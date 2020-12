WHITE PLAINS, NY – Roberta O’Shaughnessy se souvient du jour où elle a retroussé sa petite manche d’uniforme scolaire et est devenue une «pionnière de la polio», parmi les premières à bénéficier de l’essai du vaccin antipoliomyélitique du Dr Jonas Salk.

C’était en juin 1954 et O’Shaughnessy – alors connue sous le nom de Roberta Van Tassell – était une fillette de 7 ans sur le point de terminer sa deuxième année à Mount Kisco, New York.

Aujourd’hui âgée de 74 ans et vivant à New Hartford, New York, le souvenir le plus fort de O’Shaughnessy de ce jour n’est pas ce qu’elle ressentait d’être une pionnière ou si elle était nerveuse à propos du tir – ou même si ses parents vivaient dans la peur constante de sa polio contractante. À l’époque, la polio était un nuage constant pendant les mois d’été, la redoutable «saison de la polio» qui pouvait signifier paralysie et attelle des jambes ou vie dans un poumon de fer.

«S’ils étaient nerveux, ils ne nous ont jamais rien dit, les enfants», dit-elle.

Alors que le vaccin contre le coronavirus se déploie et entre dans les bras des Américains – à commencer par les équipes médicales et les personnes âgées – il vaut la peine de s’arrêter pour examiner l’essai pionnier qui l’a rendu possible.

Le vaccin Salk a soulevé des décennies de peur, a créé le processus de base pour déterminer si un vaccin fonctionne et a donné lieu à des efforts de collecte de fonds à la base désormais universels utilisés dans la lutte contre la maladie.

Le vaccin a également fonctionné; cela a pratiquement éliminé la polio.

Plus:La police, les pompiers et les enseignants seront les prochains à recevoir le vaccin COVID-19

Ne faites pas la queue pour le vaccin COVID. Les élites qui le feront seront nommées et humiliées.

Un sou à la fois

Le vaccin contre le coronavirus repose sur le travail de Salk, a déclaré le Dr Rahul Gupta, vice-président principal et médecin-chef en chef de la Marche des dix sous, qui a commencé comme une campagne de la National Foundation for Infantile Paralysis, fondée par le président Franklin D. Roosevelt.

Roosevelt a contracté la polio à 39 ans en 1921 et a perdu l’usage de ses jambes. Il est devenu un champion pour trouver un vaccin pour prévenir d’autres épidémies.

Entre 1938 et 1955, lorsque le vaccin de Salk a été approuvé, la Marche des dix sous a recueilli 230 millions de dollars et a donné une aide directe à plus de 335000 personnes atteintes de polio pour payer les frais hospitaliers, médicaux et de réadaptation, a déclaré la porte-parole de la Marche des dix sous, Christine Sanchez.

Une grande partie de cette somme a été collectée un sou à la fois et envoyée à Roosevelt à la Maison Blanche – glissée dans des enveloppes exemptes de frais de port.

Roosevelt n’a pas vécu pour voir le vaccin de Salk. Il est décédé le 12 avril 1945 à Warm Springs, en Géorgie, site de sa petite Maison Blanche et d’un hôpital de réadaptation où il a accueilli des victimes de la polio pour jouer et passer du temps avec d’autres qui ont partagé leurs expériences.

Une peur saisissante

Depuis la première grande épidémie américaine, à l’été 1916, jusqu’à l’approbation du vaccin, le 12 avril 1955, la polio était une réalité terrifiante chaque été. Les personnes atteintes du virus pourraient perdre l’usage de leurs bras et de leurs jambes.

Si leurs poumons étaient touchés, cela signifiait la vie dans un «poumon de fer», un tube sous pression dont le «whoosh» devenait une réalité, le souffle de la vie. Des photos d’archives montrent des salles remplies de rangées d’enfants dans des poumons de fer.

L’historien Geoffrey C. Ward se souvient d’avoir vécu sous la terreur quand il était enfant à Hyde Park, dans le sud de Chicago. Aîné de trois enfants, il se souvient que les journaux imprimaient les adresses des foyers où des cas de polio ont été confirmés.

