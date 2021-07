Ce que le succès de Black Widow signifie pour Disney + Premier Access

Lorsque Disney a introduit Premier Access pour la première fois, c’était comme un filet de sécurité contre l’incertitude de la pandémie et l’avenir des cinémas – un moyen de maintenir le cycle du film contre toute attente. Les abonnés existants pouvaient regarder des films destinés aux cinémas dans le confort de leur foyer.

Les films qui sortent via Premier Access sur Disney+ ne sont disponibles que pour les abonnés, mais coûtent également des frais supplémentaires. Il s’agit généralement de 19,99 £ / 29,99 $ US, et ce paiement unique vous donne la propriété numérique du film.

Black Widow n’a jamais vraiment été censé être un film qui subirait ce traitement. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a continué à repousser encore et encore le film dirigé par Scarlett Johansson, dans l’espoir qu’il puisse obtenir une sortie théâtrale autonome.

En fin de compte, le film a obtenu la même sortie cinématographique hybride et en streaming que d’autres titres tels que Godzilla Vs. Kong. Malgré l’hésitation autour de Premier Access, les chiffres sont extrêmement prometteurs ; Disney + a accumulé jusqu’à présent 60 millions de dollars, quelques jours seulement après sa sortie.

C’est la première fois que Disney publie des chiffres pour un titre Premier Access, il est donc sûr de dire que la Maison de la souris se vante beaucoup de ce nombre pour les relations publiques. Le Hollywood Reporter souligne également que cela ajoutera une pression supplémentaire sur les autres studios pour qu’ils fassent de même pour leurs propres sorties en streaming.

Mais cela ne signifie pas non plus que la sortie cinématographique a été un flop. Le week-end d’ouverture, le film a établi un nouveau record au box-office américain pour cette année d’environ 80 millions de dollars, tout en engrangeant également 78 millions de dollars sur les marchés internationaux. Le détenteur précédent pour cette année était F9, qui a atteint environ 70 millions de dollars en Amérique (Variety).

Black Widow n’est pas la première version de Disney Plus Premier Access – il y avait aussi le remake en direct de Mulan, Raya et The Last Dragon et Cruella. Cependant, aucun d’entre eux n’a obtenu le même succès sur les deux supports. Alors, qu’est-ce qui est différent ici et qu’est-ce que Disney peut en apprendre ?







Marvel est l’une des marques leader sur Disney Plus ; il a les émissions les plus regardées de toutes les franchises sur la plate-forme et donc une base de fans très fidèle et dévouée qui aime théoriser et revivre des moments.

Avant COVID, la plupart des spectateurs le feraient par plusieurs voyages au cinéma. Cependant, il est fort probable que de nombreux téléspectateurs du MCU aient attendu cette première expérience cinématographique spéciale (comme moi), puis ont suivi le premier visionnage en achetant la copie Premier Access afin qu’ils puissent regarder autant de fois qu’ils le souhaitaient.

Combinez cette poche de fans fidèles de super-héros avec la répartition apparemment égale des cinéphiles et des spectateurs à domicile, et Disney a réussi à dépasser les attentes avec Black Widow et à prouver que la fonction Premier Access n’est peut-être pas seulement une solution temporaire après tout.

Malgré ce succès de sortie à domicile, Disney ne devrait pas abandonner complètement les cinémas. La popularité du cinéma est toujours forte, et Disney a également besoin d’un repli pour les autres pays qui n’ont pas encore la plate-forme de streaming – la Chine étant la plus grande omission (qui sera probablement un énorme marché pour le prochain film Shang-Chi, prévu en septembre ).







Je soupçonne fortement qu’après cette sortie, de nombreuses réunions auront lieu pour discuter de l’avenir des autres films Marvel 2021. Il y a quelques mois à peine, le PDG de Disney, Bob Chapek, avait promis que le prochain film Marvel programmé, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, serait exclusif aux cinémas, tout comme à l’époque pré-pandémique.

