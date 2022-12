Ce que le retour de Mike White signifie pour la situation QB des Jets – maintenant et en 2023

Les Jets se sont réveillés lundi, le lendemain de Noël, et ont reçu un super cadeau : Hope. Il s’appelle Mike White.

White a été autorisé à entrer en contact après avoir raté les deux dernières semaines en raison d’une blessure aux côtes. Il reviendra donc et commencera dimanche contre les Seahawks à Seattle, un match crucial pour une équipe de 7-8 Jets qui peut encore faire une charge tardive aux séries éliminatoires. .

Après la débâcle de jeudi soir, cette idée ne ressemblait à rien de plus qu’une chimère – même l’entraîneur Robert Saleh l’a qualifiée de “tirée par les cheveux”. Zach Wilson – maintenant rétrogradé au troisième rang – s’est effondré devant un public national, a été mis au banc pour un quart-arrière de l’équipe d’entraînement (Chris Streveler) et les Jets ont perdu contre les Jaguars 19-3, leur quatrième défaite consécutive et sixième de huit globalement. Tout espoir était perdu.

Et puis, le reste de la semaine 16 n’aurait pas pu mieux se passer pour les Jets : les Patriots ont perdu contre les Bengals, les Dolphins ont perdu contre les Packers et maintenant, tout d’un coup, les Jets sont de retour au cœur des séries éliminatoires. course.

S’ils veulent sortir de cette chute de fin de saison et terminer une séquence de deux victoires consécutives contre les Seahawks et les Dolphins (tous deux sur la route), ils le feront avec White au quart-arrière. Cela semble plus réalisable avec White qu’avec Wilson ou Joe Flacco, et cet espoir pourrait mener les Jets jusqu’aux séries éliminatoires.

“Chaque fois que vous jouez avec quelqu’un avec qui vous sentez que vous avez confiance et que vous avez confiance les uns avec les autres et la confiance de l’équipe, c’est contagieux”, a déclaré Saleh. “De toute évidence, le quart-arrière reçoit toute cette publicité parce qu’il est le plus présenté, mais c’est partout dans une équipe de football. Vous pouvez dire quand les joueurs ont confiance les uns dans les autres et quand ils ne le font pas.

Le secondeur CJ Mosley a déclaré que les joueurs des Jets « faisaient confiance » à White.

“Il y a une étincelle quand il est sur le terrain”, a déclaré Mosley.

Wilson a eu l’occasion de reprendre le poste de titulaire avec deux matchs gagnables (et cruciaux) contre les Lions et les Jaguars, qui ont tous deux de mauvaises défenses. Wilson a raté cette opportunité, jouant mal en deux défaites. Maintenant, il a peut-être commencé son dernier match pour les Jets, tandis que White a une chance de réécrire les plans d’avenir de cette équipe en tant que quart-arrière.

Voici ce que signifie le retour de White à court et à long terme pour lui, pour les Jets et pour Wilson.

Ce que cela signifie pour les Jets

Les Jets ont ouvert en tant qu’outsiders de 1,5 point contre les Seahawks. Après les nouvelles de lundi sur le retour de White, la ligne s’est renversée et les Jets sont devenus favoris à deux points. Ce n’est pas un mince exploit: les Seahawks sont sous le choc, avec des défaites dans cinq des six matchs, mais à 7-8, ils sont toujours dans le mélange des séries éliminatoires et le voyage à travers le pays à Seattle n’est jamais facile.

Les Jets sont tout simplement meilleurs offensivement avec White comme quart-arrière que Wilson.

À quel point la différence est-elle frappante ?

Eh bien, le métrage total des Jets avec White (421,3 par match) se classerait premier dans la NFL. Le métrage des Jets avec Wilson (269) se classerait dernier. Les receveurs larges Garrett Wilson et Elijah Moore, à la fois dans le comportement et les mots sur le terrain, ont clairement indiqué quel quart-arrière ils préféraient.

Avec Wilson, Garrett Wilson a en moyenne 5,7 cibles par match et 13,9 verges par prise sans touché en neuf matchs. Moore a en moyenne 2,5 cibles par match et 13,2 verges par prise sans touché en huit matchs.

En trois matchs avec White, Wilson a marqué en moyenne 10 cibles par match et 17,6 verges par prise, avec deux touchés. Moore a marqué en moyenne 5,3 cibles par match, 14,4 verges par prise et a marqué un touché.

Cela va aussi plus loin que cela.

Mike White contre Zach Wilson, statistiques de l’équipe Mike Blanc Zach Wilson Verges par jeu 5,99 5 Yards par rush 4.63 4.16 Verges de pointe par match 117.3 100,7 Verges de passe par match 304 168.3 Taux de sacs 3,80 % 9,50% Taux de pression 19.90% 39,80% AEP/jeu 0,05 -0,12 Temps de lancer (secondes) 2.52 3.06

Les Jets devront gagner leurs deux derniers matchs pour accéder aux séries éliminatoires. Sur la base des chiffres, ils sont plus susceptibles d’y arriver avec White au quart-arrière que Wilson. Selon le modèle statistique de L’athlétismed’Austin Mock, les Jets ont 12,6 % de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Selon FiveThirtyEight, leurs chances passent de 16% à 91% s’ils battent à la fois les Seahawks et les Dolphins.