«De juillet à septembre, c’était la saison de la polio. Et tout le monde, la façon dont les gens regardent les scores de baseball, pendant cette période, ils regardaient chaque matin pour voir à quel point c’était mauvais. Les parents l’ont fait. Ma mère l’a certainement fait.

Ward, l’auteur de nombreux livres, dont quatre sur Franklin Roosevelt, a fait équipe avec le cinéaste Ken Burns – écrivant des documentaires primés, dont «The Civil War», «Baseball», «The Roosevelts: An Intimate History», pour n’en nommer que quelques-uns . Il a remporté cinq Emmy Awards.

Il décrit sa mère comme une femme prise en charge, mais anxieuse qui vivait dans la peur de la polio et dressait une longue liste de choses interdites chaque été.

« Nous ne pouvions pas aller au zoo. Nous ne pouvions pas aller à la plage, pour la plupart. Vous ne saviez pas où vous alliez le rencontrer et elle était absolument terrifiée tout le temps », a déclaré Ward.

Les pires craintes de la mère de Ward se sont réalisées à la fin de l’été 1950, lorsque son fils aîné a contracté la polio à l’âge de 9 ans.

« [My best friend and I] Je l’ai eu le matin même », se souvient Ward.« Je suis allé à l’hôpital pendant trois mois. Il n’a eu aucun symptôme et n’a eu aucun effet. Il est toujours mon meilleur ami. «

« Le mot » capricieux « est vraiment utile. C’était une maladie capricieuse. Cela pouvait vous écraser les poumons ou n’avoir aucun effet. Cela dépendait entièrement du hasard. »

La mère de Ward a vécu jusqu’à 100 ans et ne s’est jamais pardonnée, a déclaré Ward, essayant d’identifier son échec, « le seul trou dans le mur qui a permis que cela se produise. »

«Comment pouvez-vous breveter le soleil?

Lorsque le vaccin a été dévoilé, Ward vivait avec sa famille en Inde – son père était un cadre de la Fondation Ford.

« Je me souviens avoir vu Ed Murrow interviewer Salk et lui avoir demandé s’il allait breveter le vaccin et Salk a dit quelque chose comme: » Comment pouvez-vous breveter le soleil? « » A déclaré Ward. « Je trouve Jonas Salk un homme incroyablement impressionnant. »

Le vaccin antipoliomyélitique de Salk n’était pas un remède contre la polio, a souligné Ward. Il ne pouvait pas inverser les dégâts débilitants qu’il avait causés. Mais il pourrait, et a réussi, arrêter la polio dans son élan.

« Il n’a rien inventé, il l’a fait fonctionner. Et d’une manière ou d’une autre parmi les scientifiques sournois, cela signifie qu’il est une personne moindre. Mais il a trouvé comment fabriquer ce truc. Et mon frère et ma sœur n’ont pas contracté la polio, alors je » Je lui en suis reconnaissant. «

Fournir un vaccin COVID-19 sûr et efficace en moins d’un an? Impossible. Rencontrez Moncef Slaoui.

Où est le vaccin COVID-19? Qui a été vacciné? Voici comment nous saurons.

Un vaccin n’arrête pas un virus. Une vaccination le fait. Les gens doivent prendre le vaccin pour le rendre efficace. Pour la polio, se faire vacciner était une priorité nationale et un rêve réalisé. Il ne faisait aucun doute que les enfants prendraient le vaccin.

Et il ne faisait aucun doute que cela fonctionnait.

L’année où Ward a contracté la polio, en 1950, il y avait 33 000 cas. Deux ans plus tard, le virus a atteint son niveau record: 52 000 cas. Puis vint le vaccin en 1955. En 1962, il n’y avait que 886 cas.

Établir la norme

La science de Salk est maintenant la façon dont les vaccins sont développés, a déclaré Gupta.

« L’essai sur le terrain de Salk comprenait le plus grand essai de l’histoire des États-Unis, avec 1,8 million d’enfants », a déclaré Gupta.

«Et Salk a créé le processus standardisé de placebo en double aveugle, qui est devenu le pain et le beurre de chaque essai clinique. C’est là que tout a commencé. Il y avait une population placebo et une population vaccinée. Il n’en avait pas été ainsi avant cela. «

Lorsqu’elle a participé au parcours, la petite Roberta Van Tassell a reçu, pour ses ennuis, une carte « Polio Pioneer » qui portait le nom de Basil O’Connor, le chef de la Fondation nationale pour la paralysie infantile. Elle a toujours la carte.

