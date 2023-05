Ce que le programme d’études de la Joliet Catholic Academy, l’accréditation COGNIA signifie pour votre élève – Shaw Local

Êtes-vous à la recherche d’une école avec un solide programme de préparation à l’université pour votre élève du secondaire? Ne cherchez pas plus loin que la Joliet Catholic Academy.

Les étudiants inscrits bénéficient non seulement d’opportunités d’apprentissage uniques, mais sont également préparés pour la prochaine phase de leur parcours éducatif.

De plus, la Joliet Catholic Academy est accréditée par Cognia, une organisation à but non lucratif qui vérifie l’assurance qualité pour les districts scolaires, les prestataires d’enseignement et plus encore.

L’accréditation est la rampe de lancement de l’amélioration de l’école, selon le site Web de Cognia. Basé sur des normes rigoureuses basées sur la recherche et des critères fondés sur des preuves, le processus sonde l’ensemble de l’institution – des politiques aux conditions d’apprentissage et au contexte culturel – pour déterminer dans quelle mesure les parties fonctionnent ensemble pour répondre aux besoins de chaque apprenant.

Le processus d’accréditation Cognia aide JCA à favoriser l’amélioration et à maintenir un niveau d’excellence élevé. Comment? À travers le prisme de Cognia, JCA crée un plan d’amélioration scolaire quinquennal qui aborde les tâches quotidiennes telles que le programme, l’enseignement et la vie étudiante, et un plan stratégique quinquennal qui définit les objectifs généraux de l’académie pour la construction et les terrains, la rétention des enseignants, la vie de foi, et plus encore, qui propulsent JCA vers l’avenir avec une vision ciblée et partagée.

Selon le site Web de Cognia, l’accréditation ne consiste pas à réussir une inspection unique, elle aide les prestataires de formation à atteindre leurs objectifs d’amélioration et à maintenir leurs engagements envers de meilleurs résultats pour les apprenants.

« Cela aide JCA à garantir que l’administration est à la pointe des meilleures pratiques en matière d’éducation et peut fournir un programme et une éducation solides et de pointe », a déclaré Laura Pahl, directrice associée de la Joliet Catholic Academy.

Tout le programme de JCA est un programme de préparation à l’université, ce qui signifie que chaque étudiant diplômé a reçu une formation préparatoire à l’université.

« Cela garantit que les étudiants sont prêts pour l’avenir », a déclaré Pahl. « Tout en couvrant tout le contenu nécessaire pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, JCA, en tant qu’école préparatoire à l’université, se concentre également sur la technologie, la résolution de problèmes et l’apprentissage du 21e siècle qui seront nécessaires au niveau collégial et sur le marché du travail. »

Joliet Catholic Academy : 1200 N. Larkin Avenue : Joliet, IL 60435 : Tél. : 815-741-0500 : jca-online.org