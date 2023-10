Ce que le procès antitrust de Google signifie pour vos habitudes de recherche

Si les régulateurs gouvernementaux l’emportent contre Google dans le le plus grand procès antitrust américain depuis un quart de siècle, il est probable que cela déclenchera des changements drastiques qui porteront atteinte à la domination d’un moteur de recherche qui définit Internet pour des milliards de personnes.

Alors que le procès de 10 semaines visant à enquêter sur les pratiques commerciales de Google arrive à mi-parcours, il est encore trop tôt pour dire si le juge de district américain Amit Mehta se rangera du côté du ministère de la Justice et tentera de menotter l’une des entreprises technologiques les plus dominantes au monde.

Si Mehta déclare que Google exerce un monopole illégal dans la recherche, la sanction pourrait ouvrir de nouvelles voies en ligne que les consommateurs et les entreprises pourraient explorer en quête d’information, de divertissement et de commerce.

« Le juge peut obliger Google à ouvrir les vannes afin qu’un plus grand nombre de startups et de concurrents tiers puissent exercer une plus grande pression concurrentielle sur Google, ce qui créera des services en ligne de meilleure qualité », a déclaré Luther Lowe, vice-président senior des politiques publiques chez Yelp. Le site d’évaluation des entreprises en ligne a été l’un des critiques les plus sévères de Google, ayant passé plus d’une décennie à dénoncer une stratégie qui favorise ses propres services dans les résultats de recherche.

Le moteur de recherche de Google a gagné sa part de marché énorme en présentant presque instantanément aux gens des informations utiles extraites des milliards de sites Web indexés depuis Larry Page et Sergey Brin, anciens étudiants diplômés de l’Université de Stanford. développé la technologie à la fin des années 1990.

En plus de sa prouesse technologique, Google dépense également des milliards de dollars chaque année pour garantir que son moteur de recherche soit le choix par défaut pour répondre aux requêtes saisies dans les smartphones et navigateurs Web les plus populaires au monde.

Ces accords n’empêchent pas les utilisateurs de passer à un autre moteur de recherche dans leurs paramètres, mais il s’agit d’un processus fastidieux que peu de gens prennent la peine de parcourir. Cette réalité explique pourquoi Google est prêt à payer autant pour cette position privilégiée, selon le ministère de la Justice.

Les paiements de Google pour des placements de recherche prééminents – dont environ 15 à 20 milliards de dollars par an pour Apple seul – sont à la tête du dossier du ministère de la Justice, ce qui rend probable que le juge les interdirait s’il se prononçait contre Google.

Si cela se produisait, les experts estiment que le remède le plus probable aux États-Unis serait d’exiger que les smartphones et les navigateurs Web affichent une palette de différents moteurs de recherche pendant le processus de configuration. C’est déjà quelque chose qui se fait en Europe, où tout indique, jusqu’à présent, que la plupart des gens optent encore pour Google.

Cela pourrait être dû au fait qu’ils croient que Google est vraiment le meilleur moteur de recherche – comme Google le soutient pour leur défense – ou qu’ils font simplement plus confiance à la marque qu’à des options concurrentes telles que Bing de Microsoft ou DuckDuckGo, axé sur la confidentialité.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a affirmé que Google avait une emprise presque hypnotique sur les utilisateurs. témoignant plus tôt ce mois-ci pendant le procès.

« Vous vous levez le matin, vous vous brossez les dents et vous effectuez une recherche sur Google », a déclaré Nadella. Il a ensuite ajouté que la seule façon de rompre avec cette habitude est de modifier le choix par défaut.

Tant qu’une décision n’exclut pas les concurrents de Google de payer pour devenir le moteur de recherche automatique sur les smartphones et les navigateurs Web, Microsoft pourrait acheter la position par défaut pour Bing – une opportunité que Nadella a indiqué qu’il saisirait.

« Il y a des valeurs par défaut – la seule chose qui compte en termes de changement de comportement de recherche », a témoigné Nadella.

Florian Schaub, professeur agrégé d’information à l’Université du Michigan, estime que l’issue la plus équitable du procès serait une interdiction générale de tous les accords par défaut entre deux entreprises.

« L’environnement actuel est façonné par une architecture conçue par les grandes entreprises qui contrôlent l’espace », a déclaré Schaub. « Ce que le gouvernement peut faire, c’est injecter une certaine neutralité dans cette affaire et donner aux consommateurs de véritables choix. Si les gens choisissent toujours d’utiliser Google, c’est au moins un choix de consommateur, ce qui serait mieux que de laisser les gens s’en tenir à une valeur par défaut parce qu’ils sont conditionnés à cette valeur par défaut.

Dans son témoignage lors du procès, Eddy Cue, directeur d’Apple, a déclaré que la société avait adopté Google comme moteur de recherche préféré sur l’iPhone et d’autres produits, car il offre la meilleure expérience à ses clients. Cette position a suscité des spéculations selon lesquelles si Apple n’était pas autorisé à utiliser Google comme moteur de recherche par défaut sur l’iPhone, elle pourrait faire valoir sa position d’entreprise la plus riche au monde pour développer sa propre technologie de recherche.

Cependant, une interdiction générale des accords de recherche par défaut qui se sont avérés très rentables pour Apple et d’autres sociétés telles que le fournisseur de services sans fil Verizon pourrait avoir des conséquences inattendues, telles qu’une augmentation des prix d’autres produits populaires.

« Si Google ne paie plus beaucoup d’argent à Apple et à d’autres sociétés, ils pourraient augmenter les prix de leurs appareils », a déclaré David Olson, professeur agrégé à la faculté de droit du Boston College, qui suit le procès antitrust. « Je ne pense pas qu’ils seront importants, mais nous pourrions assister à des augmentations de prix car Google a essentiellement subventionné le coût d’appareils comme l’iPhone. »

Une autre conséquence de l’interdiction des accords de recherche par défaut est que Google pourrait toujours avoir un avantage dominant dans la recherche si les gens continuent à le choisir de manière proactive et que l’entreprise aurait des milliards de dollars de plus à dépenser dans d’autres domaines qu’elle consacrait autrefois à des transactions qu’elle réellement. je n’en avais pas du tout besoin.

« Google doit penser qu’il tire un grand avantage de ces accords par défaut, mais peut-être qu’ils ne valent pas grand-chose », a déclaré Olson. « Peut-être que leur analyse coûts/avantages est erronée et qu’ils gagneront plus d’argent et tout autant de domination. Ce serait ironique.

Bien que le procès se concentre sur le moteur de recherche de Google, une victoire du gouvernement pourrait avoir des conséquences plus importantes sur l’ensemble du secteur technologique si Mehta décidait que tous les paramètres par défaut sont anticoncurrentiels et interdisait tous les paramètres par défaut.

« Si l’un des résultats de l’essai est qu’il doit y avoir des choix plus neutres, cela n’affectera pas seulement Google sur les téléphones Android, cela pourrait également affecter Apple et l’iPhone », a déclaré Schaub. « Cela signifie-t-il que les téléphones Google pourraient devoir proposer (l’assistant virtuel d’Apple) Siri comme alternative à l’Assistant Google ? Ou les appareils Apple devraient-ils proposer Google Assistant ? »

Une telle décision ouvrirait une fissure dans le mur numérique qu’Apple a construit autour de l’iPhone pour donner à ses propres logiciels et à certains produits pour animaux de compagnie tels que Siri un accès exclusif à plus d’un milliard d’utilisateurs de l’appareil, ouvrant la voie à une autre bataille juridique potentielle. .