Ce que cela signifie pour Mike White

Les Jets devaient faire des pas en avant cette saison, après une fiche de 4-13 en 2021, mais ne pas participer aux séries éliminatoires. Ils devaient utiliser l’année pour évaluer Wilson, qui est allé 3-10 lors de ses 13 départs la saison dernière.

Au lieu de cela, ils ont pris un départ si rapide (5-2) que les séries éliminatoires sont devenues une attente. Wilson, qui a raté les trois premiers matchs en raison d’une blessure au genou, a tellement lutté cette saison qu’il a maintenant été mis au banc plusieurs fois. Et il n’a jamais été pire qu’en seconde période de jeudi contre les Jaguars, lorsque Streveler est entré dans le match et n’est jamais reparti.

Maintenant, tout à coup, la chose la plus importante à propos de ces deux derniers matchs n’a rien à voir avec Wilson : il s’agit d’évaluer si White pourrait être la réponse au quart-arrière au-delà de cette saison.

En interne, c’est dans toutes les têtes, même si Saleh n’est pas prêt à l’admettre.

“Un jour à la fois sur celui-là”, a déclaré Saleh. «Nous avons deux (matchs) maintenant. … Je pense qu’une chose sur laquelle (le directeur général Joe Douglas) est vraiment important, et moi-même, c’est que tout sera toujours évalué après chaque jour. Pas seulement après chaque semaine ou après chaque saison, donc comme je l’ai déjà dit, nous allons toujours faire ce qui est le mieux pour l’organisation. Il y a encore beaucoup d’informations à récolter. »

La note globale Pro Football Focus de White en trois matchs (73,4) se classe au 19e rang parmi les quarts avec au moins 100 tentatives de passes, bien que White n’ait pas assez joué pour en lire trop. Son grand pourcentage de lancers (5,3) se classe au huitième rang. Selon TruMedia, son EPA (points attendus ajoutés) par retour se classerait 10e s’il se qualifiait. Et son DVOA (valeur ajustée à la défense sur la moyenne) se classerait au neuvième rang, selon Football Outsiders.

Sur une saison complète, ce serait une amélioration significative par rapport à ce que les Jets ont eu au quart-arrière pendant la majeure partie de la dernière décennie, même si cela n’a évidemment pas été parfait. Les Jets étaient 1 sur 6 dans la zone rouge lors d’une défaite de la semaine 13 contre les Vikings, et White n’a lancé aucune passe de touché contre le Minnesota ou les Bills. Et pourtant, les chiffres indiquent qu’il est de loin la meilleure option des Jets au poste de quart-arrière.

White est un agent libre cette intersaison. Que ce soit pour les Jets ou pour quelqu’un d’autre, ces deux derniers matchs contribueront grandement à déterminer si White est une option viable en tant que partant.



Zach Wilson a été mis au banc à la fin du troisième quart contre les Jags après avoir passé pour seulement 92 verges. (Vincent Carchietta / États-Unis aujourd’hui)

Ce que cela signifie pour Zach Wilson

Jay Glazer de Fox Sports au cours du week-end a déclaré que les Jets prévoyaient de « quitter » Wilson cette intersaison. Saleh a été interrogé directement sur ce rapport lundi, et il a repoussé.

“Ce rapport n’est que spéculation”, a déclaré Saleh. Wilson “a toujours un énorme plan pour notre avenir, et comme je l’ai dit, nous n’abandonnons pas le jeune homme. Nous allons tout faire pour le développer. »

Les Jets ne savent probablement pas encore ce qu’ils comptent faire de Wilson cette intersaison. Ils comprennent probablement qu’il n’est pas la solution à long terme, mais couper Wilson ne serait pas une option réaliste pour des raisons de plafond salarial. Un échange pourrait finir par être logique.

Mais au moment où Saleh a mis Wilson au banc pour Streveler, les Jets ont décidé qu’il n’était plus dans leurs plans. Peut-être que si White joue bien, ils peuvent créer la façade d’une compétition de quart-arrière au camp d’entraînement la saison prochaine, mais il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel Wilson est le partant des Jets en 2023.

Saleh dit toujours toutes les bonnes choses à propos de Wilson. Il a réitéré lundi bon nombre des mêmes points qu’il avait soulevés lorsque Wilson a été mis au banc pour White la première fois. Wilson sera inactif pour le reste de la saison et Flacco sera le meilleur remplaçant de White.

“Il ne sera pas un enfant qui arrête”, a déclaré Saleh à propos de Wilson. «Je ne pense pas qu’il regarde cela et dit que c’est une colline impossible à gravir. Je pense qu’il a un chemin à parcourir en ce qui concerne simplement lier toutes les choses que nous essayons de faire ici depuis le match contre la Nouvelle-Angleterre. J’ai toujours beaucoup confiance en lui et en sa capacité à travailler. … Et même si ça n’a pas l’air bien et même s’il ne semble pas y avoir de lumière au bout du tunnel, il faut juste baisser la tête, continuer à travailler. Finalement, ça passera.

«Il y a beaucoup de quarts-arrières dans cette ligue qui sont sortis du tunnel sombre… plus de quarts-arrières qu’autrement ont commencé dans le donjon et ont trouvé leur chemin vers la lumière du soleil. J’ai beaucoup confiance en lui à cause de l’importance de cela, du genre d’homme qu’il est et de la force avec laquelle il travaillera.

(Photo du haut : Sarah Stier / Getty Images)