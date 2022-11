Ce que le retour de Bob Iger signifie pour les décisions de Disney et Chapek

Le retour choquant de Bob Iger en tant que Disney Le directeur général de remet immédiatement en question plusieurs décisions majeures prises par le PDG sortant, Bob Chapek.

Les actions de Disney ont chuté de plus de 40 % cette année, notamment en raison de la faiblesse des résultats du quatrième trimestre fiscal au début du mois. Le choix du conseil d’administration de Disney de remplacer Chapek par Iger montre qu’il a plus confiance en Iger pour obtenir de meilleurs résultats. Iger a désapprouvé plusieurs des changements apportés par Chapek à Disney bien qu’il l’ait choisi comme son successeur au début de 2020, selon des personnes proches du dossier, comme l’a rapporté CNBC plus tôt cette année.

Le plus gros point de discorde pourrait être la réorganisation de la société par Chapek, qui a créé une nouvelle division appelée Disney Media and Entertainment, ou DMED, et consolidé le pouvoir budgétaire des divisions de contenu et de distribution de Disney sous Kareem Daniel. Annuler une restructuration complète d’une entreprise serait compliqué et prendrait du temps, mais il est difficile d’imaginer qu’Iger maintiendra l’organisation de Chapek en place. La position de Daniel dans l’entreprise devient également plus précaire. Il a des liens étroits avec Chapek.

Iger pensait également que Disney + devrait sous-évaluer les services de streaming compétitifs pour maximiser sa perception du rapport qualité-prix auprès des consommateurs. Chapek a décidé d’augmenter le prix de Disney + à 10,99 $ sans publicité à partir du 8 décembre, ce qui le rend plus cher que d’autres services de streaming sans publicité, tels que Paramount + et NBCUniversal’s Peacock. Étant donné que le 8 décembre n’est qu’à quelques semaines, il est peut-être trop tard pour Iger de revenir sur cette augmentation de prix – ou la décision de fixer le prix de Disney + avec des publicités à 7,99 $ par mois plutôt qu’un prix inférieur – mais c’est possible.

Les deux dirigeants ne sont pas en désaccord sur tout. Tous deux défendent depuis longtemps la valeur d’ESPN et de Hulu, qui sont tous deux contrôlés majoritairement par Disney. Disney a la possibilité d’acheter les 33% de Comcast dans Hulu en janvier 2024. Chapek a exprimé le désir d’aller de l’avant avec cette transaction. Étant donné le soutien d’Iger pour une stratégie de streaming à trois volets de Hulu, ESPN + et Disney +, il est probable qu’il choisirait de faire de même.

Mais Iger en conflit avec la manipulation initiale de Chapek de la façon dont Disney a réagi à la législation controversée “Don’t Say Gay” de Floride, exprimant en privé son angoisse quant à la manière dont la marque Disney pourrait être affectée. Il ne serait pas surprenant que le premier ordre du jour d’Iger, avant de dénouer les changements structurels de Chapek ou de s’effondrer dans les dépenses directes aux consommateurs, soit de redonner un sentiment de fierté à la culture de l’entreprise.

