Elle aime aussi son rôle sur Puzzler de personnes, un jeu télévisé inspiré des mots croisés du magazine des célébrités.

L’hébergement du programme Game Show Network lui a permis non seulement de sortir de la maison, mais aussi d’interagir avec les gens – ce dont elle « avait besoin » dans l’isolement de la quarantaine.

«Je pleure à chaque fois que quelqu’un gagne», admit Leah. « J’adore la connexion avec ces concurrents. C’était mon moment préféré de ma journée … Probablement le deuxième travail dont je ne me suis pas plaint. »

Ajout du Kevin peut attendre star, « Je n’avais pas réalisé à quel point j’avais besoin de connexion avec les gens. Et chaque fois que quelqu’un perdait, je me disais: ‘Je suis désolé. Oh mon dieu.’ Et je cherchais des choses à donner aux gens. « Tu veux cette gomme? Tu veux un stylo? » »