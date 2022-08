Ce que le rapport sur l’inflation d’aujourd’hui signifie pour la Réserve fédérale

La grande question à Wall Street est de savoir ce que les nouvelles données signifieront pour la trajectoire politique de la Fed à venir – et les investisseurs ont interprété mercredi les nouvelles données comme susceptibles de permettre à la banque centrale de ralentir ses augmentations rapides des taux.

La Fed a relevé les taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage en juin et en juillet, et les responsables ont signalé qu’une autre de ces augmentations anormalement importantes devrait faire l’objet d’un débat lors de leur prochaine réunion les 20 et 21 septembre. Mais les investisseurs parient que le ralentissement de l’inflation et la modération des anticipations d’inflation pourraient renforcer le soutien à un mouvement plus modeste.

Pourtant, les responsables de la Fed ont mis en garde contre une trop grande réaction à un point de données.

« Ça ne peut pas être qu’un mois. Les prix du pétrole ont baissé en juillet; cela se répercutera sur le rapport sur l’inflation de juillet, mais il y a beaucoup de risques que les prix du pétrole augmentent à l’automne », a déclaré Loretta Mester, présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland, lors d’une récente comparution. Ce serait une erreur de « crier victoire trop tôt ».