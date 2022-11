Ce que le remaniement de Twitter pourrait signifier : la désinformation à mi-parcours devient folle

“En fait, ce n’est pas un problème difficile”, a déclaré Fontes, exhortant les journalistes à cesser de “poursuivre les objets brillants” et les “théories du complot folles” et à se concentrer plutôt sur ce que font les travailleurs électoraux.

“En tant que secrétaire d’État”, a-t-il déclaré, “je prévois de les célébrer, de les élever et de m’assurer que les gars comme vous, respectueusement, ne les ignorent pas en faveur des cinglés.”

Les faits sont des choses têtues, sauf quand ils ne le sont pas.

De plus en plus, cependant, des millions d’Américains ne reçoivent pas leurs informations de personnes comme moi. Ils suivent des sources qui n’ont aucun des freins et contrepoids – aussi imparfaits soient-ils – que la plupart des points de vente traditionnels ont en place.

Au cours des dernières décennies, alors qu’elle a attisé la méfiance à l’égard des médias grand public, la droite a construit un écosystème alternatif fermé qui comprend Fox News, mais aussi des médias plus marginaux comme Newsmax ou One America News Network. Mais même ces lieux mettent leur nom derrière leurs histoires, et les téléspectateurs ont une bonne idée de la perspective et de l’inclinaison qu’ils représentent.

Ce matin, j’ai demandé à @catturd2 sur Twitter si l’utilisateur derrière le compte prévoyait d’émettre une correction ou de supprimer les informations incorrectes. Pas encore de réponse, mais le compte a écrit dans un autre tweet : “LOL – Regardez ce que Twitter a fait à mon tweet – en essayant de le vérifier avec le fake news commie NYT”, suivi de cinq émoticônes souriantes.

Les enquêtes montrent que les jeunes font de plus en plus confiance à ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux autant qu’ils font confiance aux sources d’information traditionnelles. Les données montrent également que les lecteurs ne peuvent souvent pas faire la différence entre les reportages et les opinions, même lorsqu’ils sont explicitement étiquetés. Les chronologies des médias sociaux les mélangent tous ensemble.

Et, comme l’a noté le Pew Research Center, les gens ne sont même pas d’accord sur ce qu’est un “fait” : “Les membres de chaque parti politique étaient plus susceptibles de qualifier les déclarations factuelles et d’opinion de factuelles lorsqu’ils faisaient davantage appel à leur côté politique. », a écrit Pew en 2018.