Ce que le projet de loi climatique fait pour l’industrie nucléaire

Augustine Beach, Delaware 7-14-2014 La centrale nucléaire de Salem située à la centrale de Hope Creek dans le New Jersey, vue de l’autre côté de la baie de Delware à Augustine Beach. Crédit : Mark Reinstein (Photo de Mark Reinstein/Corbis via Getty Images) Marc Reinstein | Historique de Corbis | Getty Images

La vaste loi sur la réduction de l’inflation que le président Joe Biden a signée la semaine dernière comprend un financement de 369 milliards de dollars pour aider à lutter contre le changement climatique. Dans ce cadre, la loi prévoit une aide importante pour l’industrie de l’énergie nucléaire. Globalement, les dispositions de la loi pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37 à 41 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, selon une analyse de Innovation énergétique, une société de modélisation de politiques. Certaines des dispositions les plus vantées de l’IRA comprennent des crédits d’impôt pour les véhicules électriques et des remises pour l’installation de pompes à chaleur dans les maisons et l’installation de panneaux solaires sur les toits des maisons. Il comprend également des avantages importants pour l’industrie nucléaire, car l’énergie générée par les réacteurs nucléaires ne génère pas de gaz à effet de serre. Les partisans du nucléaire célèbrent la loi comme une victoire. “Pendant des années, l’industrie nucléaire et ses partisans ont fait pression pour des règles du jeu plus équitables et un traitement égal avec les autres sources d’énergie propre sur la base de la fiscalité et des subventions fédérales”, Brett Rampal, un expert en énergie nucléaire, a déclaré à CNBC. “L’IRA crée un nouvel avenir pour les technologies énergétiques propres, y compris l’énergie nucléaire, qui offre des règles du jeu plus équitables et permet aux technologies de rivaliser sur une base plus égale ainsi que sur leurs caractéristiques uniques. C’est définitivement une victoire pour l’énergie nucléaire .” Voici un aperçu de l’impact du projet de loi sur le climat sur le secteur nucléaire.

Crédit d’impôt à la production pour les centrales nucléaires existantes

À partir de 2024 et jusqu’en 2032, les services publics pourront obtenir un crédit de 15 $ par mégawattheure pour l’électricité produite par les centrales nucléaires existantes. Si le prix de l’électricité dépasse 25 dollars par mégawattheure, le crédit diminuera progressivement, mais il ne disparaîtra pas complètement tant que les prix de l’énergie n’auront pas atteint environ 44 dollars par mégawattheure, a expliqué Matthieu Crozatdirecteur exécutif de la stratégie et de la politique à la Institut de l’énergie nucléaireun groupe commercial basé à Washington DC. “Chaque centrale est différente et certaines centrales ont un modèle de revenus différent, mais nous pouvons dire que ce crédit offrira un répit aux faibles revenus qui ont forcé plus d’une douzaine de réacteurs à fermer”, a déclaré Crozat à CNBC. Selon Institut de l’énergie nucléaire.

Crédit d’impôt à la production pour les centrales nucléaires avancées

Plusieurs entreprises aux États-Unis s’efforcent de commercialiser de nouvelles conceptions de centrales nucléaires censées être plus sûres et avec une capacité plus petite, ce qui les rend idéalement moins chères à construire et à entretenir. Par exemple, la société d’innovation nucléaire de Bill Gates, TerraPowerdéveloppe quelques modèles de réacteurs avancés, dont l’un sera construit dans une installation de charbon en retraite dans le Wyoming dans le cadre d’un programme de démonstration en partenariat avec le gouvernement américain. Les réacteurs nucléaires avancés pourraient bénéficier de l’IRA en tant que le crédit d’impôt pour la production d’électricité propre, un crédit de production indépendant de la technologie, qui peut être appliqué à la production d’électricité sans émissions qui sera mise en ligne après 2025. Le crédit de production d’énergie propre est d’au moins 25 $ par mégawattheure pendant les dix premières années d’exploitation de la centrale, ajusté pour l’inflation. Le crédit disparaîtra progressivement en 2032 ou lorsque les émissions de carbone provenant de l’électricité auront chuté de 75 % en dessous du niveau de 2022, selon l’Institut de l’énergie nucléaire. Le crédit d’impôt est augmenté de 10 % pour l’emplacement de la source d’énergie à zéro émission là où une centrale au charbon vivait auparavant. Il convient de noter qu’il existe déjà un autre crédit d’impôt pour la production nucléaire avancée. Ce crédit d’impôt a été établi dans la loi sur la politique énergétique de 2005 et s’élève à 18 dollars par mégawattheure pendant les huit premières années d’exploitation d’une centrale nucléaire, à condition que la centrale nucléaire n’ait pas commencé sa construction lorsque le projet de loi de 2005 a été promulgué. , a déclaré Crozat à CNBC. Le troisième réacteur de la centrale de Vogtle Power en cours de construction en Géorgie sera la première centrale électrique à bénéficier du crédit d’impôt pour la production nucléaire avancée de 2005, selon M. Crozat. Une entreprise ne peut pas profiter des deux crédits d’impôt — elle doit choisir. À l’avenir, les crédits d’impôt de l’IRA qui viennent d’être promulgués seront plus attrayants. “Étant donné que le nouveau crédit d’impôt à la production a été indexé sur l’inflation et dure deux années supplémentaires, il sera considérablement plus précieux que l’ancienne version”, a déclaré Crozat à CNBC.

