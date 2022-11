Ce que le régime iranien a appris de sa propre révolution

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter de CNN Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Abou Dabi

CNN

—



La dernière vague de protestations en Iran est peut-être l’un des défis les plus anciens auxquels la République islamique ait été confrontée ces dernières années.

Au cours des deux derniers mois, le gouvernement a sévèrement réprimé les manifestants, entraînant la mort d’au moins 326 personnes, selon Iran Human Rights, une ONG basée en Norvège. Plus de 1 000 personnes ont été inculpées en lien avec les manifestations. Dimanche, un tribunal iranien a prononcé la première condamnation à mort d’un manifestant reconnu coupable d’« inimitié contre Dieu » et de « propagation de la corruption sur Terre » pour avoir prétendument incendié un bâtiment gouvernemental.

Jusqu’à présent, le régime reste intact sans aucun signe de fissure dans ses fondations.

Mais l’appareil de sécurité iranien n’a pas toujours été aussi sophistiqué pour étouffer les soulèvements, selon les analystes. La République islamique elle-même était le produit d’une révolution, dont elle semble tirer les leçons aujourd’hui.

Au cours de cette révolution, en 1979, l’appareil de sécurité était “largement cohérent mais extrêmement débordé”, explique Trita Parsi, vice-présidente du Quincy Institute à Washington, DC.

L’ancien régime iranien, dirigé par Shah Mohammad Reza Pahlavi, s’appuyait principalement sur sa puissante armée pour contenir le soulèvement qui a finalement conduit à sa chute, selon les analystes. L’armée n’a finalement pas réussi à contenir les protestations.

L’un des principaux facteurs qui ont conduit au succès de la révolution de 1979 a été la déclaration de neutralité de l’armée, a déclaré Afshon Ostovar, professeur associé à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie. Ce fut le coup ultime porté au Premier ministre du Shah.

Le 11 février 1979, le dernier Premier ministre du Shah, Shahpur Bakhtiar, a démissionné après que l’armée iranienne ait refusé d’étouffer les manifestations et a rappelé ses troupes « pour empêcher de nouvelles effusions de sang et l’anarchie », rapportait alors le New York Times. Ce fut une victoire révolutionnaire pour l’ayatollah Ruhollah Khomeini, l’ecclésiastique chiite qui a ensuite dirigé le nouveau régime.

Les analystes disent que c’est cette dépendance excessive à une seule force de sécurité qui a contribué à l’éviction du Shah, et les dirigeants de Téhéran craignent de commettre la même erreur.

La création du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en tant qu’institution de sécurité parallèle à l’armée nationale visait principalement à protéger le régime révolutionnaire et ses dirigeants, empêchant ainsi l’armée d’accumuler trop de pouvoir. Aujourd’hui, il est considéré comme un État profond qui est une force plus puissante que l’armée et possède un vaste empire commercial qui joue un rôle vital dans l’économie du pays.

“La [current Iranian] Le régime sait que c’est la déclaration de neutralité de l’armée en 1979 qui a permis à la révolution de réussir », a déclaré Ostovar. “Ils savent aussi que des actes meurtriers ont alimenté le feu des manifestations.”

La violence en Iran aujourd’hui rappelle les mois qui ont précédé la révolution de 1979. Parsi dit que le soulèvement n’était pas pacifique non plus.

“A l’approche de la victoire du [1979] révolution, les funérailles des personnes tuées par les forces du Shah – ainsi que la cérémonie du 40e jour après la mort – se sont souvent transformées en nouvelles manifestations avec davantage de morts », a-t-il déclaré. “Cela a conduit à une spirale dans laquelle les forces du Shah ont littéralement créé de nouvelles manifestations en tuant des manifestants.”

Un cycle similaire se joue aujourd’hui dans les rues des villes iraniennes, mais cette fois ce n’est pas l’armée mais la police et ses nombreuses unités spécialisées qui sévissent contre les manifestants. La multitude d’unités de sécurité chargées de réprimer la dissidence contribue à diluer l’impact potentiel de la défection d’une seule force.

Le Commandement de l’application de la loi est l’organe de police parapluie dont le chef est directement nommé par le chef suprême. Il a été «la force motrice derrière la répression gouvernementale et a pris de l’importance depuis 2009», lorsque le pays a fait face à un autre mouvement de protestation majeur, Sanam Vakil, chercheur principal pour le programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au groupe de réflexion Chatham House à Londres. Il a été “restructuré au début de cette année, reflétant peut-être les inquiétudes du gouvernement quant à la possibilité de manifestations”, a-t-elle déclaré.

En dessous tombe la police anti-émeute, qui selon Vakil n’est pas censée utiliser la force létale et est plus impliquée dans la dispersion des foules.

“La police fait la part du lion des opérations de contre-manifestation”, a déclaré Ostovar. « Mais nous avons également vu des officiers du CGRI sur le terrain, et des agents en civil pourraient provenir du Basij, du renseignement du CGRI, du ministère du Renseignement ou de la police.

Le Basij est un groupe paramilitaire de volontaires iraniens qui relève du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Il est farouchement fidèle à la direction radicale de l’Iran et est souvent utilisé pour réprimer les manifestations. Son personnel est souvent en civil et a tendance à être violent, selon Vakil.

