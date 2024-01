Ce que le transfert de Julian Sayin au football de l’Ohio State signifie pour les quarts-arrières de Ryan Day et Buckeye

COLUMBUS, Ohio — Qu’est-ce que vous dites, fan de football mécontent de l’Ohio State ? Vous voulez un Ryan Day plus agressif ?

Tu l’as eu. La stratégie déjà audacieuse d’empilement de quart-arrière de l’entraîneur des Buckeyes a atteint son exemple extrême dimanche soir. Julian Sayin, récent inscrit en Alabama – le meilleur quart-arrière d’une promotion 2024 qui a commencé à signer il y a à peine un mois – est en train d’être transféré.

Le quart-arrière n°4 de cette classe – Prentice « Air » Noland – a assisté au grand match de dimanche Victoire du basket-ball féminin de l’OSU dans l’Iowa, avec des centaines d’autres étudiants actuellement inscrits. Une source de cleveland.com a indiqué que Noland comprend le changement de circonstances qui a conduit à l’engagement de Sayin. Pas d’émotions fortes. Tel est le recrutement des quarterbacks à l’ère moderne.

L’Ohio State a également fait appel à l’ancien transfert de l’État du Kansas, Will Howard, plus tôt ce mois-ci, en tant que favori présumé pour commencer le jour de l’ouverture. Devin Brown, ancien espoir du top 100, est resté dans les parages pour concourir pour ce poste en tant que vétéran de troisième année. Day reste intrigué par la promesse à long terme de Lincoln Kienholz, qui entame sa deuxième année avec le programme mais son premier printemps.

Fini ces jours pittoresques où Day aspirait à quatre quarts boursiers pour une profondeur idéale. Il en remettra cinq au nouveau coordinateur offensif et entraîneur des quarts Bill O’Brien, qui a aidé à recruter Sayin en Alabama.

C’est presque comme si Day avait enduré le malaise général concernant la performance du quart-arrière de l’OSU la saison dernière et avait juré qu’il ne connaîtrait plus jamais cela, à tout prix.

Day assume finalement la responsabilité de toute lacune qui existait avec Kyle McCord, dont le transfert à Syracuse a rendu ces autres ajouts non seulement possibles mais nécessaires. La stratégie générale de recrutement des quarterbacks de Day a consisté à recruter un espoir de premier plan dans chaque classe. Aucune sauvegarde de carrière à long terme dans l’État ne détient de bourses dans l’État de l’Ohio.

La raison? Day ne veut pas se retrouver les mains vides s’il se trompe sur quelqu’un ou si le développement ne fonctionne tout simplement pas. L’ajout de Sayin semble en être l’exemple le plus extrême à ce jour – eh bien, faites votre choix du meilleur mot à utiliser. Philosophie? Névrose? Paranoïa?

Il ne fait aucun doute que Sayin est un talent majeur. L’État de l’Ohio l’a recruté au lycée de Carlsbad (Californie). Il a tenté de l’éloigner de l’Alabama après son engagement et n’a verrouillé Noland qu’après avoir échoué à terminer le retournement. La retraite de Nick Saban et la réalité du portail de transfert ont fourni une deuxième opportunité propre, et Day a sauté dessus.

Est-ce juste pour Noland, ou peut-être même pour Howard ? Encore une fois, Noland semble être d’accord. Quoi qu’il en soit, Day a été poussé à un point où ce sont des problèmes dont il pourra s’inquiéter dans un an. Il peut gérer la perception d’être trop impitoyable dans la gestion de l’effectif si cela signifie battre le Michigan et apaiser l’indignation de ceux pour qui 11-2 et une défaite de six points sur la route contre l’éventuel champion national sont impardonnables.

Avant dimanche soir, une progression ordonnée s’est mise en place dans la salle des quarts. Howard avait probablement l’impression qu’il avait un avantage sur Brown, sinon il aurait probablement été transféré ailleurs. Les deux pourraient disparaître d’ici la fin de la saison à venir. Mais Kienholz, Noland et le nouvel espoir de 2025, Tavien St. Clair, pourraient repeupler le poste selon un calendrier normal.

L’arrivée de Sayin ajoute des turbulences à un vol autrement fluide. Le bon sens vous dit que les réunions des quarts-arrières d’automne ne compteront plus cinq boursiers.

Day ne s’est jamais transformé en un véritable étudiant de première année comme titulaire à temps plein. Il doit à ces cinq quarts une évaluation complète ce printemps. Sayin apporte un mélange intrigant de force des bras, de précision et d’agilité – quelqu’un qui peut réaliser les lancers dont Day a besoin avec plus de capacité à travailler en indépendant en dehors de sa poche.

Howard ou Brown restent les titulaires les plus probables de la journée d’ouverture en raison de leur expérience. Cependant, comme nous l’avons vu la saison dernière, les portes peuvent s’ouvrir de manière inattendue. L’arrivée de Sayin pourrait ne pas avoir d’impact sur la performance du quart-arrière contre Akron le 31 août. Cela a absolument un impact sur la qualité du quart-arrière n°2 au cours des huit prochains mois afin d’assurer le travail de sauvegarde.

Bien que le timing ne corresponde pas, à d’autres égards, cela ressemble au combo de classe de signature de Day 2020. Jack Miller III s’est engagé tôt, alors qu’il était l’un des meilleurs passeurs du pays. CJ Stroud – comme Sayin, originaire de Californie – a lentement gravi les échelons et a rejoint la classe tardivement. Ils se sont affrontés pour le poste de titulaire dans leur deuxième groupe, avec McCord également, et le processus a donné lieu aux deux brillantes saisons de Stroud.

Sayin et Noland se préparent désormais pour une autre compétition de grande envergure au printemps 2025. Pourtant, le ton pour le printemps à venir a également changé. Un autre talent majeur a rejoint le mix, et la version la plus agressive de Day que nous ayons jamais vue fera l’analyse.