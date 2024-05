Ce que le sort de 16 militants révèle sur l’avenir de Hong Kong

HONG KONG — Un tribunal de Hong Kong est sur le point de déterminer si 16 militants pro-démocratie ont conspiré pour renverser l’État dans le cadre de la plus grande affaire sur le territoire chinois en vertu d’une loi radicale sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Les 16 accusés, qui pourraient être condamnés à la prison à vie, font partie des 47 hommes politiques, universitaires et autres personnalités pro-démocratie qui ont été accusés de complot en vue de commettre une subversion en raison de leur participation à des élections primaires non officielles. La Haute Cour de Hong Kong rendra son jugement dans deux jours, jeudi et vendredi.

Les critiques affirment que le procès symbolise le déclin des libertés dans le centre financier international, dans un contexte de répression de la dissidence à la suite des manifestations antigouvernementales massives de 2019.

« Ce procès n’est pas seulement un procès pour ces 47 personnes », a déclaré Eric Yan-ho Lai, chercheur au Georgetown Center for Asian Law. « C’est un procès pour le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. »

La plupart des 47 personnes sont détenues sans caution depuis leur inculpation début 2021. Parmi elles, 31 ont plaidé coupables dans l’espoir d’une réduction de peine, tandis que les 16 autres ont plaidé non coupables et connaîtront leur verdict cette semaine.

Les 47 personnes sont âgées de 20 à 60 ans et comprennent des noms éminents tels que le juriste Benny Tai, l’ancienne députée pro-démocratie Claudia Mo et Joshua Wong, mieux connu internationalement comme l’un des leaders des manifestations en faveur de la démocratie en 2014.

Parmi les accusés qui ont plaidé non coupable figurent les anciens législateurs Leung Kwok-hung et Raymond Chan, ainsi que la journaliste devenue militante Gwyneth Ho. Ils ont été jugés en février 2023 et attendent une décision depuis la fin du procès en décembre.

Hong Kong a un taux de condamnation de 100 % dans les affaires de sécurité nationale, qui sont poursuivies selon des règles qui s’écartent des normes juridiques de la ville, y compris la présomption contre la libération sous caution. Près de 300 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale, entrée en vigueur à l’été 2020.

Les accusations découlent d’élections primaires informelles organisées en juillet 2020, au cours desquelles plus de 600 000 électeurs ont sélectionné des candidats pro-démocratie pour des élections législatives prévues en septembre. De nombreux candidats aux élections primaires s’étaient engagés à opposer à plusieurs reprises leur veto au projet de budget du gouvernement dans le but de forcer la démission de Carrie Lam, qui était alors la dirigeante de la ville et considérée comme résistante aux revendications démocratiques des manifestants de 2019.

Les responsables avaient alors averti que les élections pourraient violer la loi sur la sécurité nationale que Pékin avait imposée moins de deux semaines plus tôt en réponse aux manifestations de 2019, qui ont secoué Hong Kong pendant des mois et sont parfois devenues violentes.

Les responsables de Hong Kong et de la Chine ont déclaré que la loi, qui criminalise la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, était nécessaire pour restaurer la stabilité. Mais les critiques affirment que cela a conduit à une vaste répression de la dissidence à Hong Kong, une ancienne colonie britannique à qui l’on avait promis que ses libertés à l’occidentale seraient préservées pendant 50 ans après son retour à la domination chinoise en 1997.

En janvier 2021, plus de 50 militants ont été arrêtés dans le cadre de la primaire non officielle, dont 47 ont ensuite été inculpés. Les élections législatives, que les autorités avaient reportées en invoquant la pandémie, ont eu lieu en décembre 2021 après que les lois électorales ont été révisées pour garantir que seuls les « patriotes » puissent se présenter aux élections.

Au cours du procès, les procureurs ont fait valoir que les accusés tentaient de paralyser le gouvernement de Hong Kong en acceptant d’opposer leur veto sans discernement aux budgets gouvernementaux. Ils ont noté que Tai, l’un des principaux organisateurs de la primaire, avait déclaré que les législateurs pro-démocratie pourraient utiliser la majorité parlementaire comme une « arme constitutionnelle ».

Les avocats des accusés ont fait valoir que la manœuvre que leurs clients envisageaient d’utiliser était constitutionnelle et que les moyens de subversion du pouvoir de l’État ne pouvaient être « illégaux » à moins qu’ils n’impliquent des violences physiques ou un comportement criminel.

Ceux qui ont plaidé coupables, dont quatre ont témoigné pour l’accusation, espéraient peut-être des réductions de peine pouvant aller jusqu’à un tiers. Ils seront condamnés plus tard.

Tous les accusés qui ont plaidé non coupable et qui sont reconnus coupables auront également la possibilité de demander des peines plus clémentes lors d’audiences ultérieures.

Certains, comme Wong, ont déjà été condamnés à la prison après avoir été inculpés dans plusieurs autres affaires liées aux manifestations de 2019 ou à l’interdiction de monuments commémoratifs pour les victimes de la répression de la place Tiananmen en 1989.

Même ceux qui ne purgent pas d’autres peines ont pour la plupart passé plus de trois ans en détention, manquant ainsi des années avec leur famille en raison des retards répétés de leur procès. L’un d’eux, Wu Chi-wai, ancien dirigeant du Parti démocrate, a perdu ses deux parents depuis son arrestation.

Wu Chi-wai lors d’une manifestation à Hong Kong contre un projet de loi sur l’extradition en 2019. Eduardo Leal / Bloomberg via le fichier Getty Images

Lai, qui a co-écrit un rapport sur la répression de la sécurité nationale Publié en mars, le procès Hong Kong 47 montre que « la séparation des pouvoirs ou l’indépendance judiciaire ne sont plus aussi autonomes qu’avant ».

« Le programme de sécurité nationale s’étend désormais à tous les domaines de l’État de droit à Hong Kong », a-t-il déclaré, soulignant l’interdiction récente par la ville de l’hymne de protestation de 2019 « Gloire à Hong Kong ». « Il ne s’agit pas seulement des tribunaux pénaux. »

Le gouvernement de Hong Kong affirme que la ville continue de respecter l’État de droit, citant la décision de l’année dernière. Indice de l’état de droit par le World Justice Project dans lequel Hong Kong se classe 23e sur 142 pays et régions, soit trois places de plus que les États-Unis.

En mars, le Parlement sans opposition de Hong Kong a approuvé à l’unanimité la loi de la ville sur la sécurité nationale, connue localement sous le nom d’article 23. Les premières arrestations en vertu de cette loi, de six personnes accusées d’avoir publié des messages séditieux sur les réseaux sociaux, ont été annoncées mardi.