Ce que le prince Harry a fait avec la crème Elizabeth Arden fait grincer des dents

Le prince Harry ne s’est vraiment pas retenu dans ses mémoires. Il y a toutes sortes de révélations dans le Spare et les fans de la famille royale britannique restent assez divisés sur leur position. Pourtant, s’il y a bien une partie qui rassemble tout le monde sur Twitter, c’est bien celle du chapitre 43 de Spare. Il parle d’une certaine crème pour les mains d’Elizabeth Arden, de la princesse Diana et de l’association de Harry avec elle. Si vous n’aimez pas lire des romans, ne vous inquiétez pas, le duc de Sussex vous couvre. Il a une version de livre audio auto-narré là-bas. On peut l’entendre parler d’appliquer de la crème “là-bas” tout en faisant également référence à sa mère, la princesse Diana. Il se souvient avoir utilisé la crème Elizabeth Arden pour son pénis gelé et a partagé que c’était la même crème que la princesse Diana appliquait sur ses lèvres. Un utilisateur de Twitter s’est permis de partager le tristement célèbre extrait des mémoires. Vérifiez le ici:

Pour beaucoup de fans de la famille royale, c’était un extrait qui les rebutait. De nombreux utilisateurs de médias sociaux étaient convaincus qu’il n’y avait aucun moyen que ce clip audio soit réel. Plusieurs autres ont mentionné avoir lu le livre et l’extrait existant réellement. D’autres étaient sûrs de ne plus vouloir lire les mémoires. Un utilisateur de Twitter a écrit : “D’accord, je ne voulais pas lire ce livre, mais la lecture de tous les tweets à ce sujet m’a VRAIMENT convaincu que je ne voulais pas.”

« Attends, il appelle sa maman maman ? Quand il l’a dit, j’ai pensé que cette vidéo était fausse et que c’était un mème, mais il le dit avec un visage impassible et non comme une blague », a lu un autre tweet.

Un utilisateur a tweeté: “Quelle chose étrange à diffuser au public.” Il était accompagné d’un instantané qui disait “Quel était le processus de réflexion derrière cela?”

Pendant ce temps, les mémoires du prince Harry, Spare, ont suscité un certain engouement sur Internet pour plusieurs raisons. Récemment, une librairie indépendante a adopté une manière plutôt créative de promouvoir les mémoires. Ils ont placé les mémoires du prince Harry Spare à côté du roman sombre de l’auteur Bella Mackie, How To Kill Your Family. La librairie indépendante appelée Bert’s Books à Swindon, à Londres, a tweeté une photo de sa vitrine avec une légende hilarante. Ils ont également précisé que si certaines personnes pensent qu’elles ont soutenu les mémoires, d’autres pensent le contraire, mais rien n’est vrai. Ils n’ont pas d’opinions tranchées à ce sujet de toute façon. Jetez un oeil ici:

Quelles sont vos opinions sur les mémoires du prince Harry Spare ?

