rassembler au premier tour de scrutin, l’élection de cette année est toujours en suspens. Je crois que mon amie Jasmina l’a dit le mieux – et quiconque se soucie de l’avenir du Brésil devrait être, comme elle l’a dit, “prudemment plein d’espoir” de cette élection et d’une éventuelle victoire de Lula.