Vue aérienne du Diablo Canyon, la seule centrale nucléaire encore opérationnelle en Californie, vue sur ces photos aériennes prises le 1er décembre 2021, près d’Avila Beach, en Californie. Située sur 1 000 acres de propriété côtière pittoresque juste au nord et à l’ouest d’Avila Beach, la centrale électrique controversée exploitée par Pacific Gas & Electric (PG&E) a été mise en service en 1985. George Rose | Getty Images Actualités | Getty Images

Crédit d’impôt à l’investissement pour les nouvelles centrales nucléaires

Les nouvelles centrales nucléaires sont éligibles pour demander un crédit d’impôt à l’investissement mis à disposition par la nouvelle loi pour les installations qui produisent de l’énergie sans émissions et qui entrent en service en 2025 ou après. Selon le Institut de l’énergie nucléaire. Le crédit d’impôt à l’investissement est majoré de 10 % pour l’emplacement de la source d’énergie zéro émission là où une centrale au charbon vivait auparavant. Il commence à se transformer lorsque les émissions de carbone du secteur sont inférieures de 75 % aux niveaux de 2022.

De l’argent pour stimuler l’innovation

La loi comprend 700 millions de dollars qui iront à la recherche et au développement des sources de combustible d’uranium à faible enrichissement à haut dosage (HALEU) aux États-Unis jusqu’en 2026, selon le Centre de politique bipartite, un groupe de réflexion basé à Washington DC. C’est important parce que les réacteurs avancés de la prochaine génération qui sont actuellement développé par 20 entreprises aux États-Unisselon le département américain de l’énergie, dépendent du carburant HALEU pour fonctionner. Le parc actuel de réacteurs nucléaires de puissance aux États-Unis fonctionne avec de l’uranium enrichi jusqu’à 5 %. Le carburant HALEU a été enrichi entre 5% et 20%. De nombreuses conceptions de réacteurs avancés sont des constructions plus petites que les réacteurs nucléaires conventionnels et donc pour rendre un réacteur nucléaire plus petit, ils doivent obtenir plus de puissance à partir de plus petites quantités de combustible, dit le ministère de l’Énergie. “À l’heure actuelle, la seule source commercialement disponible de HALEU provient de la fédération de Russie et le soutien de HALEU dans l’IRA indique que le gouvernement fédéral est nécessaire pour relancer les capacités d’enrichissement nationales afin de soutenir la prochaine vague de nouvelles technologies nucléaires”, a déclaré Rampal. a déclaré à CNBC. Ce n’est aussi que la première étape, a déclaré Rampal. L’industrie nucléaire a besoin de plusieurs milliards de dollars pour investir dans la production de HALEU au cours des dix prochaines années, a-t-il déclaré à CNBC. L’IRA comprend également 150 millions de dollars pour l’Office de l’énergie nucléaire jusqu’en 2027, selon le Centre de politique bipartite. Cet argent est destiné au ministère de l’Énergie pour investir dans sa recherche sur l’innovation nucléaire dans son réseau de laboratoires nationaux.

Crédit d’impôt à la production pour la production d’hydrogène propre

L’IRA comprend un crédit d’impôt pour la production propre d’hydrogène d’une valeur maximale de 3 $ par kilogramme d’hydrogène produit d’une manière qui n’émet pas de gaz à effet de serre. Le crédit d’impôt serait disponible pendant 10 ans, selon le Institut de l’énergie nucléaire. L’hydrogène ne génère pas de dioxyde de carbone lorsqu’il est brûlé et pourrait donc être utile dans des secteurs qui seraient autrement difficiles à décarboner, comme le camionnage, le transport maritime et le transport aérien. Cependant, créer de l’hydrogène et le transformer en une forme utilisable comme carburant nécessite beaucoup d’énergie. Si l’énergie utilisée pour fabriquer de l’hydrogène émet des gaz à effet de serre, son avantage est annulé. L’énergie nucléaire peut être utilisée pour produire de l’hydrogène sans émission de carbone, a déclaré Crozat à CNBC. “La façon actuelle de le fabriquer à partir de gaz naturel entraîne de nombreuses émissions de carbone, ce qui est un gros inconvénient si la raison de se tourner vers l’hydrogène est de réduire les émissions de l’industrie et des transports lourds”, a déclaré Crozat à CNBC. “Le ministère de l’Énergie finance deux projets de démonstration pour produire de l’hydrogène à partir de centrales nucléaires actuellement en activité. Nous pourrions voir les premiers kilogrammes produits plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.” Pour être éligible au crédit d’impôt maximal, l’installation doit être en construction avant 2033 et ne pas générer plus de 0,45 kilogramme d’équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit et qui doit être mesuré et suivi avec une évaluation du cycle de vie, le Nuclear Energy Institute dit. Le crédit d’impôt disparaît progressivement si une installation de production d’hydrogène génère plus de 6 kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène. De plus, pour être admissible à recevoir la valeur maximale du crédit d’impôt, une installation doit répondre aux «exigences salariales en vigueur» ou le crédit maximal est de 0,60 $ par kilogramme d’hydrogène produit, selon l’Institut de l’énergie nucléaire.

