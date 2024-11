Ce que le siège de DecisionDesk a appris en convoquant en premier les élections de 2020

Dans les jours qui ont suivi les élections de 2020, alors que la nation attendait, retenant son souffle et le ventre tordu, l’appel final pour savoir qui avait gagné, l’équipe de l’organisation de suivi des élections, Decision Desk HQ, a à peine dormi. Fonctionnant à l’adrénaline et à des infusions continues de caféine, ses analystes et data scientists étaient collés à leurs écrans 24 heures sur 24, observant le lent filet des résultats de Pennsylvanie qui décideraient finalement de la course.

«Au cours de ces quelques jours, je pense que j’ai dormi quatre ou cinq heures», déclare Drew McCoy, président du siège de Decision Desk.

Finalement, tôt vendredi matin, les chiffres étaient concluants : à 8 h 50, le siège de Decision Desk est devenu la première organisation à convoquer la course à la présidentielle 2020 pour Joe Biden – une journée entière avant que les grandes chaînes de télévision ne lui emboîtent le pas.

Cet appel précoce a placé le siège social de Decision Desk sous les projecteurs nationaux, un moment important pour une entreprise qui n’est entrée dans le domaine des élections qu’en 2012, rejoignant Associated Press et Edison Media Research dans la collecte et l’analyse des données de vote accessibles au public pour les organisations médiatiques. Pourtant, McCoy insiste sur le fait qu’être le premier n’a jamais été l’objectif. Dans une année électorale marquée par des défis sans précédent, allant d’une pandémie historique à une intense polarisation politique, seules les données comptaient.

« Avec cet appel et chaque appel que nous passons, il ne s’agit pas d’être le premier », déclare McCoy. « Il s’agit d’examiner les données et de parvenir à la bonne conclusion. »

Alors que la plupart des élections présidentielles américaines modernes ont été déclenchées le soir du scrutin ou aux premières heures du lendemain, l’élection de 2020 s’est déroulée dans des circonstances extraordinaires, la pandémie ayant poussé un nombre record d’électeurs à voter par correspondance. Ce changement a été particulièrement évident sur le champ de bataille crucial qu’est la Pennsylvanie, où les bulletins de vote par correspondance ont continué à arriver plusieurs jours après le jour du scrutin. Alors que l’avance du président Trump s’effritait, l’équipe du siège de Decision Desk s’est concentrée sur les principaux bastions démocrates, tels que Philadelphie et le comté d’Allegheny, où Biden gagnait de larges marges de voix.

«Nous connaissions la marge d’avance de Trump, nous savions combien de bulletins restaient à compter et nous savions comment ils se déroulaient», dit McCoy. Vendredi matin, alors que les derniers votes arrivaient de Philadelphie, se partageant environ 80-20 en faveur de Biden, il était clair que l’avance de Trump s’était évaporée et ne pouvait pas être récupérée. « Il n’y avait rien de magique dans les bulletins de vote restants », dit McCoy, qualifiant le calcul de « simple problème d’algèbre ». « Les zones républicaines avaient déjà fait un rapport complet. »

Après le siège du Decision Desk et ses clients médias Vox et Business Insider a déclaré que Biden, né à Scranton, avait remporté la Pennsylvanie et donc la Maison Blanche, le célèbre gourou des sondages Nate Silver a salué l’appel sur Twitter, écrivant : « Tant mieux pour eux. Le résultat est visible depuis un moment. Il n’y a aucune raison pour que d’autres sources ne suivent pas.

Pourtant, d’autres médias, examinant les mêmes données, ont attendu samedi matin avant de déclarer officiellement Biden vainqueur, hantés par le souvenir des faux pas du passé. Le plus tristement célèbre d’entre eux s’est produit en 2000, lorsque plusieurs réseaux ont appelé prématurément la Floride pour Al Gore, pour ensuite se rétracter et déclarer plus tard George W. Bush vainqueur, alors que l’État s’enfonçait dans un long recomptage. Alors que les tensions politiques ont atteint leur paroxysme en 2020 et que la désinformation se propage comme une traînée de poudre, la pression pour éviter une autre erreur très médiatisée s’est imposée.

S’adressant au Times peu de temps après l’élection, alors que les téléspectateurs restaient anxieux face au résultat qui n’avait pas encore été annoncé, Susan Zirinsky, alors présidente de CBS News, a expliqué que la chaîne était déterminée à éviter de se précipiter pour désigner le vainqueur. « Nous avons une devise : la lenteur n’est pas un problème », a-t-elle déclaré.

Bien que McCoy hésite à spéculer sur la cause des hésitations des autres organes de presse, son équipe était particulièrement bien placée pour appuyer sur la gâchette rapidement, sans les pressions corporatives ou politiques qui pourraient peser sur les réseaux traditionnels. « Je ne voudrais pas parler en leur nom », dit-il. « Je suis sûr qu’ils avaient leurs raisons. Ils sont très expérimentés dans ce domaine. … Notre équipe d’appel est aussi isolée de tout que possible. Nous passons des appels en fonction des données dont nous disposons.

S’appuyant sur le succès de leur appel crucial de 2020, alors que le siège de Decision Desk se prépare pour les prochaines élections sous un projecteur encore plus brûlant, McCoy souligne que le cabinet s’efforce de se tenir au courant des changements dans la manière dont le vote se déroulera dans les domaines clés. États. « Pour nous, il s’agit des règles et des lois qui ont été adoptées au cours des quatre dernières années », dit-il, soulignant que plusieurs États ont modifié leurs processus de vote depuis 2020, notamment la Pennsylvanie et la Géorgie.

La gestion du flux de désinformation sera l’un des plus grands défis auxquels seront confrontés les organismes de presse en 2024. À l’ère des publications virales sur les réseaux sociaux, les rumeurs et les mensonges – qu’ils soient motivés par des campagnes, des partisans ou des adversaires étrangers – peuvent facilement éclipser les faits. McCoy affirme que l’approche de son équipe reste fondée sur les données en temps réel provenant des responsables électoraux, les protégeant ainsi des spéculations et des rapports non vérifiés. « Cela ne nous importe pas si quelqu’un tweete le résultat d’une élection ou s’il publie une photo – ce n’est pas une source », dit-il.

Pour ceux qui espèrent recevoir un appel mardi soir, la technologie et des processus de reporting améliorés pourraient contribuer à accélérer les choses dans certains domaines. McCoy prévient néanmoins que les élections de 2024 pourraient encore prendre plusieurs jours, notant que dans des États en conflit comme l’Arizona et la Géorgie, des marges très minces pourraient ralentir le choix final. « Je pense que les gens s’attendent à ce que ces élections soient serrées », dit-il. « En 2020, nous avons constaté des marges extrêmement serrées de 12 000 ou 16 000 voix dans des États comme l’Arizona et la Géorgie. Cela prendra toujours plus de temps que les marges traditionnelles de 2 ou 3 %.

Alors que le siège de Decision Desk se prépare pour une autre élection à enjeux élevés, l’équipe de McCoy, qui suivra quelque 40 000 courses fédérales, étatiques et locales pour des clients dont les chaînes de télévision Hill, NewsNation et Scripps, reste guidée par les mêmes principes qui les ont amenés à participer. sous les projecteurs en 2020 : faites confiance aux données, ignorez le bruit et prenez la décision lorsque les calculs sont clairs.

« Je dis toujours que nous n’appelons pas nécessairement les gagnants : nous identifions les perdants », explique McCoy. « Quand les bureaux de vote ferment et que tous les bulletins sont comptés, le résultat est là. Nous venons juste de le découvrir.