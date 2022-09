Ce que le raid du FBI à Mar-a-Lago peut signifier pour Donald Trump

Selon un expert, un dépôt tard dans la nuit de mémoires juridiques décrivant des allégations jusque-là inconnues concernant le raid du FBI sur la station balnéaire de Mar-a-Lago de l’ancien président américain Donald Trump a révélé des trous béants dans sa version des événements.

Le ministère américain de la Justice accuse Trump d’entraver son enquête pour récupérer des documents sensibles, prenant la mesure extraordinaire de publier une photo de fichiers marqués “hautement classifiés” et “top secret” qui, selon lui, ont été saisis à son domicile en Floride.

Le DOJ affirme avoir des preuves que “les dossiers du gouvernement ont probablement été dissimulés et supprimés” et que “des efforts ont été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”.

Les dépôts suggèrent la criminalité, mais ne le prouvent pas. Aucune action en justice n’a été annoncée.

“L’ancien président et plusieurs de ses avocats … ont beaucoup d’exposition criminelle ici”, a déclaré mercredi Bradley Moss, un avocat de la sécurité nationale dans la région de Washington, DC, au correspondant de CTV National News à Washington, Richard Madan.

“Principalement pour de fausses déclarations au FBI et à la NARA (US National Archives and Records Administration), ainsi que pour les efforts visant à conserver ces documents à Mar-a-Lago et à les dissimuler au gouvernement.”

Plus tôt ce mois-ci, le FBI a exercé un mandat de perquisition à Mar-a-Lago, saisissant de nombreux documents classifiés. Trump et ses avocats affirment que les documents découverts au complexe de Palm Beach, en Floride, avaient déjà été déclassifiés lorsqu’il était en fonction.

Cependant, les mémoires juridiques déposés par les documents du ministère américain de la Justice indiquent que cet argument n’a jamais été avancé au cours des mois où la NARA tentait d’amener l’ancien président à restituer les documents, les détails indiquant une nouvelle accusation potentielle : obstruction à la justice.

Moss, qui traite principalement avec des employés du gouvernement, de l’armée ou de la communauté du renseignement et qui a de l’expérience dans les mesures disciplinaires d’autorisation de sécurité, a déclaré qu’il avait été époustouflé lorsqu’il a lu les documents tard hier soir.

“Boom! C’est ce qui m’est passé par la tête », a-t-il déclaré. “Bombe. C’était une éviscération complète des arguments juridiques de l’équipe Trump.

Il a dit que parce que le gouvernement a pu déposer des documents sur le raid lui-même, il a pu être plus transparent avec des détails que le public n’aurait probablement pas vus depuis des mois.

“Le gouvernement a été autorisé à décrire de nombreux faits qui, autrement, n’auraient pas été révélés dans cette phase de pré-inculpation lors d’une enquête criminelle”, a-t-il déclaré à propos de ce qui est allégué dans les documents. “Ils ont été autorisés à vous expliquer beaucoup plus de détails sur le déroulement de cette enquête, quels étaient les problèmes avec les réponses de l’équipe Trump alors qu’ils essayaient de résoudre le problème avec les enregistrements, et comment l’angle d’obstruction est entré en jeu.”

Les documents expliquaient comment le gouvernement avait appris que des documents étaient déplacés et avait tenté à plusieurs reprises de les faire restituer, pour ne recevoir à chaque fois qu’une partie des documents manquants.

«Après qu’ils sont allés en juin avec l’assignation à comparaître et qu’ils ont obtenu l’affidavit sous serment des avocats de Trump disant que c’est tout, il n’y a rien de plus, le gouvernement a trouvé des preuves qu’il y avait en fait des documents toujours sur la propriété, situés dans des zones autres que la salle de stockage, ” Moss a déclaré que les dépôts le suggèrent. “Et bien sûr, c’est ce que le mandat de perquisition a trouvé.”

Il a dit que Trump « se met essentiellement dans ces situations.

«Cela aurait pu être considéré comme une petite erreur si, après avoir appris que ces documents étaient toujours à Mar-a-Lago, il avait tout remis aux archives en 2021. Cela n’aurait été« pas de mal, pas de faute. Mais Donald Trump ne fonctionne pas comme ça.

Les documents affirment que les avocats de Trump se sont battus pour retarder le retour des documents, se battant avec la NARA et le FBI pendant des mois, pour ne fournir que quelques-uns des documents lorsqu’ils ont été présentés avec une assignation à comparaître. Selon le dossier, un avocat de Trump a déclaré à l’époque que tous les documents avaient été stockés dans une pièce de stockage et qu’il n’y en avait aucun dans un espace privé.

“Enfin, il a fallu un mandat de perquisition pour récupérer les 100 dossiers classifiés restants qui se trouvaient dans des endroits comme le bureau de Donald Trump dans son bureau personnel”, a déclaré Moss.

« C’est une exposition criminelle importante. Il y a des gens qui sont allés en prison pour moins cher en vertu de la loi sur l’espionnage. Et en ce qui concerne l’obstruction, dans quelle mesure Donald Trump a-t-il menti à ses avocats ? Dans quelle mesure les avocats ont-ils agi de manière irresponsable ou éventuellement menti au FBI ? C’est le genre d’information que nous ne connaissons toujours pas avec certitude.

Bien que l’élément criminel soit suggéré, il n’est pas prouvé dans les documents déposés et n’a pas été testé devant les tribunaux.

Les avocats de Trump ont “absolument” besoin de leurs propres avocats maintenant, a-t-il déclaré.

“Et comme je le dis depuis de nombreuses années et que d’autres l’ont inventé avant moi, ‘MAGA’ signifie à mon avis ‘Make Attorneys Get Attorneys’. Ce n’est pas le premier avocat de Trump à avoir des ennuis et ce ne sera probablement pas le dernier, mais oui, si j’étais Christina Bobb, si j’étais Alina Habba, si j’étais Evan Corcoran, j’embaucherais un avocat maintenant pour me protéger d’une exposition criminelle potentielle, car ils sont tous devenus des témoins de faits importants dans cette enquête criminelle en cours.

Reste à savoir si Trump sera inculpé pour obstruction – après avoir évité des accusations dans une enquête d’obstruction liée à une enquête visant à déterminer si sa campagne présidentielle de 2016 avait été de connivence avec la Russie.

“Je suis d’avis, sur la base des informations dont nous disposons déjà, que Donald Trump pourrait être, et à mon avis professionnel, devrait être inculpé”, a déclaré Moss. “Bien que je ne pense pas que cela se produira avant les élections de mi-mandat en novembre.”