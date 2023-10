Ce que le vainqueur surprise des élections polonaises signifie pour le monde

Tusk a mené sa Plateforme civique de centre-droit et deux partenaires probables de la coalition à une victoire inattendue sur le Parti Droit et Justice au pouvoir. Pendant huit ans, le PiS, comme on appelle le parti au pouvoir, a mélangé le conservatisme social-catholique, le nationalisme qui se transformait en chauvinisme et le favoritisme de l’État. Ses détracteurs y voyaient une menace existentielle pour la démocratie trentenaire polonaise et soulevaient des doutes sur l’équité des élections.

Nous sommes devenus tellement pessimistes que le résultat a été un choc. Cela n’aurait pas dû, et c’est instructif de savoir pourquoi.

La politique polonaise, comme la nôtre, est bruyante. Les voix extrémistes se font entendre plus facilement. Mais même si un peu fou fonctionne bien en ligne ou sur le câble, il a tendance à perdre de son attrait lorsque les gens font des choix sérieux quant à savoir qui devrait diriger le joint. Des niveaux de décibels élevés masquent le caractère profondément pragmatique de la plupart des électeurs des pays stables et relativement aisés. Ils occultent également une autre réalité : la Pologne, même dirigée par des populistes de droite, n’est guère une autocratie. Le PiS a utilisé les médias et les caisses de l’État pour faire bouger les électeurs, étendant ainsi certainement les avantages habituels du mandat. Mais la démocratie a fonctionné.

Les raisons commencent par le prosaïque. La Pologne est l’économie qui connaît la croissance la plus rapide d’Europe depuis la chute du mur de Berlin, et le PiS a été un bon gestionnaire et en a bénéficié politiquement. Puis l’inflation a grimpé en flèche et la croissance a ralenti, ce qui, sans surprise, a nui aux opérateurs historiques. Les scandales de corruption ont encore entaché leur réputation de gouvernance décente, pour l’essentiel propre. Les interdictions draconiennes de l’avortement étaient en décalage avec les électrices plus jeunes et féminines qui se sont mobilisées pour les rejeter, tout comme le renversement de la loi. Roe c.Wade l’a fait aux États-Unis l’année dernière.

La leçon ici est similaire à celle des élections de mi-mandat de 2022 : lors des élections nationales, les électeurs gravitent vers la normalité et la compétence. Le parti au pouvoir est allé trop loin des deux et a laissé la majorité des électeurs polonais au centre, disposés à choisir l’alternative disponible. Les trois partis de la coalition sont repartis avec 54 pour cent des voix.

L’autre leçon est pérenne. Ne pariez jamais contre le politicien le plus talentueux d’une course. Donald Tusk, en ce sens, possède des qualités trumpiennes : il est un bon communicateur, il se connecte avec ses électeurs et sait naviguer dans les médias de la politique moderne. Il a paré les attaques contre lui en le présentant comme un larbin allemand et russe et « le mal incarné », selon le chef du parti au pouvoir. Lorsqu’il part pour un poste à responsabilité à Bruxelles, en 2015, la Plateforme civique implose. Maintenant il est de retour, ils sont de retour.

Beaucoup de dirigeants qui, bien plus clairement qu’en Pologne, portent atteinte à la démocratie se révèlent également être d’assez bons commerçants. Recep Tayyip Erdogan en Turquie, qui a remporté une victoire plutôt équitable cette année ; Viktor Orban, en Hongrie ; Narendra de l’Inde Modi. Attention, partis d’opposition : la Pologne vous rappelle qu’il faut du talent pour gagner les élections.

Passons maintenant aux implications géopolitiques, aggravées par la guerre en Israël.

Le changement à venir ne fait pas bouger la Pologne dans la guerre en Ukraine : pendant la majeure partie de la dernière année et demie, et mis à part certaines tensions récentes sur les exportations agricoles, Kiev n’a pas eu d’allié plus proche dans le monde que son voisin Varsovie, où les Polonais voient le conflit avec la Russie en termes existentiels presque aussi clairement que les Ukrainiens. Lors de son séjour à Bruxelles, Tusk était qualifié de « faucon russe », qui avait tenté de convaincre son amie et alors chancelière allemande Angela Merkel de se durcir envers Moscou après l’annexion de la Crimée en 2014. Il a échoué alors, avec des conséquences coûteuses, notamment à son héritage.

Son triomphe électoral est important pour une autre raison : il pourrait apaiser les tensions grandissantes en Europe à propos de l’Ukraine – en particulier à un moment où le soutien américain à Kiev et à la défense de l’Europe devient précaire et où l’attention de la Maison Blanche se tourne vers le Moyen-Orient.

Depuis que la Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’UE en 2016, les capitales les plus importantes de l’UE en matière de sécurité sont Paris-Berlin-Varsovie. Pendant toutes ces années, cet axe a été brisé. Le PiS de Varsovie a engagé des combats avec Berlin au cours de l’histoire. L’indulgence de Merkel envers Poutine — résumée, bien entendu, dans une phrase allemande Russieversteher, comprendre la Russie – a rendu la plupart des Polonais nerveux. Le Français Emmanuel Macron a commencé la guerre en essayant de pacifier Poutine, sans l’aider avec les Polonais, et n’a pas trouvé de langage commun avec l’Allemand Olaf Scholz.

L’arrivée de Tusk au poste de Premier ministre, attendue plus tard cette année, modifiera immédiatement cette dynamique. Il cherchera à renouer les liens avec Berlin, où Russieversteher est discrédité, voire mort. Pendant ce temps, Macron se montre plus dur sur la défense et la Russie, et on dit que lui et Tusk entretiennent des relations décentes.

Cette troïka constitue le meilleur espoir dont dispose l’UE pour qu’elle prenne au sérieux sa sécurité. Des décisions difficiles se profilent pour réorienter le complexe industriel vers une longue guerre. Si le soutien américain à l’OTAN et à l’Ukraine s’affaiblit, ce sera l’Europe qui devra rattraper son retard. pour ça.

Dans le passé, l’Europe a promis à maintes reprises d’intensifier enfin ses efforts et a décidé de s’implanter fermement sur le terrain. Le tournant politique polonais est une nouvelle opportunité. Si elle est adoptée, elle contribuerait à protéger la sécurité européenne et l’OTAN des deux forces qui mettent actuellement en péril leurs efforts pour se défendre immédiatement contre la Russie et la Chine au-delà : un vent changeant dans la politique américaine et un conflit majeur qui se prépare au Moyen-Orient.

Avec une pincée d’hyperbole, Tusk affirme que son élection a sauvé la démocratie polonaise. Son héritage le plus important pourrait consister à renforcer la sécurité européenne.