Avec autant de groupes de sécurité différents qui supervisent la répression, il est plus difficile pour une seule organisation d’acquérir le pouvoir et de se retourner contre la République islamique. Comme en 1979, la répression est aujourd’hui violente, mais les forces de sécurité ne se sont pas encore retournées contre le gouvernement.

« Nous ne voyons pas le degré et le type de défections nécessaires pour mettre la survie du régime en danger immédiat. Cela peut changer, cependant », a déclaré Parsi. “Malheureusement, [the violence] risque de s’aggraver. La pleine capacité de répression du régime n’a probablement pas encore été vue.

La Turquie accuse les militants kurdes de l’explosion meurtrière d’Istanbul

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré lundi que les responsables pensaient que les séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et du Parti de l’union démocratique (PYD) basé en Syrie étaient très probablement à l’origine de l’explosion meurtrière qui a secoué Istanbul dimanche. Soylu n’a pas dit comment les enquêteurs sont arrivés à la conclusion.

Arrière plan: Six citoyens turcs ont été tués dans l’attaque. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité. L’explosion s’est produite sur l’avenue Istiklal, un endroit populaire pour les acheteurs et les touristes avec une ligne de tramway sur toute sa longueur. La zone, dans le district de Beyoglu de la plus grande ville de Turquie, était bondée comme d’habitude le week-end.

Pourquoi est-ce important: Le conflit entre la Turquie et les groupes séparatistes kurdes dure depuis quatre décennies et a fait des dizaines de milliers de morts. Le PKK a été désigné organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, mais le PYD a reçu le soutien de certains pays occidentaux, ce que la Turquie a fermement condamné.

Bahreïn salue la participation aux élections, les groupes de défense des droits critiquent le climat “répressif”

Bahreïn a déclaré que le taux de participation était de plus de 70% aux élections générales de samedi, que les groupes de défense des droits ont critiquées comme se déroulant dans un climat de “répression politique” après que l’État du Golfe a dissous les principaux groupes d’opposition et annulé la dissidence, a rapporté Reuters.

Arrière plan: Bahreïn, qui a écrasé en 2011 un soulèvement antigouvernemental mené en grande partie par la communauté musulmane chiite, accuse l’Iran de favoriser les troubles dans le royaume où les forces de sécurité ont été la cible d’attentats à la bombe. Téhéran nie les allégations. Les chiites se plaignent depuis longtemps de discrimination dans la recherche d’emplois et de services gouvernementaux dans le pays, une accusation rejetée par les autorités.

Pourquoi est-ce important: Avant les élections, le groupe de défense des droits Amnesty International a critiqué les «mesures hautement restrictives» interdisant les membres des groupes d’opposition interdits et ceux qui ont purgé des peines de prison de plus de six mois. “La tenue de ces élections générales ne résoudra pas l’atmosphère de répression et le déni des droits de l’homme qui sévit à Bahreïn depuis des années”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministre saoudien dit que le commerce et la sécurité sont à l’ordre du jour de la visite de Xi

Le renforcement des liens commerciaux et de la sécurité régionale seront des priorités lors d’une prochaine visite du dirigeant chinois Xi Jinping en Arabie saoudite, a déclaré samedi le ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, cité par Reuters.

Arrière plan: Les responsables chinois n’ont pas commenté le calendrier et aucune date n’a encore été annoncée. Le président chinois a effectué peu de voyages à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Pourquoi est-ce important: La visite interviendrait à un moment où les relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis sont tendues par une querelle sur l’approvisionnement en pétrole et au milieu des inquiétudes américaines concernant la coopération croissante entre les États arabes du Golfe et la Chine.

Mehran Karimi Nasseri, l’Iranien qui avait vécu à l’intérieur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle pendant des années et inspiré le film “The Terminal” de Steven Spielberg en 2004, est décédé samedi dans le même aéroport, a déclaré un porte-parole de l’aéroport à CNN.

Nasseri a été déclaré mort par l’équipe médicale de l’aéroport au Terminal 2F. Il était « retourné vivre en SDF dans la zone publique de l’aéroport depuis la mi-septembre, après un séjour en maison de repos », selon le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré que Nasseri était décédé de causes naturelles.

Nasseri, un réfugié iranien, était en route vers l’Angleterre via la Belgique et la France en 1988 lorsqu’il a perdu ses papiers et n’a pu embarquer sur un vol ni quitter l’aéroport jusqu’en 2006.

Alors que l’histoire de Nasseri à l’intérieur de l’aéroport a été remémorée par Tom Hanks dans le film “The Terminal”, le porte-parole de l’aéroport a noté que : “Le film de Spielberg suggère qu’il était coincé dans une zone de transit à Paris-Charles de Gaulle. En réalité, il y a passé plusieurs séjours, mais toujours dans la zone publique de l’aéroport, il était toujours libre de ses déplacements.

Le porte-parole a ajouté que Nasseri était un “personnage emblématique” à l’aéroport et que “toute la communauté aéroportuaire lui était attachée, et notre personnel s’est occupé de lui autant que possible pendant de nombreuses années, même si nous aurions préféré qu’il trouve un véritable abri. »

Par Saskya Vandoorne et Maija Ehlinger