Cependant, l’augmentation des cas de COVID cet été et la victoire retentissante de Black Widow pourraient bien inverser ce choix. Eternals et Spider-Man: No Way Home n’ont pas encore de modèles de sortie confirmés. Le premier est le candidat le plus probable pour une double sortie – Spider-Man est beaucoup plus compliqué en raison du conflit en cours entre Sony et Disney sur la propriété du personnage.

Mais ce n’est pas seulement Marvel qui a aussi une base de fans fidèles – Disney a aussi le monstre qu’est Star Wars. Bien que nous soyons encore loin d’un nouveau film de la franchise de l’opéra spatial, ce sera encore un autre candidat parfait qui pourrait attirer à la fois des cinéphiles occasionnels et des nerds hardcore du monde entier pour plusieurs visionnages.

Bien sûr, le refus de Disney de publier des données sur d’autres films Premier Access suggère que cette méthode ne vaut vraiment la peine que pour des franchises spécifiques. Les remakes en direct de Disney et autres films d’animation n’ont pas le même engagement que les adaptations de bandes dessinées et les séries de science-fiction de la société.







Il est facile de comprendre pourquoi Disney pensait que ces films étaient de bons modèles à tester. Tom’s Guide souligne que le coût de streaming supplémentaire est principalement destiné aux familles qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour plusieurs billets de cinéma – vous dépensez essentiellement le coût d’une paire de billets pour un accès illimité au visionnage.

Bien que ces achats continuent de générer des achats, les chiffres ne sont clairement pas assez bons pour que Disney puisse les diffuser. Alors, Disney devrait-il abandonner Premier Access pour tout le reste en dehors de ses principales adresses IP ? Peut-être – ou il pourrait étudier des modèles de tarification flexibles.

Peut-être que les frais généraux de 19,99 £/29,99 $ sont trop demandés pour des films qui n’ont pas une base de fans déjà établie. Si Disney réduisait un peu le prix de certains films, alors peut-être que l’adoption serait plus gratifiante.

Le prochain film qui devrait sortir sur Disney hybride est Jungle Cruise, une adaptation inspirée de Pirates des Caraïbes d’un manège du parc à thème Disney World. Il est peu probable que ce film atteigne les chiffres de Black Widow, mais peut-être que les futurs films pourraient gagner plus de téléchargements avec des prix d’abonnement plus abordables.







Il convient également de noter que Black Widow est sorti dans les cinémas britanniques quelques jours avant la sortie de Disney +. L’adoption le jour de l’ouverture a peut-être été un peu modérée au Royaume-Uni en raison de la demi-finale de l’Euro 2020 – mais ce léger retard est une autre façon équitable d’aborder le modèle de sortie hybride.

Cette fenêtre pourrait se permettre d’être légèrement plus longue à l’avenir, si l’on veut un modèle vraiment équilibré. Le Hollywood Reporter affirme que les billets de Black Widow « ont chuté de 41 % de vendredi à samedi, une baisse presque sans précédent pour un titre Marvel ». Là encore, ces chiffres pourraient encore être élevés en raison du fait que les théâtres récupèrent toujours de la fréquentation après COVID.

En donnant aux cinémas le premier accès exclusif aux titres, les fans inconditionnels ne manqueront pas d’affluer vers les cinémas, ce qui garantira que toute une industrie ne s’effondrera pas sous la pression des services de streaming. Pendant ce temps, ceux qui sont plus décontractés attendront un peu de Premier Access. C’est généralement un gagnant-gagnant.

Quelle que soit la décision de Disney pour l’avenir, je pense personnellement que Disney serait fou d’abandonner Premier Access du point de vue des revenus, en particulier en ce qui concerne Marvel.

Black Widow est disponible en streaming dès maintenant sur Disney+ via Premier Access. Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Disney + et les abonnements coûtent 7,99 £ / 7,99 $ par mois ou 79,90 £ / 79,99 $ par an.

