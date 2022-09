Ce que le possible retour de Lucas Patrick au centre pourrait signifier pour la ligne O des Bears de Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – Le joueur de ligne offensive des Bears, Lucas Patrick, reprend le football.

C’est une grande nouvelle à Halas Hall. Patrick est venu à Chicago en tant qu’agent libre en mars dans l’espoir d’être le centre de départ des Bears. Une blessure au pouce fin juillet a fait dérailler ce plan avant même le début de la saison.

Patrick s’est blessé au pouce à la main droite, sa main dominante, lors d’un entraînement au début du camp d’entraînement. La blessure a nécessité une intervention chirurgicale et l’a mis à l’écart pendant un mois. Il est retourné sur le terrain de football lors de la semaine 1, mais a joué avec un club à la main. À cause du club sur sa main, Patrick n’a pas pu casser le ballon et jouer au poste de centre.

Au lieu de cela, il a pris des représentants au garde droit, partageant le temps avec Teven Jenkins à la position. Les Bears n’ont pas dit quel est leur plan pour Patrick cette semaine, mais prendre des clichés au centre est un grand pas en avant vers le retour au poste.

“Nous avons toujours [practice time] pour déterminer exactement ce qui est le mieux pour nous », a déclaré jeudi le coordinateur offensif Luke Getsy. “Nous prendrons ce temps et nous trouverons cela.”

Patrick a dit en plaisantant que saisir à nouveau le football “est assez amusant”. Avec le club sur sa main, Patrick n’avait pratiquement même pas de doigts.

En l’absence de Patrick pendant la pré-saison, les Bears se sont installés sur un cinq de départ de Braxton Jones au tacle gauche, Cody Whitehair au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Jenkins au garde droit et Larry Borom au tacle droit. Au cours des semaines 1 et 2, Patrick et Jenkins ont joué un nombre presque identique de clichés à la garde droite.

Si Patrick revient au centre dans un avenir proche, cela nécessiterait un remaniement le long de la ligne. Les Bears ont amené Patrick ici pour jouer au centre. S’il est en bonne santé, ce poste lui appartient probablement.

“Je veux juste faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe”, a déclaré Patrick. “Tout ce qu’il faut pour que nous gagnions, que ce soit ce que j’ai fait [at right guard] ou passer à un autre poste. Je veux juste gagner des matchs de football.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est à la bonne garde. Le but de la rotation de Patrick et Jenkins à la garde droite était probablement pour que Patrick soit en forme lorsque son pouce guérirait et qu’il pourrait revenir au centre. Cela a également fourni l’occasion de continuer à surveiller Jenkins à la garde droite.

Désormais, les Bears pourraient simplement reléguer Mustipher à un rôle de remplaçant et donner à Jenkins, le 39e choix au repêchage en 2021, le poste de départ à la garde droite. Ils pourraient également continuer le temps partagé avec Jenkins et Mustipher jouant tous les deux la garde droite. Ou ils pourraient déplacer Mustipher vers la garde droite et Jenkins vers le banc.

Avant que Patrick ne se blesse au pouce, Mustipher jouait presque exclusivement à la garde droite. En 2021, il a commencé les 17 matchs au centre des Bears. Il s’est battu dur pour chaque cliché après être entré dans la ligue en tant que recrue non repêchée de Notre Dame en 2019.

“Sam est un joueur de football intelligent, dur et productif”, a déclaré l’entraîneur de la ligne offensive Chris Morgan. « Il trouve un moyen de faire avancer les choses. Il fait un excellent travail pour mettre la table pour tout le monde, en prenant les bons appels. … C’est pourquoi il a fait ce qu’il a fait dans la Ligue nationale de football.

Morgan a déclaré que Jenkins “s’améliorait chaque jour”.

“Chaque fois que vous avez un peu de succès, cela aide votre confiance”, a déclaré Morgan. “La cohérence est la grande clé, et c’est ce qu’il recherche toujours.”

Tout le monde peut deviner ce que les Bears pourraient faire en tant que garde droit, mais ils ne vont pas pencher la main avant le match de dimanche contre les Texans de Houston.