O’Connor, un avocat de Wall Street, était un candidat improbable pour défendre la cause – sauf qu’il était un ami fidèle et ancien partenaire juridique de Roosevelt.

La campagne populaire de la Marche des dix sous d’O’Connor a également été révolutionnaire – ne demandant pas au gouvernement de financer la recherche et les soins pour les personnes touchées par la paralysie infantile.

Des galas d’anniversaire géants de Roosevelt ont eu lieu, jusqu’à 6 000 par an, dans les villes et villages du pays. Ce n’était pas une célébration du président, mais une façon d’aider les autres et de promouvoir une cause qu’il défendait.

Hollywood a rejoint le combat, avec des annonces de magazines et de journaux et des actualités. Tout le monde, de Mickey Rooney et Judy Garland à Eddie Cantor, s’est impliqué. C’est Cantor qui a inventé le terme «March of Dimes», un clin d’œil à une actualité intitulée «The March of Time».

Les films ont été suspendus pour passer un seau pour le changement de poche, tout ce que les clients pouvaient épargner.

‘Aucun coin n’a été coupé’

O’Shaughnessy a déclaré qu’elle avait passé sa vie à être vaccinée contre une maladie ou une autre, de toutes les vaccinations infantiles régulières aux essais de Salk en passant par les vaccins contre la typhoïde et le typhus nécessaires lors de son voyage en Allemagne dans les années 60.

Elle se fait vacciner contre la grippe chaque année et se fait vacciner contre la pneumonie et les anciens et nouveaux vaccins contre le zona.

Il est donc surprenant d’entendre le pionnier de la polio dire qu’il attendra avant de recevoir le vaccin COVID.

« Je sais que ce vaccin a probablement été testé, mais je suppose que le titre » Warp Speed ​​ »a ébranlé un tas de gens », a-t-elle déclaré. « Je pensais qu’il n’avait vraiment pas subi suffisamment de tests scientifiques comme les autres, mais peut-être que c’est le cas. Je le ferai probablement cet été après avoir été testé sur plus de personnes. »

Gupta, avec la Marche des dix sous, a déclaré qu’il se rendait compte que notre nation est divisée, que certains remettent en question la vitesse à laquelle le vaccin est arrivé sur le marché.

Oui, les vaccins ont été créés rapidement, a-t-il dit, mais « tout indique à ce stade, malgré de nombreux examens, qu’aucun coin n’a été coupé ».

Pourtant, a-t-il dit, il s’attend pleinement à des revers et à des problèmes avec le déploiement.

«La science est toujours en désordre», a-t-il déclaré. « Si vous pouviez aller du point A au point B directement en science, nous pourrions le faire facilement, mais le fait est que c’est souvent un chemin en zigzag. Nous allons voir des problèmes d’allocation. Nous allons voir les problèmes de distribution. Nous allons voir des effets secondaires. Ces choses sont attendues. Ce ne sont pas des problèmes inattendus. «

Lorsque le vaccin contre la polio a été déployé, il a été administré à un pays uni, une communauté qui s’est réunie, a-t-il dit.

« Nous devons être en mesure de nous unir autour de ce succès particulier que nous avons eu en tant que nation. Ce n’est rien de moins qu’un succès que nous avons eu en tant que nation en ayant des vaccins en moins d’un an. »

Les vaccinations ne devraient pas être politisées, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas un vaccin républicain. Ce n’est pas un vaccin démocrate. C’est un vaccin pour sauver des vies, des vies que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Nous en perdons des milliers par jour. »

Ward n’a pas hésité un instant lorsqu’on lui a demandé s’il allait se faire vacciner.

« Vous pariez. J’ai hâte d’attendre, » dit-il. «Quand les 80 ans arrivent, je suis là. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Je suis allé chez le dentiste deux fois. C’est l’étendue de mon voyage depuis mars.

Suivez Peter D. Kramer sur Twitter à @PeterKramer.