Le rendement de l’emprunt du Trésor à 10 ans a dépassé les 5 % pour la première fois en 16 ans jeudi, provoquant un effet d’entraînement qui pourrait augmenter les taux des prêts hypothécaires, de la dette étudiante, des prêts automobiles et bien plus encore. Après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que « l’inflation est encore trop élevée », les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine pourrait continuer à resserrer sa politique monétaire ont fait passer le rendement à 10 ans au-dessus du niveau psychologique clé pour la première fois depuis juillet 2007. « Cela a de réels impacts sur l’économie, affectant en fin de compte chaque individu aux États-Unis », a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal de Bankrate.com.

Le rendement du bon à 10 ans est un baromètre des taux hypothécaires et d’autres types de prêts. « Lorsque le rendement à 10 ans augmentera, cela aura un effet d’entraînement sur presque tout », selon Brett House, professeur d’économie à la Columbia Business School. Même si bon nombre de ces prêts à la consommation sont fixes, quiconque contracte un nouveau prêt paiera probablement des intérêts plus élevés, a-t-il déclaré.

Pourquoi les rendements du Trésor ont bondi

Le rendement d’une obligation correspond au rendement annuel total que les investisseurs obtiennent des paiements d’obligations. De nombreux facteurs sont à l’origine de la récente hausse des rendements du Trésor, selon les économistes. D’une part, les rendements ont tendance à augmenter et à baisser en fonction de la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et des attentes d’inflation des investisseurs. Dans ce cas, la banque centrale a relevé son taux de référence de manière agressive depuis début 2022 pour maîtriser une inflation historiquement élevée, faisant grimper les rendements obligataires. L’inflation a a considérablement diminué depuis. Cependant, les responsables de la Fed et les récentes données économiques solides aux États-Unis suggèrent que les taux d’intérêt devront probablement rester élevés pendant une période plus longue que prévu pour terminer le travail. La hausse des prix du pétrole a également alimenté les craintes inflationnistes.

Mais les taux d’intérêt ne sont qu’une partie du problème. La majeure partie de la récente hausse des rendements du Trésor est due à ce que l’on appelle une « prime de terme », a déclaré Andrew Hunter, économiste en chef adjoint pour les États-Unis chez Capital Economics. Fondamentalement, les investisseurs exigent un rendement plus élevé pour prêter leur argent au gouvernement américain – dans ce cas, sur 10 ans. Une des raisons : les investisseurs semblent inquiets face à l’augmentation de la dette publique américaine, a déclaré Hunter. En général, les investisseurs exigent un rendement plus élevé s’ils perçoivent un risque plus élevé d’incapacité du gouvernement à rembourser sa dette à l’avenir.

Les taux hypothécaires resteront élevés

La plus grande responsabilité de la plupart des Américains est leur hypothèque résidentielle. Actuellement, le taux fixe moyen sur 30 ans est de approchant les 8%selon Freddie Mac. « Pour ceux qui envisagent d’acheter une maison, c’est une très mauvaise nouvelle », a déclaré Eugenio Aleman, économiste en chef chez Raymond James. « Les taux hypothécaires continueront probablement d’augmenter, ce qui éloignera encore plus l’abordabilité. »

Les prêts étudiants pourraient devenir plus chers

Il existe également une corrélation entre les rendements du Trésor et prêts étudiants. Les études collégiales constituent la deuxième dépense en importance à laquelle un individu est susceptible de faire face au cours de sa vie, juste après l’achat d’une maison. Pour couvrir ce coût, plus de la moitié des familles empruntent.

Les étudiants de premier cycle qui contractent de nouveaux prêts étudiants fédéraux directs pour l’année universitaire 2023-2024 paient désormais 5,50 % – contre 4,99 % pour l’année universitaire 2022-23 et 3,73 % en 2021-2022. Le gouvernement fixe les taux annuels de ces prêts une fois par an, sur la base du taux du Trésor à 10 ans. Si le rendement à 10 ans reste supérieur à 5 %, les taux d’intérêt fédéraux des prêts étudiants pourraient augmenter à nouveau lors de leur révision au printemps, ce qui coûterait encore plus cher aux étudiants emprunteurs.

Les prêts automobiles deviennent de plus en plus chers

Il existe également une faible corrélation entre les rendements du Trésor et prêts automobiles. Le taux moyen d’un prêt automobile neuf sur cinq ans est actuellement de 7,62 %, le plus élevé depuis 16 ans, selon Bankrate. Aujourd’hui, de plus en plus de consommateurs sont confrontés à des paiements mensuels qu’ils ne peuvent probablement pas se permettre. « Il n’y a qu’un nombre limité de personnes capables de payer entre 800 et 1 000 dollars pour une voiture », a déclaré Hamrick de Bankrate. En savoir plus sur les finances personnelles :

La répartition de l’inflation pour septembre 2023 – dans un seul graphique

L’ajustement au coût de la vie de la Sécurité sociale sera de 3,2% en 2024

Les législateurs s’attaquent à la dette des cartes de crédit, aux taux d’intérêt et aux frais Alors que d’autres types d’emprunts, notamment les cartes de crédit, les prêts aux petites entreprises et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, sont principalement liés au taux des fonds fédéraux et augmentent ou diminuent en fonction des mouvements de taux de la Fed, ces taux pourraient également augmenter, selon Aleman. « Tout, depuis les prêts aux entreprises jusqu’aux prêts à la consommation, va être affecté », a-t-il déclaré.

Les épargnants peuvent en bénéficier